Ljubljana – den lilla huvudstaden med det stora hjärtat

Fler bilder

Det är tidig morgon vid Ljubljanicas flod. Höstsolen har just börjat värma de pastellfärgade fasaderna, och ljudet av klirrande kaffekoppar blandas med doften av nybakade croissanter. En cyklist susar förbi, en gatumusikant stämmer sin gitarr – och staden vaknar, långsamt men livfullt.

Ljubljana, Sloveniens stolta huvudstad, är en stad som inte har bråttom. Den bjuder in besökaren till att sakta ner, andas ut och bara vara. (Länk: visitljubljana.com).





Grönt, hållbart – och helt oemotståndligt

Plečniks stad

Spännande hotell och restauranger

Kulturella utflykter

Utflykter utanför staden som överraskar

En stad att drömma sig tillbaka till

Resfakta:

Att Ljubljana blivit korad till Europe’s Green Capital märks direkt. Inga bilar stör i centrum – bara cyklar, elskotrar och människor. De breda promenadstråken längs floden är som gjorda för att strosa, stanna till, prata, titta. Här är det inte konsumtionen som styr rytmen, utan samtalen, mötena, stunden.Staden är full av små detaljer som får en att le: färgglada broar, hemliga innergårdar, och gamla hus som ser ut att luta sig mot varandra för att småprata. Det är charmigt, varmt och helt utan storstadsstress.Ljubljana är också en arkitektonisk skattkista. Den slovenske arkitekten Jože Plečnik (Plečnik-huset • MGML) satte sin prägel på mycket av stadens arkitektur under 1900-talets första hälft. Hans verk är lika fantasifulla som harmoniska – klassiska men ändå lekfulla. Missa inte att besöka hans gamla hus som omvandlats till ett museum, guidade turer ges på engelska. I Ljubljana finns flera arkitektoniska stilar representerade bland annat Jugend. I de centrala delarna blandas ny och modern arkitektur i en skön mix.Vid Tromostovje, de tre broarna, möts alla vägar, en av stadens viktigaste attraktioner. Det är stadens hjärta, där älskande par, turister och lokalbor korsar varandra i en oändlig dans. En perfekt plats för att slå sig ner, ta in atmosfären och kanske smaka på en potica – Sloveniens klassiska nötfyllda kaka. Ett stenkast från de tre broarna hittar man stadens inomhusmarknad, Odprta Kuhna. Den öppna matmarknaden hålls varje fredag och då fylls torget av dofter från hela världen. Här hittar du allt från lokala korvar till vietnamesiska nudlar och veganska burgare. Det är folkligt, färgglatt och trendigt. Frukt och grönsaksmarknaden är öppen alla dagar utom söndagarna och här hittar man även automater där man kan köpa dagsfärsk mjölk. Turistbyrån erbjuder en mängd attraktioner och jag nappade på deras ”Yummy Market Walk” på två timmar där en guide inleder sin tur med ett besök på en trevlig vinbar där man får ett glas mousserande och tilltugg innan turen fortsätter med flera besök i de ovan nämnda marknaderna och ett trevligt avslut med värmande soppa och dessert vid en av restaurangerna i centrum. Jag blev mycket positivt överraskad och kan varmt rekommendera denna tur (Yummy Market Walk | Visit Ljubljana).Sedan landet blev EU-medlem och införde Euron som valuta har landet och Ljubljana öppnats för turister från hela världen. Under min vistelse träffade jag på turister från Europa men även långväga gäster från USA och Asien.Ljubljana erbjuder boende för alla slags plånböcker och de senaste åren har flera spännande boutiquehotell poppat upp, ett av dessa är AS Boutique Hotel (AS Boutique Hotel), ett personligt och trevligt hotell utrustat med 30 lyxiga rum i olika kategorier, flera med utsikt över slottet, beläget mitt i centrala delarna. Molton Brown toalettartiklar, stora fönster och sober inredning inramar mitt rum perfekt. Hotellet har blivit tilldelat Michelin-nyckeln för sin ypperliga service och restaurangutbud. Jag blev förälskad i hotellet under de två nätter jag var gäst, framförallt för dessa utsöka design och inredning men även för dess berömda restaurang AS, den 35-åriga restaurangen, som gett sitt namn till hotellet, men även för nykomlingen