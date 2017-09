Spännande skivsläpp i höst!

Press

Brittiska skivbolaget Cherry Red Records (www.cherryred.co.uk) är ett spännande skivbolag som går tvärtemot den tydliga trenden med strömmad musik samt nedladdningar. Cherry Red ser det istället som en ära att specialisera sig på främst nyutgåvor inom alla möjliga musikgenrer. Bolaget har nischat sig och funnit en stor skara musikälskare som tröttnat på strömmad musik/nedladdningar och istället vill ha den riktiga varan. Cherry Red har en fin dialog med sina kunder på sociala medier och dessa kan komma med tips på obskyra och intressanta plattor som tidigare dels varit enbart släppta på vinyl dels utgångna sedan länge. En annan specialitet som Cherry Reds köpare får ta del av, förutom att musiken är remastrad, är att plattorna ofta är vad man kallar för “expanded editions” som då innehåller mixar, outgivna spår och liknande. Det finns en hel del nördar som vill ha allt med en viss artist. I höst har Cherry Red släppt tre boxar med idel kvinnor som recenseras nedan.



Popduon Pet Shop Boys behöver ingen närmare presentation. Gruppen, bestående av Neil Tennant och Chris Lowe, har fängslat miljoner fans sedan mitten av 1980-talet. Bandet är fortfarande att räkna med trots att medlemmarna är runt 60-årsstrecket. De var nyligen i Sverige med sin Superturné. Gruppen släppte 2001 ett antal så kallade remastrade ”Further listening” av sina första album som bestod dels av originalalbumet remastrat men även mängder med mixar och outgivna spår. Efter drygt femton år, med bland annat byte av skivbolag, bestämde gruppen sig för att tillsammans med skivbolaget Warner Music, som har rättigheterna till gruppens många album på tidigare Parlophone/EMI records, att släppa dels de album som tillkom efter 2001 i samma ”Catalogue” format men även släppa de tidigare albumen från 2001. Hittills har ”Release”, ”Nightlife” samt ”Fundamental” släppts vilka recenseras nedan. Resterande två album som kommer ut i oktober är ”Yes” och ”Elysium”, som jag kommer att recensera då.



Exposé. What you don’t know. 3 CD Deluxe Edition.

Cherry pop.



Den amerikanska trion Exposés andra album ”What you don’t know” är i Cherry Pops tappning en snygg och omfattande 3 CD-box med dels originalalbumet, dels mängder med mixar, både tidigare utgivna och outgivna och alternativa versioner men också hela nio tidigare outgivna låtar. Det som vidare är mycket intressant är det snygga 24 sidor tjocka häftet i boxen som innehåller information om alla låtar och snygga bilder, diskografi och kommentarer på nio av de elva låtarna på originalalbumet av låtskrivaren och producenten Lewis A. Martineé, som för övrigt producerade Pet Shop Boys stora latino hit ”Domino Dancing”. Titellåten ”What you don’t know” håller fortfarande trots att den släpptes 1989. Den har en härlig energi och kraft som gör det svårt att inte gunga med till låten. Andra bra låtar är ”Tell me why” som tillsammans med ”Stop, listen, look & think” - speciellt house mixen på den senare - sticker ut på boxens totalt nästan femtio spår. Boxen är ett fint exempel på hur musiken lät i slutet av 80-talet och början av 90-talet. Gruppen släppte sedan några album till, inklusive greatest hits men fick aldrig samma succé som i början, kanske för att de borde ha satsat bredare på att utvidga sin musikaliska inriktning. Deras musik hade haft sin tid och de hann helt enkelt inte uppdatera den i tid.



Samantha Fox. Play it again, Sam, The Fox Box.

Cherry Pop.



Cherry Pop släppte fyra av Sam Fox-plattor på skivbolaget Jive för fem år sedan med mängder av extra bonusspår och mixar och följer nu upp succén med att ge ut en megabox med sångerskan som ger ett intressant retrospektiv över hennes drygt trettio år i musikbranschen. Boxen innehåller ett 32-sidigt häfte med snygga bilder, poster badges och två CD-skivor som innehåller alla hennes singlar och mängder med rariteter från hela hennes karriär med den exklusiva spåret ”It’s you”. Detta är helt enkelt en box för såväl die hard som nya fans. Mina favoriter är duetten med en annan 80-talsikon: Sabrina med ”Call me”, Blondies gamla dänga, ”Santa Maria” och originalversionen på ”Too late to say goodbye”. Boxens två DVD skivor innehåller hennes samtliga videos, en del för första gången på DVD men även udda videos, intervjuer och bakom-scenen-tagningar. Låtar som sticker ut är spåren som jag nämnt tidigare men även ett annat exklusivt spår ”You’ve Got Me Believing In Make Believe”. Det är mycket kring Sam Fox för närvarande, hon är i sluttampen med sina memoarer och släpper snart ett nytt studioalbum. Sam har alltid haft en skara trogna fans i Sverige och denna box kommer att sälja som smör.



