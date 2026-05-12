Luxemburgska restauranger som siktar mot himlen i sin strävan efter nya stjärnor

Luxemburg är med sina 650 000 invånare ett av de länder som, sett till capita, har flest stjärnrestauranger i ansedda publikationen Guide Michelin. Jag har i tidigare reportage skrivit om mina trevliga upplevelser i Luxemburg och besökte nyligen två av landets i särklass mest spännande restauranger...

...nämligen Louis Linster i Frisange samt Apdikt i Steinfort nära den belgiska gränsen, den senare fick nyligen sin första stjärna och den tidigare blev för belönad med sin andra stjärna 2025. En annan sak som förenar herrarna är att de, trots de många stjärnrestaurangerna i landet, är de enda som också är luxemburgare vilket är en prestation i sig.

Stjärnkockarna har båda gemensamt att de är unga och ambitiösa men de har lustigt nog även en koppling till den svenska trestjärniga restaurangen Franzen, en som gäst och en som inhoppare under pandemin när flera restauranger och företag, till skillnad från Sverige, fick stänga på grund av restriktioner.



Louis Linster har kärleken till maten i sina gener då hans mor är Lea Linster, en erkänd restauratör, initialt gav sitt namn på restaurangen till sonen som numera framgångsrikt driver denna restaurang under sitt eget namn. Jag besökte restaurangen för första gången 2020 under pandemin då staten under en period gav restauranger tillstånd att hålla öppet men med restriktioner. Nu är dessa tider tack och lov förbi och gästerna fyller den trivsamma restaurangen varje kväll. Louis Linsters restaurang ligger bara tio minuters bussfärd från Luxemburg city och huserar fortfarande i det vackra huset med den bedövande vackra utsikten från de stora fönstren. Louis har sedan mitt förra besök blivit rikligt belönad med utmärkelser. Den mest eftertraktade var naturligtvis den andra Michelin-stjärnan, något jag i mitt dåvarande reportage förutspådde.



Redan 2017 när han tog över restaurangen var hans mål att få full utdelning av stjärnor, tre stycken, och han är på god väg och har verkligen framtiden för sig. Restaurangen har genomgått en makalös ansiktslyftning sedan sist. Mycket möda och omsorg har lagts ned på sobra detaljer och finish som verkligen ger det lilla extra, något Louis fru och partner Njomza Musli-Linster med sin talang för lyx och flärd, ligger bakom. För det är lyxigt och flärdfullt att tillbringa en kväll på Louis Linster, man blir mottagen som en kunglighet och servicen är som sig bör top notch. Personalen har verkligen förmågan att vara ett steg före hela tiden vilket ger en skön och avstressad stämning. Kvällens klientel var internationell då Luxemburg är en viktig finansiell hubb i Europa, luxemburgiska, engelska och franska talades och den flerspråkiga, samspelta personalen har inga som helst problem att växla mellan språken.



En mycket trevlig detalj, som jag upptäckte när jag leddes till mitt bord och fick ta del av menyn, var att mitt namn var tryckt på framsidan samt att alla de viner och maträtter jag intog under kvällen var nedskrivna. Till aperitif valde jag som sig bör en trevlig luxemburgisk rosé crémant som var perfekt balanserad till de inledande snacksen. Dessa var fyra till antalet och bestod av nobla ingredienser som blå hummer, tonfisk med sin fräscha smak av havet, krabban med sin ponzu och slutligen den utsökt goda 36 månaders lagrade parmesanostkrämen, den senare serverad i en liten frasig våffla. Snacksen var som små konstverk som skapade magi när man åt dem. Louis flirtar gärna med japanska inslag som förstärker proteinet. Menyn bestod totalt av nio rätter som var och en skapade en wowkänsla varje gång en ny rätt lades fram på bordet. Vinpaketet var väl utvalt och bestod av inhemska viner, sake från Japan och huvudsakligen franska viner.