Jaz som ägs av stjärnkocken Ana Roš som utöver denna även driver sin 3-stjärniga Guide Michelin-restaurang Hiša Franko. Maten på Jaz är fine dining á la funky där fina råvaror, som stärker matupplevelsen flera snäpp, står i centrum. Till skillnad från hur fine dining restauranger kan vara så är stämningen på Jaz uppsluppen och har en skön vibe. Samma lokaler används även som frukostmatsal och då serveras en fin och välbalanserad frukostbuffé.Ljubljana erbjuder ett brett urval av restauranger och caféer. De senare finns det mängder av exempel på och alla serverar gott kaffe och härliga bakelser. Vin är något som betyder mycket för Ljubljana-borna och är något som tas på stort allvar. Det finns flera vinbarer att välja mellan. En som jag fastnade för var entreprenören och sommelieren Nejc Farčniks bar Kletvica Wine bar. Han erbjuder ett stort urval slovenska naturviner från de bästa vinodlarna. Baren är inbjudande och stämningsfull samt erbjuder ett stort urval viner på glas. Tilltugget håller högsta klass. Inte långt från denna vinbar ligger den klassiska restaurangen JB (JB Restavracija | Visoka kulinarika v centru Ljubljane!) JB etablerade sig redan 1992 och var den första fine dining-restaurangen i Slovenien som hamnade på listan över 50 bästa restaurangerna i världen. Den är fortfarande i familjen Braovz ägo. Det finns två menyer som är en mix av medelhavsköket samt globala influenser att välja emellan med vinpaket. Jag valde den större menyn och blev inte besviken, de slovenska vinerna var en perfekt matchning till den utsökta maten och servicen var snabb och vänlig.Trots att Ljubljana inte är så stort så finns det mycket att göra och se. Ett måste är ett besök på stadens stadsmuseum (City Museum of Ljubljana • MGML), framförallt deras utställning om Ljubljana under andra världskriget är mycket sevärd. Är man intresserad av läderväskor och liknande är ett besök på Eva Breznikars shop i centrala stan att rekommendera. Eva designar och tillverkar väskor och läderattiraljer av det bästa italienska lädret i sin egen unika EvilEve stil. En annan ”kulturell” smakupplevelse är ett besök på Ljubljanas choklad, work shop och butik Chocolarium (Chocolarium Ljubljana - Enter the world of chocolate) som erbjuder småsom stora besökare en djup inblick i chokladens spännande värld. Utöver att man kan köpa utsökta praliner i butiken kan man delta i work shops och få göra sin egen signatur-chokladkaka med valfri topping. För en ”chokladoman” som jag är denna plats himmelriket. Ett måste när man är här första gången är självklart ett besök på slottet (The Ljubljana Castle » The Ljubljana Castle) som vakar över staden. Det är lätt att ta sig dit och utsikten är oemotståndlig. En klar, solig dag kan man se cirka 2/3 av landets yta. Känner man sig sugen på något att äta eller dricka så finns där både vinbarer och restauranger.Ljubljana är den perfekta basen för utflykter. När man sett och upplevt Ljubljana och man har mer tid att tillbringa i landet väntar sjön Bled, lika vacker i verkligheten som på vykorten, bara någon timme bort och lite längre söderut glittrar Adriatiska havet vid Piran. För den äventyrslystne finns grottorna i Postojna och Škocjan, där underjordiska floder skapat en värld som känns som tagen ur en fantasyfilm.Ljubljana är ingen stad som försöker imponera. Den viskar snarare än ropar – men det är just därför man fastnar. Här finns värme, rytm, skönhet och själ. Och när man sitter där vid floden, med ett glas slovenskt vin i handen och kvällsljuset speglande i vattnet, känns det som om tiden själv tagit en paus.· Bästa tid att resa: April–oktober. Våren bjuder på blommande parker, sommaren på festivaler och hösten på färgprakt.· Ta sig dit: Direktflyg till Ljubljana (LJU) eller via Wien, Venedig eller Zagreb. Tågförbindelser finns från flera europeiska städer.,· Missa inte: Tromostovje, Ljubljanas borg, Odprta Kuhna, Tivoliparken och en kvällspromenad längs floden eller på flodbåt.