Nystart i USA tack vare Donald Trump

Det händer obegripliga saker just nu. I helgen demonstrerade folk i hela världen mot Trump. Folk fattar tydligen otroligt långsamt. I demokratiska val har USA valt Trump till president. Vad är det att bråka om? Trump är ju en helt perfekt ledare för företaget USA. Och sen är det ju sjukt att man hela tiden skäller på Trump och ser honom som en knäppskalle. Men det var ju 63 miljoner som röstade på honom. Men det är ingen som skriver att de också måste betraktas som knäppskallar.



Nu har ju Donald Trump ett antal idéer om att få USA på fötter igen. Många av dom har han fått från Ledaren i Tyskland på 30-talet. America first motsvarar Deutschland uber alles. Make America great säger Trump. Ledaren ville också göra Tyskland Gross. Tyskarna hade ju hemska upplevelser från blodbaden under första världskriget. Trump har varit i rostbältet och sett blodblad på industrier där. Ledaren blev ju berömd och uppskattad för bygget av alla Autobahn. Och Trump vill inte vara sämre. Nu ska det byggas vägar och broar där det ska susa fram bilar Made in USA.



Tyskland var ju i dålig form i början av 30-talet. Ledaren hade som bekant vissa teorier om orsaken till det. Att USA är på dekis enligt Trump finns det många orsaker till. Dels beror på alla dessa illegala människor. Särskilt dom från Mexico. Dels dessa muslimer som infiltrerat USA. Och så dessa löshästar i samhället som gör en massa hyss, t ex sysslar med droger. Och Kina som jobbar hårt för att knäcka USA:s ekonomi i grunden. Men nu ska alla i landet bli patrioter. Det är ju inte särskilt patriotiskt att köpa kinavaror för halva priset.



Hur ska det går för Trump och hans storslagna planer? Som gammal cyniker vet jag svaret redan nu; åt skogen! Krösus Sork må ha tjänat mycket pengar i serietidningarna. Men den ekonomiska verkligheten i världen blir alltmer komplicerad och oförutsägbar. Att ha storhetsvansinne i Tyskland var extra dåligt. Och det kommer garanterat att bli dåligt också i USA. The bigger they are the harder they fall. Men inga katastrofer kommer att inträffa. Världens samlade tillgångar och rikedomar är enorma. Kunde man få en jämnare fördelning av dom tack vare en krasch i USA så skulle mycket vara vunnet.