Bergen – Staden med både musiken och kulturen i centrum

Många internationella gäster kommer till Bergen för att där inleda sin kryssning, som tar dem till de hisnande vackra fjordarna. Fjordarnas skönhet går inte att beskriva med ord utan måste upplevas.

Foto: Mikael Brjönfot

Norge har på senare år blivit ett allt hetare resmål för turister från hela världen. Man förstår varför när man successivt får ta del av vad vårt grannland har att erbjuda. För Norge är verkligen ett land att räkna med när det gäller turism, även för oss svenskar. Landet har under ett antal år fått ett rykte om sig att vara dyrt, men faktum är att i och med att den norska kronan sjunkit i värde gentemot den svenska och att oljekrisen också har drabbat Norge, så är de norska priserna inte längre avskräckande höga för turistande svenskar.



Kulturstaden Bergen (www.visitbergen.com), som är Norges andra största stad, var en ny bekantskap för mig när jag i våras besökte staden med de tjusiga omgivningarna i samband med stadens återkommande internationella musik och kulturfestivalen, som då hölls för 64:e gången (www.fib.no). Bergen International Festival, som även är nordens största festivalaktör, erbjöd i år över 200 olika evenemang med musik, balett, opera, teater, dans m.m. Edvard Grieg, den norska kompositörens, som verkade under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet, trollbinder med sin musik fortfarande människor över hela världen. Hans hem, Troldhaugen, som är beläget strax utanför Bergen, drivs idag som ett levande museum och har sedan festivalen startade blivit en viktig fundamental del av den. Här ges konserter men platserna är få och biljetterna brukar sälja slut med en gång. Trots att festivalen är en mycket stor apparat, så flyter logistiken på väl. En anledning kan vara att festivalen inte har alla evenemang i Bergen utan även i pittoreska Bekkjarvik, ett litet samhälle som man tar sig till med båt från Bergen. Årets festival bjöd bland annat på gästspel av Rufus Wainwright, Anne Sofie von Otter och den kände pianisten Richard Goode, som framförde klassisk musik av såväl Bach, Beethoven som Chopin i den mycket vackra Håkonshallen som ligger ett stenkast från Bryggen i Bergen. Lokalens akustik är mycket bra och som publik befinner man sig nära musikerna, vilket förstärker känslan av musiken. En av de konserter, som gjorde störst intryck på mig, var vikingaeposet Nordvegen, där de kända musikerna och sångarna Einar Selvik och Ivar Björnson lyfte fram den norska vikingahistorien i starka, bombastiska sånger. Ett antal av instrumenten som används är instrument som härstammar från den tidiga norska musikhistorien som harpa och lyra. Konserten gavs i Bekkjarvik, där även den välrenommerade hotellrestaurangen Bekkjarvik Gjestgiveri huserar. Här serveras utsökta fiskerätter av den Bocuse d'Or belönade kocken Örjan Johanssen.



Bergen är, tack vare sitt geografiska läge, utsatt för mycket regn och har ett rekord i antal regniga dagar i ett sträck. Under min tid i Bergen, som inleddes med regn, så kom emellertid det vackra och soliga vädret fram och underströk hur vacker staden är. Ett måste är att promenera på Bryggen, vars trähus är uppsatta på UNESCOS världsarvslista. Ta hjälp av en guide som kan beskriva deras fascinerande historia för att få ut det mesta. Det som är unikt med dessa byggnader, vars historia delvis kan dateras till 1100-talet, är att inte mycket har hänt under århundradenas gång. Intill Bryggen finns den intressanta fiskmarknaden, som erbjuder rykande färsk fångst av fisk och skaldjur. Det finns även möjlighet att provsmaka läckerheterna och varför inte köpa hem någonting, kanske rökt lax med smak av rödbeta, som inte var dumt. Ett stenkast från fiskmarknaden finns utsiktsplatsen Flöyen, dit man tar den smidiga bergbanan ända upp till toppen. Utsikten härifrån är bedövande vacker och man får en bra överblick av staden.



Många internationella gäster kommer till Bergen för att där inleda sin kryssning, som tar dem till de hisnande vackra fjordarna. Fjordarnas skönhet går inte att beskriva med ord utan måste upplevas. Bergen har inte bara fjordlandskapet utan erbjuder även de mäktiga sju bergen som omger staden och inte minst den fina kusten med de fina skärgårdsöarna. För att man ska få ut så mycket som möjlighet av sin vistelse rekommenderar jag att man köper Bergenkortet on line, ett kort som ger fri entré eller rabatter på museer, gratis färd på lokalbussarna, vissa båt- och tåglinjer samt andra kulturella evenemang. Bergens gamla stadskärna inbjuder till sköna promenader där man kan betrakta många fina och gamla hus.



Jag avslutade min resa på det charmiga Os, söder om Bergen, dit man tar sig lätt med buss. Här ligger stadens stolthet, kultur- och konserthuset – Oseana – som har ett bra och intressant program som attraherar de flesta. Till Os tar man sig med fördel med båt, buss eller bil. En kort promenad efter kusten från Oseana ligger ett av Norges mest charmiga och anrika hotell; Solstrand Hotel & Bad (www.solstrand.com), ett hotell som slog upp portarna redan 1895. Hotellet, med sina 135 gästrum, tillhör den norska hotellassociationen De historiske och erbjuder gästerna en fantastisk vy från hotellrummen över fjordar, berg, glaciärer och Bergen stad. Förutom att man serverar utsökt mat i den fina hotellrestaurangen, erbjuder hotellet även sköna spa-behandlingar i en anläggning som för övrigt fått pris för bästa spa. Hotellets allmänna ytor är mycket spatiösa och charmiga. Solstrand Hotel & Bad är ett hotell där man inte behöver trängas och där servicen är personlig och omtänksam.



Alla resor har ett slut och efter en långhelg i Bergen med omnejd så väntar hemresan, men, en sak är säker, hit kommer jag snart tillbaka.