Hyperhidros – överdriven svettning – ett socialt gissel men hjälp finns att få

Jag har under större delen av mitt liv lidit av en åkomma vars medicinska term är Hyperhidros som betyder överdriven svettning, i mitt fall armhålorna, särskilt under varma dagar och stressiga situationer. Det har varit ett gissel socialt då ombyten av kläder varit standard för mig. Jag har läst om olika behandlingar och även testat några utan några effektiva långvariga resultat tills jag fick höra talas om miraDry.

Det finns några kliniker som utför denna behandling i Sverige men jag fastande för S K Svettkliniken (Effektiv behandling mot överdriven svettning | Svettkliniken). Kliniken drivs av Dr. Peter Svamo som är specialiserad inom detta område. Kliniken, som är centralt belägen på Tulegatan 3, ligger i framkant och tillhör de som utfört flest behandlingar i Europa, vilket var ännu en anledning till varför jag valde dem. Jag gjorde först grundläggande research om behandlingen och kände ärligt talat, till en början, en viss tveksamhet främst gällande den långsiktiga effekten av denna behandling som ändå kostar cirka 15000 kr, en kostnad som inte täcks av det allmänna. Jag blev emellertid lugnad av att det utförts studier som konstaterar att effekten håller i sig flera år.



MiraDry är en icke-kirurgisk behandling som använder mikrovågsenergi för att permanent förstöra svettkörtlarna i armhålorna, både de ekkrina svettkörtlarna som är ansvariga för svettproduktionen samt de apokringa körtlarna som orsakar den dåliga lukten. Kliniska studier visar att man oftast bara behöver utföra en enda behandling för att uppnå en svettminskning på 82 procent och en luktminskning på 93 procent. Behandlingen tar mellan 60 och 90 minuter och inleds med att en specialiserad sjuksköterska, i mitt fall klinikens Katharina Persbrandt, först rengör de hårlösa armhålorna som man själv dagen innan rakat. Därefter injiceras lokalbedövning för att säkerställa att proceduren är smärtfri. Slutligen placeras en specialdesignad mall på huden vars syfte är att guida applikatorn. Applikatorn skapar ett vakuum som drar svettkörtlarna närmare hudytan. Sedan skickas mikrovågor in i huden för att värma upp och permanent förstöra de svett- och luktproducerande körtlarna, samtidigt som den inbyggda kylmekanismen skyddar hudens yta och gör behandlingen säkrare. Min upplevelse av behandlingen var att den utfördes pedagogiskt och professionellt samt att jag inte upplevde någon som helst smärta under behandlingen, endast lite tryck och värme. Efteråt var jag svullen och öm i någon vecka. Det kändes nästan som träningsvärk, men jag behövde varken smärtstillande medel eller de anpassade kylklabbarna som man får med sig mer än första dygnet. Det enda man sedan behöver tänka på gällande eftervård är att man håller huden ren genom vatten och mild Lactacyd-tvål under cirka 3 veckor, vänta tre dagar med träning och fysisk aktivitet samt undvika rakning och deo under de första dagarna.



När de tillfälliga svullnaderna under armarna försvann märkte jag till min stora glädje en helt otrolig dramatisk minskning av svett – jag skulle säga runt 80–90 procent. Lukten försvann nästan helt också, vilket var en stor bonus. Efter en dryg månad efter behandlingen märker jag fortfarande stor skillnad. Jag använder faktiskt knappt deodorant längre, och mina kläder håller sig fräscha hela dagen. Jag kan varmt rekommendera denna behandling som haft stor positiv social påverkan på mitt liv och känner en helt annan trygghet och självförtroende än tidigare.



Fotograf: Per Sjödahl