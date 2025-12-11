Maribor – vinets hjärta i Sloveniens gröna öst

Fler bilder

Det doftar av solvarma druvor och nyslagen äng. Längs floden Drava breder vinrankorna ut sig som ett grönt lapptäcke över de böljande kullarna. Här, i Sloveniens näst största stad Maribor (Visit Maribor), är vinet inte bara en dryck – det är en livsstil. Jag besökte Maribor tidigare i höstas och möttes då, trots att det var höst, av härliga varma vindar och strålande solsken.

En stad byggd kring vinets själ

Smakrika möten i vinbergen

Festivaler och folkfest

Mellan vinrader och berg

En smak att minnas

Resa hit

Kort sagt:

Maribor ligger i regionen Štajerska, Sloveniens viktigaste vinområde. Här har man odlat vin sedan romartiden, och traditionen sitter djupt rotad. I hjärtat av den gamla stadsdelen Lent växer världens äldsta vinranka, Stara trta, som i över fyra sekel burit frukt. Den lever fortfarande – och symboliserar både stadens historia och dess passion för vin. När numera avlidna Drottning Elisabeth II av England var på statsbesök och besökte Maribor blev hon erbjuden en flaska av detta synnerligen sällsynta vin eller en Lippizaner häst – valet föll på hästen. Maribors äldre stadskärna är intressant att flanera i och det är intressant att ta del av det stillsamma gatulivet. Staden är mycket promenadvänlig och man tar lätt sig till fots från A till B. Bli inte förvånad om ni hör tyska talas då staden endast ligger mindre än en timme från den österrikiska storstaden Graz. Vill man ha en guidad tur där även stadens intressanta historia gås igenom kan man lätt boka en sådan on line eller uppsöka den centralt belägna turistinformationen. Ett tips, om man vill ta sig en tur, kan man kalla på en av stadens så kallade ”Maister’s” som är en bemannad mindre elbil som man ringer eller vinkar in, det vill säga specialbilar som är en service staden erbjuder sina invånare och turister, innanför stadsmurarna och som är gratis att använda från morgon till kväll.Ett besök i The Old Vine House, som nyligen renoverats, är ett absolut måste för alla vinälskare. Här berättas historien om den berömda plantan, men också om regionens druvor och terroir. Maribors klimat passar exceptionellt bra för vita viner och i museets källarvalv testade jag eleganta vita viner som Laški Rizling, Sauvignon Blanc och Renski Rizling – friska, mineralrika och med en fin balans mellan syra och frukt. Läget är perfekt vid floden som slingrar och delar staden i två. Här hittar man även många trevliga barer och restauranger.En kort biltur från centrum breder vinvägarna ut sig genom landskapet. Den mest kända, Maribor Wine Route, slingrar sig mellan små familjeägda vingårdar och rustika vinkällare. Hos Dveri Pax, en klosterägd vingård med anor från 1100-talet, kombineras århundraden av tradition med modern precision. Här är deras Modra Frankinja (Blaufränkisch) ett utmärkt exempel på regionens röda sida – kryddig, sammetslen och full av karaktär.Ett annat guldkorn är Joannes Protner House, där värdparet gärna visar runt bland raderna av vinrankor innan man slår sig ner i trädgården för en hemlagad lunch med lokala ostar och lufttorkad skinka, ackompanjerad av husets egna Riesling. Det är den sortens upplevelse som får tiden att stanna.Maribor vet hur man firar sitt vin. Under Old Vine Festival i september exploderar staden i musik, dans och doftande marknadsstånd. Här hyllas vinrankan som överlevt både krig och imperier, samtidigt som glasen fylls med årets skörd. På våren lockar Maribor Wine Festival vinmakare från hela Slovenien – en perfekt chans att upptäcka små producenter och nya favoriter.När du vill ta en paus från vinflaskorna ligger naturen nära. Bara några minuter bort väntar Pohorje-bergen med vandringsleder, utsikter och – på vintern – skidbackar. En eftermiddagstur upp till Piramida Hill, den lilla höjden mitt i stan, bjuder på panoramavy över Maribor och floden Drava – gärna med ett glas lokalt vin i handen.Landets gastronomi och fine dining-scen har sedan 2010-talet fått stor internationell uppmärksamhet och det lilla landet med drygt 2 miljoner invånare har flera Guide Michelin-restauranger, däribland en med 3 stjärnor, vars kock/ägare ligger på andra plats över världens bästa kockar. Maribors gastronomiska scen är spännande och dynamiskt progressiv, en blandning av Österrike och Balkan som förfinats och utvecklats. En av de allra mest excentriska och spännande restauranger jag någonsin besökt var kocken David Vračkos restaurang MAK (MAK) som har öppet onsdag – lördag. Den ligger i utkanten av Maribor och huserar i ett hus med två matsalar med en intressant blandning av möbler, missa heller inte att be att få göra ett besök i restaurangens vinkällare. MAK serverar bara avsmakningsmenyer, ofta med ett humoristiskt tema. Då mitt besök inföll med stadens gourmetvecka bjöds jag på en läcker ”Mak Donalc” meny i Davids tappning, som både var färgglad, lekfull och innovativ med fina texturer, det senare något jag anser är av stor vikt. Jag tog även det eminenta vinpaketet till maten, utsökt välkomponerat och passande till den innovativa menyn. Kvällen inleddes med ett glas mousserande – Selection – av producenten Penina, en fin, läskande och trevlig bekantskap som appertivo. Efter inledande snacks med Mac Donalds-tema, följde två förrätter med stuns gjord på lokala råvaror. Varmrätten var ett stort utropstecken med en fint tillagad oxfilé med tillbehör och polenta. Desserten var sedan en variant av milk shake men i lyxtappning serverat i stora glas och kolsyremist, mycket effektfullt och en trevlig avslutning på en middag där allt kan hända men där inget är som det verkar och det är det som gör upplevelsen intressant och spännande. MAK är ett måste att besöka och faktiskt även en anledning till att komma till Maribor.Maribor nås enkelt med bil eller tåg från Ljubljana (ca 2 timmar), eller från den österrikiska gränsen via Graz (ca 1 timme). Staden är kompakt och promenadvänlig, men hyr gärna bil för att utforska de vindlande vägarna bland kullarna.Maribor är en smycket trevlig stad som har en skön stämning och där invånarna ler och lever ett mycket bra liv, en plats där vinrankorna berättar historier, där varje glas bär på generationers kunskap – och där livet rör sig i vinets tempo. Det är inte bara en destination för vinälskare, utan en plats att andas, smaka och stanna upp.