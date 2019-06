Trondheim – nordiska smaker och tusenårig historia

Fler bilder

"När man, efter ett veckoslut i Trondheim, anträder resan tillbaka hem, är det med känslan att det finns mycket kvar att uppleva och jag längtar redan efter att få komma tillbaka..."

Foto: Per Sjödahl



I dessa ”flygskammens” dagar är det många som börjar se sig om efter alternativa, intressanta resmål och resvägar. Här vill jag slå ett slag för ett sådant resmål, dit man såväl kan ta flyget som tåget – nämligen Trondheim, Norges tredje största stad. Om man väljer att ta tåget hit kan man resa endera med snabbtåg via Oslo eller, kanske litet mer otippat, via Östersund/Storlien, en resa som både bokstavligen och bildligt öppnar nya perspektiv för resenären. Denna gång tog jag dock direktflyget med SAS – en resa som gick på cirka 60 minuter. Väl på plats valde jag att åka med flygbussen, Nettbuss

har täta avgångar till Trondheim och kör från det flygen kommer på morgonen tills det sista har landat. Nettbuss bussar är bekväma och stannar på de mest strategiska platserna och är att rekommendera. Bästa priserna får man när man bokat på nätet.



Norge är ett trevligt land att resa i. Det är tryggt och där finns mycket som känns litet som ”hemma” men tillräckligt mycket som är annorlunda för att kännas exotiskt och Trondheim är inget undantag. Här hittar man en härlig mix av spännande restauranger, barer, musikscener, butiker, arkitektur, konst och storslagna naturupplevelser, både till sjöss och till land. Oavsett hur man närmar sig staden är läget och omgivningarna det första man lägger märke till. Trondheimfjorden och de höga, omgivande bergen ger staden en speciell karaktär, liksom de gamla magasinen som vänder sina gavlar mot Nidälven, som rinner genom staden. Många förknippar nog fortfarande namnet på älven med sången ”Nidälven stilla och vacker du är” (på norska ”Nidelven stille og vakker du er”), en hyllning till Nidälven som i Sverige blev en framgång ibland annat Harry Brandelius version på 1940-talet.



I det här området, med ett utmärkt läge nära centralstationen och ett stenkast från det Nedre Elvehavnen, gamla hamnkvarter som nu är ett promenadvänligt område med butiker och restauranger, ligger Scandic Hotel Nidälven , där jag bor denna gång. Det finns flera orsaker till att välja just detta hotell, det centrala läget, utsikten över Nidälven och – trots att detta är ett stort hotell – en hemtrevlig känsla. Det som dock kanske framför allt lockar gäster hit är den med rätta prisbelönade frukosten, som korats till Norges bästa hotellfrukost elva år i rad. Det är en frukost som slår många av frukostarna på mer exklusiva hotell som jag besökt under åren. Här finns över 100 olika saker att både äta och dricka. Det finns även en kaffebar där man kan beställa olika sorters kaffe, mängder av olika sorters fisk att välja mellan, goda ostar och mycket, mycket mer. Man står sig väl med denna frukost och man kan lätt skippa lunchen.



Scandic Nidälven är en perfekt utgångspunkt för upptäcktsfärder i staden. På bara några minuters promenad når man Trondheims absoluta centrum med en spännande blandning av byggnader från olika epoker. I centrala Trondheim finns bland annat en stor och väl bevarad, charmig trähusbebyggelse, exempelvis längs Brattörveita och Taraldsgårdsveita. Känt för sin trähusbebyggelse är även stadsdelen Bakklandet, eller även kallad ”Gamla stan”, rivningshotad på 1960-talet men som räddades och rustades upp. Idag är staddelen i högsta grad levande med flera trevliga barer och restauranger med spännande menyer och vinlistor.



