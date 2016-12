Jag blir så arg, varför får inte barn i krig gå i skolan?

Jag satt i soffan och såg Musikhjälpen och tänkte det här är inte okej!! Varför får vissa barn inte gå i skolan

Det är inte okej!

Jag har läst en bok om det här den boken handlar om en tjej som bor i Afghanistan och som inte får gå i skolan. Och sen så är Musikhjälpens tema. Deras tema handlar om att få in så mycket pengar som möjligt som dom ska skicka till länder där det är krig. Vi ska skriva om barn som inte får gå i skolor där det är krig. Problemet med det här är att det är dåligt för att dom barn som bor i dom länderna där det är krig för att dom får inte bra utbildning så dom får en dålig framtid det är dåligt för då får mindre personer jobb. Jag tycker att problemet ska lösas så att många människor skickar in pengar till Musikhjälpen så dom skänker det till länder som till exempel Syrien, där är det mycket krig. Jag tycker att vi människorna i Sverige ska skicka en liten slant in till Musikhjälpen så kan dom skicka det till Syrien och andra länder. TILLSAMMANS ÄR VI STARKARE!!



Viggo Svensson 7a östragrund skolan. 12/12-2016