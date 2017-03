Ålesund – det norska gemytet "personifierat"

Fler bilder

"Det finns platser som man känner ett extra styng av saknad efter när man lämnat dem..."

Foto: Per Sjödahl



Det finns platser som man genast blir odelat förälskad i. En sådan plats är Ålesund på den norska västkusten, dit man bekvämt tar sig från Stockholm med SAS via Oslo. Från Arlanda till Ålesund tog resan i mitt fall inte mer än 2,5 timmar med ett kort byte i Oslo. Det vackra läget på den smala utskjutande landtungan, nästan längst ut i kustbandet med den väldiga Nordsjön därutanför och den friska havsluften fyller besökaren med en vällustkänsla av sällan skådat slag. Läget i sig hade räckt för att göra Ålesund värt en resa men nu bidrar även bebyggelsen i högsta grad till att förgylla vistelsen. År 1904 eldhärjades staden och det mesta av den trähusbebyggelse, som fram till dess dominerat stadsbilden, förstördes. Staden återuppbyggdes snabbt i enhetlig stil, den då förhärskande jugendstilen, här i en tilltalande återhållsam version.



Området kring Brosundet med sina karaktäristiska gamla magasinsbyggnader är ofta avbildat i turistreportage och här bodde jag bra på Scandic Ålesund, en modern byggnad som väl smälter in i den omgivande, äldre bebyggelsen. Med sitt centrala läge är hotellet en utmärkt utgångspunkt för upptäcktsfärder. Här finns även en trevlig restaurang med vänlig personal och goda fiskrätter och med Hurtigruttens fartyg passerande förbi utanför de stora fönstren. De höga norska priserna upptäckte vi också på restauranger vara en myt, då priserna ligger på svensk nivå. Dock, skall man handla på vanliga livsmedelsbutiker bör man vara utrustad med en välfylld plånbok. Framförallt priserna på godis och läskedrycker ligger nästan 50 % högre än hemma i Sverige. Strax intill hotellet ligger några av de träbyggnader som, i skydd av bergväggen, överlevde branden 1904. Här får man en känsla av hur det gamla Ålesund kunde se ut.



Att promenera i staden, upptäcka fasadernas utsmyckningar och läsa på skyltarna som i många fall finns uppsatta med information om byggnaden är ett stort nöje, inte enbart för den arkitekturintresserade. För den som vill fördjupa sig ytterligare finns det fina Jugendstilcentret centralt i staden och beläget i en byggnad som tidigare rymde apotek. En trappa upp, i en välbevarad paradvåning från förra sekelskiftet, berättas om jugendstilen, inte enbart ur ett Ålesundperspektiv utan även med internationella utblickar. På bottenvåningen, där apoteksinredningen fortfarande är bevarad, finns en butik med böcker i ämnet jugendstil och allehanda souvenirer. Här finns även ett trevligt café där du med fördel beställer in caféets berömda chokladtårta.



Vill man veta mer om stadens historia rekommenderas ett besök på Ålesunds museum, där man bland annat ser en modell av Ålesund före den stora brandfen 1904. Här kan man höra museets guider berätta om det dramatiska förloppet, visa platsen var branden startade (en margarinfabrik i stadens västra utkant) och sedan med vindens hjälp raskt spred sig över staden, från kvarter till kvarter. Sevärd är också avdelningen som berättar om Ålesund under den tyska ockupationen 1940-45. I synnerhet för en svensk, som aldrig upplevt något liknande, blir kriget mycket närvarande vid åsynen av alla föremål, fotografier och berättelser. En skarp kontrast till den fredliga idyll man upplever i Ålesund idag.



Ett måste i Ålesund är att vandra de 418 trappstegen från stadsparken upp till Fjellstua, där man belönas med den mest hisnande, vackra utsikt över staden och ett pärlband av öar åt ena hållet och de så kallade Sunnmörsalperna åt det andra.



En reseupplevelse är dock inte bara platser, maten spelar också en viktig roll för upplevelsen. Är du i Ålesund skall du inte missa att göra ett besök på Sjöbua, belägen längst ned på Brunholmgata, nära Brosundet. När du stigit in genom den oansenliga entré öppnar sig restaurangen som en stor, välkomnande, varm famn. Dämpade färger och stämningsfull belysning försätter dig genast i feststämning och när du väl slagit dig ned och fått in maten förstärks bara vällustkänslan.



Det finns platser som man känner ett extra styng av saknad efter när man lämnat dem. Ålesund, med sin skönhet, gemytlighet och frid är definitivt en sådan plats och när jag reste därifrån visste jag att dit vill jag återvända. "