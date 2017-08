Pop i kubik – PSB levererar

Fler bilder

"Pet Shop Boys var överraskande 20 minuter försenade när de äntrade scenen strax före klockan ett denna duggregniga natt..."

Pet Shop Boys. Super tour

Dalhalla, Rättvik, 27 juli 2017

Storsjöyran. Östersund, 28 juli 2017



Foto: Per Sjödahl



Neil Tennant och Chris Lowe är snart inne på sitt fjärde decennium som medlemmar i den framgångrika miljonsäljande (50 miljoner sålda album totalt), brittiska duon Pet Shop Boys som etablerades redan 1981. Gruppen har med sitt speciella sound, där såväl musik som text funnit en perfekt harmoni, alltid haft en solid fan bas i Sverige, vilket inneburit att PSB gärna valt att hålla konserter här. Trots att även dessa herrar nu passerat och snart passerar sina 60:e årsdagar, visar de ingen vilja att pensionera sig. Senaste plattan, Super, som också gett den nuvarande turnén, som påbörjades förra året, sitt namn, har sålt bra och legat högt på topplistorna. Neil och Chris är kända esteter och perfektionister som inte lämnar något åt slumpen. De vill ha full kontroll på allt från texter/musik till albumsdesign och scenografi på såväl turnéer som musikaler. Inte minst märks detta i den sparsmakade Super turnén, där en hel del inslag som tidigare varit deras signum, fått ge vika. PSB ger ut sin musik på eget skivbolag vilket också ger killarna mer artistisk kontroll.



Pet Shop Boys var till en början inget live band utan det dröjde ända fram till 1989 innan de gjorde sin första turné som tog dem till England och Japan. Före 1989 såg de sig själva som ett renodlat studioband. Neil och Chris har blivit förmögna på sin musik, som de till den allra största delen komponerar själva, men med tanke på att försäljningen av fysiska plattor under flera år sjunkit till förmån för streamad och nedladdad musik, har turnéer blivit allt mer viktiga för brödfödan, inte enbart för PSB utan för många andra artister.



I Sverige hade fansen i sommar möjligheten och förmånen att få se PSB uppträda på inte mindre än två platser, dagarna efter varandra. Den första konserten hölls på en plats som var ny för PSB – Dalhalla (www.dalhalla.se), som ligger i ett kalkbrott utanför Rättvik i Dalarna och som tidigare lockat många artister, bland andra Malena Ernman. Den logistiska apparaten i Dalhalla är väloljad och allt flyter på bra och det finns många möjligheter till förfriskningar. Dalhalla är en till synes karg plats det finns en skönhet i det karga, avskalade och arenans amfiteaterlika placering i kalkbrottet, med de omgivande, massiva, branta bergväggarna ger musiken en unik resonans.



PSB:s öppningskväll under sitt Sverigebesök angav med en gång tonen då de körde igång med en kombo av såväl nya som äldre låtar, där ”Pop Kids” med sin snygga refräng och text väckte publikens gillande. Scenografin är sparsmakad men det som ändå ger konserten tyngd är den avancerade lasershowen och de snygga bakgrundsfilmerna som är framtagna med sedvanlig PSB-omsorg och sinne för detaljer. Det är just laserinslagen som skänker en extra feeling i Dalhalla då dessa får fritt spelrum på bergväggarna och himlen. PSB följde med säkra kort som publikfavoriten ”Love’s a Bourgeois Construct” från förra plattan Electric samt undertecknads egen favorit; balladen ”Love Comes Quickly” som framfördes i en modern men avskalad version. Trots att såväl ballader som tempolåtar är lika genialiskt framsnickrade är det dock de mer tempofyllda numren som denna kväll vinner. Konsertpartiets mittparti tycker jag denna kväll var lite väl segt med flera avskalade ballader på raken som inte gav något större gensvar från publiken. Jag tappade nog räkningen på hur många gånger Neil ropade ut ”Dalhalla” denna kväll för att gå igång publiken. Överhuvudtaget kändes publiken denna kväll litet väl tyst och stillsam och die hard-fansen längst fram, som inte var många till antalet, förmådde inte riktigt att få med sig den sittande publiken. En förklaring till detta kan ha varit att en stor del av publiken var i övre medelåldern och många av dem säkert kommit av nostalgiska skäl för att höra de låtar de lyssnade och dansade till i sin ungdom. Många av dem kanske inte hade så bra koll på gruppens nyare alster och därav den litet avvaktande hållningen. Gensvaret var som allra bäst då de säkra korten som ”It’s a Sin”, ”Go west” och det obligatoriska, avslutande extranumret ”Always on my mind” framfördes.



Efter konserten i Dalhalla fick PSB bråttom att ta sig 40 mil norrut till Östersund och den långlivade och trevliga Storsjöyran (www.yran.se), där gruppen var festivalens främsta affischnamn. Detta var gruppens andra besök på Yran. Första gången var 2005. Yran är i sig en överlevare och en veritabel folkfest som aldrig snålat på artistbudgetar utan alltid satsat stenhårt på att få dit bra artister och ge besökarna valuta för sina pengar. Yran har alltid haft fingertoppskänsla när de valt ut sina artister, exempelvis bokade de in Lady Gaga 2009 strax före artistens genombrott. Yran har under åren utvecklat sitt koncept och bjöd detta år på punkbandet Millencolin på punkscenen men även en fantastisk tribut till den allt för tidigt bortgångna Barbro Hörberg, där sju artister tolkade Hörberg.



Pet Shop Boys var överraskande 20 minuter försenade när de äntrade scenen strax före klockan ett denna duggregniga natt. De är ju annars kända för att alltid gå på scen i tid. Före PSB hade Per Gessle stått på samma scen och det ä möjligt att det tog litet längre tid än planerat att rigga om på scenen. Förseningen gav upphov till att tre låtar ströks. Detta innebar emellertid att konserten blev tightare, då de låtar som ströks var just låtar från det mer sega mellanpartiet i Dalhalla. Låtarna på Yran var detsamma som på Dalhalla med undantag av de borttagna låtarna. En låt som jag också uppskattar mer än vad jag har gjort tidigare, är den nya moderna versionen av den sena 80-tals låten ”Left to my own devides” som med den nya kostymen fått ett bättre och modernare driv. Det som jag vidare i övrigt slogs av var att jag faktiskt saknar det som jag inledningsvis skrev, inslag som tidigare alltid prioriterats, nämligen riktigt bra körsångare men även dansare. Det faktum att det vid Stora scenen på Yran enbart finns ståplatser hjälper till att skapa en mer intim stämning och Neil behövde heller inte försöka att få igång publiken lika ofta som i Dalhalla. Frånsett förseningen samt mindre strul med några key boards så framförde PSB en stabil konsert som tillfredsställde de som kommit dit för att se och uppleva den. Regnet märkte publiken knappt av.



Fotnot: Missa inte tillfället att införskaffa Pet Shop Boys Catalogue – Further listening, nyutgåvor av tre av Pet Shop Boys plattor: Nightlife, Release samt Pandemonium, är först ut och kommer följas av Yes samt Elysium. Dessa nya utgåvor är såväl remastrade som späckade med bonusspår som mixar och demospår samt tidigare outgivna låtar. Dessutom är inneromslagen späckade med anekdoter och mycket spännande extra information. Rekommenderas till alla, inte bara gruppens fans.