Det finns ingenting som heter snabba pengar.

Just nu cirkulerar det väldigt många clickbait-artiklar på nätet. Clickbait är, som jag precis har fått lära mig, ett sätt att anpassa dina texter och rubriker på ett sätt så att de blir klickvänliga. Klickvänliga artiklar är såna som tidningar och sidor tjänar allra mest pengar på just nu, därför verkar det som att dessa har kommit för att stanna. Man får betalt online via annonser och varje gång en person laddar en sida på din hemsida så genererar det i en slant i plånboken för dig själv. Detta är anledningen till att vi inte ser exempelvis ”Topp 5 kändisar på Oscarsgalan” på samma sida, utan tvingas klicka vidare till sida 2, sida 3 osv för att se allihopa.

Man känner lätt igen en clickbait-artikel på rubriken. Det gäller att engagera läsaren från första början. Man ska få intrycket av att man kommer få läsa någonting väldigt exklusivt och unikt när man klickar sig in på artikeln. Exempelvis skulle det kunna ske med en rubrik som denna: ”Han bestämde sig för att säga emot mobbaren – du kan aldrig gissa vad som händer sen!”. Eller någonting i stil med: ”Hon köpte mat till en tiggare – då skedde det oväntade!”. Allting går ut på att man ska locka in läsaren till artikeln, vilket man så klart gjort innan också men folk har börjat tröttna på det. Om artiklarna delas på facebook kan man räkna med att en användare skriver någonting snarlikt som: ”Det står xxx så du slipper klicka på artikeln”. Det märks att frustrationen från användarna växer i och med dessa clickbait-artiklar också växer. Hemsidan feber.se skrev nyligen om detta fenomen, värt att kika på.



För mig är detta ändå okej, man förstår att folk vill tjäna pengar eftersom att folk alltid har velat tjäna pengar i alla århundraden och någonting annat vore bara märkligt. Det kommer alltid finnas människor som pressar detta till gränserna, vilket är fine för mig. Det som jag istället finner väldigt irriterande är typerna av artiklar som skrivs. Som sagt försöker man alltid pressa ihop enkel information till en liten artikel samtidigt som man försöker få den att verka revolutionerande. En typ av texter som tenderar att dyka upp i min egen feed är just ”Så tjänar du enkla pengar” eller ”Bli rik på 1 timmes jobb per dag”.



Let me set you straight about this: Det finns inget enkelt eller snabbt sätt att bli rik på. Inte för den gemene svensken som surfar runt på nätet och letar lösningar i alla fall. Det enda potentiella ”snabba” sättet att bli rik på är ju att sälja en fastighet som du först måste investerat pengar i eller att du sålt av aktier till ett riktigt bra värde. Men för att göra detta så måste du ju ha ett grymt startkapital också.



Ett annat hyfsat snabbt sätt är så klart om du sitter på någon typ av superidé som världen saknar. En produkt eller tjänst som slår igenom med dunder och brak. Kanske läser du då om tips online men knappast att man tänker att det ska bli en enkel och smidig resa ändå. Det tar tid. Allting som är värt att göra tar tid. Och om det nu, mot förmodan, skulle finnas en enkel väg att bli rik snabbt online – varför i hela världen skulle då en person bestämma sig för att dela med sig av hens snilleblixt?



En annan metod jag sett cirkulerat runt är olika metoder för att vinna pengar online genom gambling, vilket kanske är det allra sämsta sättet. Det finns ”system” att hitta på nätet som handlar om hur du ”säkert” vinner pengar genom att följa en specifik taktik på exempelvis Black Jack eller roulette. Det finns inga säkra medel här heller så klart, annars hade alla som spelar vart miljonärer. Det är snarare tvärtom, att riskera dina pengar på ett så pass osäkert kort som gambling är riskabelt.



Vi behöver bli mer kritiska helt enkelt. Med åsikter som sprids snabbt så har vi blivit mycket sämre på källkritik än vad vi borde vara. Idag är det lättare än någonsin att utge sig för att vara en bedragare. Du kan fejka bilder och information, precis som du kan skapa falska texter och påståenden.



Dagens användare på internet är slappa. Det kommer en hel generation vara från och med nu. Det gäller att vi vässar till våra hjärnor och anstränger oss mer för att ifrågasätta internet snarare än att välkomna det med öppna armar. Artificiell intelligens väntar runt hörnet och framtiden kommar utan tvekan bli väldigt spännande att följa. I framtiden kanske dessa clickbait-artiklar är anpassade efter robotar istället. Kanske kan de vara mer kritiska? Eller kanske så faller dem för artiklar så som ”Här har du svaret – ett snabbt sätt att ta över mänskligheten!”