Göteborg - staden som har och erbjuder allt

Jag besökte staden i slutet av juli för att “göra stan” och passade då på att åka en onsdag till fredag istället för den vanliga helgen och blev positivt överraskad av fördelarna med detta. Jag upplevde att det var färre turister än det är en vanlig helg samt att det var lättare att få bord på restauranger och liknande.

400-årsjubilaren Göteborg (Länk: goteborg.com) är en stad där det alltid händer saker, bara i år har staden haft flera publikdragande artister på besök kort efter varandra som Bruce Springsteen, Coldplay, Metallica och hemmasonen Håkan Hellström men även festivaler som Way Out West. Med andra ord erbjuder Göteborg sina invånare och turister verkligen allt mellan himmel och jord. Att resa till Göteborg är som att komma hem till värmen och den härliga stämning som alltid råder där.



Har ofta bott på olika hotell när jag varit i stan men jag har aldrig haft tillfället att bo på ett av stadens mest ikoniska och centralt belägna hotell: Hotell Eggers (Länk: hoteleggers.se), som bokstavligen ligger ett stenkast från centralstationen. Den imposanta byggnaden har lyst upp denna del av staden sedan 1800-talet då människor som var på väg till det förlovade landet Amerika brukade sova över deras sista natt i fäderneslandet på just detta hotell. Hotellets gäster i modern tid består av både inhemska och utländska och blev mitt hem i två nätter. Hotellet är mycket trivsamt och erbjuder excellent service. Hotellet har inte de nya hotellens elektriska nyckelkort, utan man får en rejäl nyckel med nyckelbricka som man lämnar in i receptionen varje gång man lämnar hotellet. Mitt rum - Evert Taube-rummet - var stort med utsikt över de centrala delarna av staden. Jag hade en kungsbalkong där jag kunde slå mig ned med en drink i handen och beskåda folklivet nedanför. Rummet var inrett i "Taubes" stil med en genuin grammofon och Everts vinylplattor och andra kännetecken. I övrigt en mycket skön säng och fräscht badrum med ett stort badkar. Det jag ofta uppskattar med hotell som inte tillhör någon specifik kedja är deras frukostar, som ofta är individuella och goda. Så var fallet med Eggers, som erbjöd en utsökt frukost med nybakt bröd, flera slags pålägg, småvarmt, smoothies som var urgoda samt färdigstekta tunna crépes. Frukosten var så god att jag varmt rekommenderar den även för de som inte är gäster på hotellet.



Jag fyllde mina två dygn i staden med både kultur, gastronomi och nöjen, samt, inte att förglömma, ett besök på skönhetsoasen, kliniken Rawsh (Länk: rawsh.se) som är centralt belägen på Vasagatan 42. Rawsh drivs av driftiga läkaren Nina Rawshani, som mer eller mindre kom in på hudvård av en slump och verksamheten har nu utökats med utbildningar inom olika estetiska områden som injektionstekniker men den fräscha kliniken erbjuder även ett flertal behandlingar inom bland annat injektionsteknik, botox och fillers. Jag gjorde behandlingen Sylfirmx, som är en nymodighet som tagit Hollywoods celebriteter med storm. Behandlingen är en “two in one” behandling där man inkorporerat RF - radiofrekvens med microneedling och är det enda systemet som levererar RF-energi med exakt energivärde djupt in i huden genom att skapa kontrollerade mikroskador. Sylfirmx används främst för hudföryngring, uppstramning och lyft samt ärrbehandling för att få huden att se yngre och mer vital genom rynk-, por- samt pigmentreducering. Behandlingen kan med fördel utföras på alla kroppsdelar men framförallt i kombination med exempelvis kemiska behandlingar som PRX T-33 eller MCA 35, som kliniken också erbjuder. Behandlingen gick fort att utföra och var smärtfri tack vare den bedövningssalva som ströks på före behandlingen. Jag hade ingen down time och märkte tydligt att behandlingen reducerade såväl ärr, pigmentfläckar, hudton och lyft. Effekten sitter i efter bara en behandling och sägs motsvara effekten av hela tio normala dermapen-behandlingar. Men kan aldrig stoppa det naturliga åldrandet men dessa behandlingar ger verkligen resultat och jag är verkligen sugen på att testa detta igen. Viktigt är att man inte använder retinolprodukter en tid efter behandlingen. Sylfirmx erbjuds än så länge förutom på Rawsh även på ett antal kliniker i Stockholm.



Tiden i Göteborg kan, om den planeras minutiöst med tidig ankomst från Stockholm och sista avgången hem med tåget - SJ eller MTRX - ge maximal utdelning av det mesta. Efter min behandling på Rawsh var det dags för det kulturella och vad passar då bättre än att besöka Göteborgs konstmuseum (Länk: goteborgskonstmuseum.se). Museets strategiska läge högst upp på avenyn med dess imposanta byggnad har mycket att erbjuda den konstintresserade, bland annat de permanenta utställningarna, som ger besökarna en möjlighet att beskåda allt från svenska, internationellt kända konstnärer som Zorn och Carl Larsson i den Furstenbergska samlingen till museets franska samling där konstnärer som Monet, Chagall samt Van Gogh är representerade. Museet har dock återkommande tillfälliga utställningar där man just nu fram till och med 7 april 2024 visar den mycket sevärda utställningen “Den underbara färgen. Göteborgskolorismen i nytt ljus”. Den är utsökt curerad och visar verk av kända göteborgskolorister som Ragnar Sandberg, Ivan Ivarsson, Inge Schiöler och Åke Göransson. Som besökare får man inte missa att i museets välsorterade butik köpa den utställningskatalog som på ett pedagogiskt och initierat sätt tar sig an denna grupp av konstnärer som betytt så mycket för staden och svenskt konstliv i stort.