Liza Minnelli. Results: Expanded 4 Disc edition

Cherry red/SFE



Pet Shop Boys skrev och producerade ett helt album åt legendaren Liza Minnelli 1989 som hette ”Results”. Albumet blev mycket väl mottaget och var ett fint bevis på PSB’s styrka att även skriva till andra artister. Albumet släpptes 2004 i ett snyggt dubbelalbum som även inkluderade videofilmerna till singlarna och tiden var nu mogen för att släppa ett 4 CD-album där verkligen allt som släppts från “Results” fanns med, singlar, obskyra mixar och återigen alla hennes videos inklusive ”The Day After That” och ”Love Pains” från ett TV-framträdande i engelsk TV. Jag har alltid haft detta album högt på min lista över lyckade samarbeten och faktum är att låtarnas kvalitet håller än idag. Albumet sålde i 600 000 album totalt i Europa när det släpptes första gången. PSB’s produktion är tidlös och Lizas sånginsatser mycket lyckade. Boxen innehåller även ett generöst häfte på 40 sidor med snygga bilder, historik samt texter till samtliga låtarna. Det är svårt att lyfta fram enskilda låtar som favoriter då plattan är så helgjuten, men jag vill lyfta fram hennes versioner av PSB’s låtar ”Rent” och ”Tonight is forever” som låtar som sticker ut. Bland mixarna gillar jag Almighty mixarna på ”Losing my mind” men även Hurley-mixarna på ”Love Pains”. En mycket imponerande samling där verkligen allt finns samlat.





Pet Shop Boys. Nightlife, Release samt Fundamental. Catalogue Further Listening.

Parlophone/Warner Music.



1986 släpptes Pet Shop Boys första studioalbum ”Please” och för att uppmärksamma denna drygt 30-åriga begivenhet så beslutade gruppen, tillsammans med Warner Music, som numera har rättigheterna till dessa album med EMI, att fortsätta och släppa resterande album ”Nightlife”, ”Release” samt ”Fundamental” remastrade samt innehållande extra bonusmaterial bestående av sällsynta spår, tidigare outgivna bonuslåtar, demos samt mixar. PSB som är esteter ända ut i fingerspetsarna har inte lämnat något åt slumpen. De har gjort ett toppenjobb med att sätta ihop ett spännande extramaterial som deras fans kommer att kasta sig över. Nightlife innehåller kända singelspår som ”NY City boy” samt en av sina längsta sångtitlar ”I don’t know what you want but I can’t give it any more”. Dessutom finns B-sidorna från singellåtarna, ”Paris city boy” och bonusspår som ”Playing in the streets” samt ”Tall thin men”, på de generösa två extra CD-skivorna. Ofta finns det en anledning till varför dessa bonusspår inte fanns med på deras album, de kan antingen ha låtit för annorlunda eller så var inte killarna nöjda med resultatet.



”Release” är en av gruppens svagaste plattor då den skilde sig för mycket från PSB:s tidigare material. Den glättiga pop-produktionen var istället ersatt med spår som ”London” och ”Home and dry” som var sparsmakade, utan de sedvanliga ljudpåläggen. Tack vare att även detta album innehåller två extra CD-skivor blir denna återutgåva mer intressant med flertalet snygga B-sidor men även här finns även PSB:s samarbete med Elton John i den tidigare outgivna ”Alone again, naturally”, demospåret ”Jack and Jill party” som de gav till Dead or Alive-sångaren Pete Burns och de fina ”Here” och ”Try it (I’m in love with a marreid man)” som fanns på deras Disco 3 platta.



”Fundamental” har, förutom singelspåren ”Minimal”, ”Numb” samt albumspåret ”Integral” som var spåret som borde ha blivit släppt som singel, en bonusskiva med alla deras B-sidor till singelspåren som många gånger var bättre än själva singellåten och outgivna spår som ”Dancing in the dusk” och ”The Performance of my life”, den senare en låt som Shirley Bassey spelade in men också tre ringsignaler som man kunde köpa till sin mobil. Avslutningsvis har alla dessa album generösa häften med nya intervjuer med Neil och Chris där de går in på tidigare okända detaljer från själva skapandet av dessa album. Alla tre album kostar, trots allt extra innehåll, endast lite mer än vad en vanlig skiva skulle ha kostat, vilket gör dessa till riktiga kap.