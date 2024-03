"Det jag slogs av, från Carlsons första ton, var hur utsökt fraserad hans röst är och hur han framförde texterna med en ny fräschör, som om de hade framförts för första gången och där man tydligt hör texten och dess budskap och allt detta till fantastiska Sverige Radios Symfoniorkester"

Konsert.

30th Century Man – Scott Walker enligt Magnus Carlson

Sveriges Radios Symfoniorkester under ledning och arrangemang av Hans Ek.

Berwaldhallen. Stockholm.

21-23 mars 2024. Utsålt.



Under 1960-talet var det amerikanska bandet/trion The Walker Brothers ett av de första pojkbanden, som med den bildsköne och skönsjungande sångaren Scott Engel satte många flickhjärtan i brand. Scott lämnade 1967 Walker Brothers för att satsa på en framgångsrik solokarriär. Efter några år, på 1970-talet, efter en återförening med Walker Brothers, valde han emellertid att vända ryggen till den musikstil som dittills varit hans signum. När han sedan gjorde comeback på 1980-talet var det med en musikstil som var helt olik den han haft tidigare. En del fans gick förlorade men nya tillkom och han har efter sin död, i dagarna för fem år sedan, fått upprättelse för sin experimentella musik av såväl kritiker som fans.



Weeping Willows-sångaren Magnus Carlson är en av de artister som blivit influerade av Scott och hans texter. Under tre utsålda konserter på Berwaldhallen med Scott och artister som influerats av hans musik i fokus, bjöd Magnus på ett brett program av Scotts odödliga musik, från 1960-talets Brel-tolkningar till moderna alster från 2000-talet, en del framförda av orkester för första gången. Under konsertintroduktionen, som leddes av Andres Lokko, förtäljde Magnus att han upptäckte Scott och Walker Brothers under tidigt 1990-tal och att de därefter blev en av Weeping Willows stora inspirationskällor. I samarbete med maestro Hans Ek verkställdes planerna på en konsertserie på Berwaldhallen, som lockade mängder av besökare, där många uppenbart var tonåringar när Walker Brothers var inne.



Undertecknad upptäckte The Walker Brothers och Scott Walker i mitten av 1980-talet, långt före Spotifys tid och CD-skivans intåg och efter gruppens och Scotts storhetstid. Det ar därför med höga förväntningar jag trädde in i Berwaldhallen, förväntningar som infriades med råge. Det jag slogs av, från Carlsons första ton, var hur utsökt fraserad hans röst är och hur han framförde texterna med en ny fräschör, som om de hade framförts för första gången och där man tydligt hör texten och dess budskap och allt detta till fantastiska Sverige Radios Symfoniorkester. Jag ställer mig emellertid lite frågande till om det var så klokt att framföra dels instrumentala, litet ”obskyra” sånger som inte nått en större publik eller sånger som andra artister framfört, influerade av Scott Walker. Det var synd med tanke på Scotts rika låtskatt, som innehåller så många guldkorn. Inte minst tror jag att Scotts och Walker Brothers hard core fans hade önskat höra mer av Scotts 60- och tidiga70-talslåtar. Detta är emellertid, trots allt, Carlsons och Eks baby och då får man acceptera att de frångår sedvanlig mall. Vi som samlats får dock höra flera gamla örhängen som ”Jackie”, ”Next” samt ”30th Century Man”. Carlsons extra nummer blev till den samlade publikens förtjusning: ”Make it easy on yourself” och “The Sun ain’t gonna shine anymore”, den sist nämnda, som blev Walker Brothers största hit, gör Carlson ett utmärkt publikbefriande jobb på så sätt att man förlåter honom för hans utsvävningar till andra artisters låtar. Vi får hoppas att Carlson framledes framför utvalda nummer på egna konserter eller varför inte igen i Berwaldhallen.



För alla som missade att se konserten live eller är nyfikna på den, finns möjlighet att lyssna på den, då den sänds i Sveriges Radio P4 och på Berwaldhallen Play torsdagen den 9 maj kl. 19.00.