Trondheims främsta sevärdhet, utan konkurrens, är domkyrkan – Nidarosdomen, den helgedom som redan för ett tusen år sedan lockade pilgrimer från hela Norden . Här begravdes Olav den helige och även om man idag inte vet exakt var kvarlevorna hamnat, efter att de flyttats omkring en del efter reformationen, svävar hand ande fortfarande över de suggestivt dunkla valven. Nidarosdomen har idag en enhetlig, mycket praktfull gotisk västfasad översållad med skulpturer och det är lätt att förledas att den alltid sett ut så. Det har den emellertid inte. Den fasad vi ser idag fullbordades först på 1980-talet. Mäktigt är det likväl. Letar man efter en centralt belägen, utmärkt utsiktspunkt är Nidarosdomen det självklara valet. Gå uppför den vindlande, trånga trappan upp i mittornet och beundra utsikten åt fyra väderstreck. Intill domkyrkan ligger Ärkebiskopsgården från 1100-talet och här hittar man numera, förutom domkyrkomuseet och Hjemmefrontmuseet Skattkammaren, där man bland annat kan beskåda de norska riksregalierna samt föremål förknippade med Karl XIV Johans kröning i domkyrkan i september 1818, fyra månader efter det att han även krönts till kung av Sverige. På andra sidan domkyrkan finns ett nybyggt besökscenter med café och stor butik med ett brett utbud av bland annat souvenirer.



Matupplevelsen är en stor och viktig del av en resa och den här gången reste jag till Trondheim med siktet inställt på Fagn , belönad med en stjärna i Guide Michelin. Restaurangen ligger i centrala Trondheim på Örjaveita 4 och är uppdelad i två delar. Dels dess bistro och bar på övervåningen samt fine dining-restaurangen på det nedre planet. Bistron serverar a la carte och fasta menyer med vinpaket och jag fick intrycket att det var en opretentiös och trevlig bistro med vänlig och uppmärksam service. Bistron håller öppet tisdag till lördag från klockan 16 till sent. Det är lätt att boka on line till bägge restaurangerna, men man får vara ute i god tid för att få plats på fine dining-restaurangen, som släpper sina lediga platser två månader i förväg. Det var med stor spänning och förväntan jag närmade mig det lilla, från gatan anonyma huset. Man måste nästan veta att det ligger en restaurang där för att hitta dit. Liksom på Frantzéns i Stockholm anar besökaren inte vad som väntar när man visas in i matsalen. Det är litet av ”Sesam öppna dig” och det känns som om att man beträder ett hemligt rum för ett hemligt sällskap där man hat ynnesten att upptas som medlem. Kocken och ägaren Jonas A Nåvik, som tidigare arbetat med Mattias Dahlgren på hans stjärnrestaurang i Stockholm, utlovar en upplevelse som man inte bara får via smakerna utan även att själva upplevelsen skall följa en från start till slut. När jag väl slagit mig ned börjar en mat- och smakresa som inte gör mig besviken.



Förväntningarna inte bara uppfylls utan överträffas och det är en kombination av faktorer som skapar denna känsla; den sobra, lugna miljön, den oklanderliga servicen och – naturligtvis – maten och vinerna. Jag åt Fagns 20-rättersmeny och fick uppleva en magnifik resa med fokus på rena och förädlade råvaror och smaker. Vad sägs om langoustine med en fräsch misokräm till, vaktelägg med vit sparris, kött på två sätt, som en tartar med selleri och ramslök och filé med grön sparris. När man äter en 20-rättersmeny, så är det en resa, där varje stopp bjuder på något som förbereder en på nästa och så vidare. Överlag så är menyn rätt grön på ett positivt sätt och då rätternas storlek är rätt små så går det bra att inta en 20-rätters. Vinlistan är utmärkt med flera fina viner som är perfekta att inta till maten. Fagn är ett ord som betyder omfamna och välkomna med glädje, och det är just det jag kände att jag blivit under besöket här. Jag lämnade restaurangen med en liten påse med bröd och hemkärnat smör jag skulle inmundiga till frukost morgonen därpå och återuppleva känslan från den oförglömliga kvällen innan.



Dagen efter passade det utmärkt att smälta intrycken över en drink på Hotel Brittannia på Dronningens gate, som våren 2019 återigen slog upp portarna efter en omfattande renovering. I den trevliga baren med den trevliga och kunniga personalen är det lätt att förlora sig bland alla innovativa, spännande drinkar. Barens ”signature” cocktails har alla hämtat inspiration från hotellet och staden och i drinklistan finns historiken bakom.



När man, efter ett veckoslut i Trondheim, anträder resan tillbaka hem, är det med känslan att det finns mycket kvar att uppleva och jag längtar redan efter att få komma tillbaka. Dels för att upptäcka ännu mer av det som Trondheim och dess omgivningar har att erbjuda, men även för att ännu en gång få avnjuta Scandic Nidelvens fina frukost, ännu en gång ge mig ut på det kulinariska matäventyr som ett besök på Fagn innebär och ännu en gång få slå mig ned i Britannias trevliga bar och njuta av dess utmärkta cocktails.