Louis och hans kockar har hög svansföring och skapar en fin, helgjuten kombination av både strukturer och smaker. Här visar Louis även att han till fulländning behärskar teknikerna att väva samman smakerna av sött, salt och surt. Detta återspeglades i den första förrätten som var en kyld Hamachi serverad i en härlig buljong smaksatt med pigg yuzu där råvaran lyftes fram väl. Till detta serverades en sake som var en perfekt följeslagare till rätten.



Under kvällen kom Louis chicka fru och värdinna fram då och då och språkade kring maten och frågade om allt var i sin ordning, vilket gör att man känner sig som hemma. Andra förrätten var faktiskt fjällröding som tillsammans med tillbehör som broccoli och dashi och det goda, åt naturvinshållet, guldgula libanesiska vita vinet blev en fin fortsättning på middagen. Före pilgrimsmusslorna kom brödserveringen som troligtvis innehöll troligen det allra godaste briochebrödet jag ätit på restaurang, klassiskt med god smak och fräschör. Pilgrimsmusslorna, som visade sig komma från Norge, var superspänstiga och mjälla i smaken och tillsammans med såsen med vin jaune och grönsaker blev rätten komplett. Första varmrätten var piggvar smaksatt med bergamott och sake som var perfekt tillagad och toppad med lyxig kaviar. Till detta ett robust mineralrikt, friskt, luxemburgiskt vin gjord på druvan Auxerrois. Nästa skaldjursrätt var langoustin, också från Norge, som verkligen gav ett crescendo av smaker i gommen i en härlig söt, salt och syrlig guldfärgad sås med umani touch. Rätten var en av kvällens höjdpunkter. Sista varmrätten före osten var en mycket mör och fin vaktel på två sätt toppad med riven hyvlad fransk tryffel, en fin avslutning på de salta rätterna. Ostvagnen innehöll över 40 olika slags ostar och jag slog till på några mogna schweiziska hårdostar och tillbehör. Desserterna inleddes med en tillhörande champagne som väl mötte upp dessertens syra med sötsyrlig kalamansi, en typ av citrusfrukt och blodapelsin i form av en kall granité. Med sista desserten var kvällen sålunda slut. Jag lämnar restaurangen med känslan att Louis om några år får sin tredje stjärna. Louis Linster är definitivt värd en resa i sig.



Apdikt är en trevlig och varm restaurang som drivs av kocken Matthieu Van Wetteren som nyligen belönades med en stjärna i guiden. Jag hade tidigare, 2020, besökt Apdikt innan den fick sin stjärna och blev imponerad av vad jag då fick. Restaurangen har idag vidareutvecklats till en fin stjärnrestaurang som serverar fransk modern kokkonst på hög nivå. På grund av sjukdomsfall bland kockarna kvällen då jag var där stod Mathieu själv bakom kastrullerna och fixade all mat vilket var imponerande. Lokalen, som huserar i ett tidigare gammalt apotek, har en avskalad och inbjudande trevlig ambience där både kock och service levererar. Matthieu har ingen fast meny utan denna varierar utifrån säsong och råvaror, och det senare är inget han tummar på. Jag tog det spännande vinpaketet som främst innehöll viner från Luxemburg och Frankrike och som passade utmärkt till vad som bjöds. De inledande snacksen var bland annat en speciell smält luxemburgisk ost inspräng i en petit choux, underbart gott för en ostoman som mig själv. Sedan följde en varm löksoppa med mandlar som hade allt det en soppa behöver: struktur , djupa smaker och krämighet. Att inte ha en fast meny framför sig när man intar olika slags rätter kan ibland göra det svårt att förstå vad man äter även om det är gott. Man får dock alltid alla rätter presenterade muntligt men det är ändå svårt att komma ihåg. Nästa rätt var pilgrimsmusslor i en fin umanisås som lyfte musslornas fräschör flera snäpp. Kökets filosofi är mest inriktad på fisk och skaldjur även om det även fanns en delikat kötträtt på menyn. Avslutningen var fenomenal med en klassisk Dame Blanche på Mathieus vis, i hans fall en varm chokladmousse med en stor kula vaniljglass på och dess djupa chokladsmak med den mjälla fina vaniljen var ett av kvällens största utropstecken. Apdikt var även den en trevlig upplevelse som man minns tillbaka till och gärna besöker igen.