Efter besöket på Göteborgs konstmuseum begav jag mig några stenkast till Liseberg (Länk: liseberg.se), en nöjesinstitution som även den firar i år, det var hela 100 år sedan nöjesparken bildades. Liseberg är utmärkt att besöka oavsett ålder och gruppkonstellation, vare sig det är familj- eller kompisar. Man får räkna med att stå i köer speciellt om det är vackert väder och det kan därför vara smart att välja tider därefter, tidigare eller senare så slipper man de värsta köerna. Liseberg har alltid något nytt att erbjuda och årets mest spektakulära attraktion är sannolikt det nybyggda området Luna. Luna är en så kallad bumerang berg- och dalbana, där man först åker framåt och sedan bakåt på över 225 meter räls. Den är en av världens högsta och snabbaste i sitt slag.



När det kommer till det gastronomiska har Göteborg alltid hållit sig i framkant. Stadens rika tillgång till fisk och skaldjur lockar årligen tusentals gäster till stadens restauranger. Många svenska och utländska foodies, hittar även till till Göteborgs många stjärnkrogar, bland vilka ytterligare en jubilar har sin stolta plats på matkartan: nämligen centralt belägna Guide Michelin-restaurangen Bhoga (Länk: bhoga.se) på Norra hamngatan 10. Bhoga, vars namn härstammar från sanskrit, och betyder njutning, slog upp sina portar för drygt tio år sedan och drivs sedan dess av kockduon Gustav Knutsson och Niclas Yngvesson. Bhoga erhöll sin stjärna redan 2014 kort efter starten, en stjärna de behållit sedan dess. Trots många återkommande besök i Göteborg har jag aldrig tidigare haft möjlighet att äta på Bhoga, men denna sommar blev det äntligen av. Jag har tidigare passerat restaurangen och kikat in och då slagits av dess sobra och klassiska möblemang och mjuka färgsättningar, något som bekräftas och förstärks när jag nu väl kommer dit. Tonen förstärks ytterligare när man snabbt blir mött av en av Bhogas trevliga och avslappnade servitriser, vars klädsel går i samma sobra klassiska stil som restaurangens inredning, personalen är som ett med restaurangen. En känsla av harmoni och lugn infinner sig omedelbart när man stiger in från gatan. Blickarna dras sedan till det öppna köket där kockarna tillagar kvällens meny. Som gäst får man välja mellan en 5-, 7- eller 9-rätters avsmakningsmeny med tillhörande dryckespaket. Prismässigt ligger menyerna, med Stockholmsmått, på en mycket human nivå med priser från 750 kr för mat och 700 för vinmenyn. Även öl- och alkoholfria alternativ erbjuds.



Bhogas matfilosofi är att servera sina gäster nordisk matlagning med färska svenska råvaror från närliggande små gårdar och där såväl säsong som producenter tillåts påverka menyn som ibland kan ändras från dag till dag. Jag ville verkligen ta in hela Bhogas filosofi och valde 9 rättersmenyn och vilken resa jag började som skulle sluta ett antal timmar senare. Middagen inleddes med brödservering bestående av en konstnärlig gräddad brioche med nykärnat smör, ängssyra (minns ni det från er barndom?) med härlig fiskfyllning, tartelett med ärtor och utsökt kräm och slutligen fräscha grönsaker med bland annat sparrisblad toppade med forellrom. Till detta inledde jag med att glas champagne som passade mycket väl till de inledande snacksen. Bhogas vinlista är inte lång men den är av hög kvalitet, vilket även speglas i vinpaketet, som är lika välkomponerat som menyn. Första förrätten anlände snart efter det jag avklarat snacksen och bestod av en lättare consommé baserad på jordgubbs reduktion, pepparrot och tomat vatten, det senare som på senare tid blivit poppis bland kockar, och toppad med tunt skivad, mjäll Hamachi som tillsammans med vinet och smälte ihop perfekt. Jag noterade att flertalet rätter saknade kolhydrater, vilket jag anser är en fördel. Det var först under den senare delen av menyn, som en utsökt potatisrätt serverades. Smakerna sitter perfekt och kockarna låter råvarorna, grönsakerna eller proteinet tala istället för tillbehör som kolhydrater. Andra förrätten blev en varm soppa med bas av härlig stunsig buljong och spänstiga räkor och trevlig garnering av ätbara blommor. Tillsammans med tillhörande vin gav rätten en härlig “push”, tack vare de heta kryddorna som gav anrättningen en djup och raffinerad smak. Därefter följde två av kvällens höjdpunkter, där fisken var i centrum. Först en utsökt piggvar, som var perfekt anrättad med en välsmakande buljong och härligt super krispiga grönsaker vars fina tomater gav rätten en sötsyrlig god touch. Nästa fiskerätt blev hälleflundra med blåmussla och kaprisbär med en sås baserad på blåmusslor och dill, som enligt servitrisen var direkt tillagad i pannan på hög värme. Denna rätt var ett av de största utropstecken denna kväll. Hälleflundran föll i sär perfekt och det kraftfulla spanska vinet var en kulinarisk match made in heaven. Före kötträtterna, som var två till antalet och serverades tillsammans, serverades en god potatisrätt med färskpotatis, svarta vinbär, jäst och agretti, det senare en italiensk sodaört jag tidigare aldrig haft nöjet att bekanta mig med. Rätten hade en suverän balans mellan de svarta vinbärens syrlighet och potatisens mjälla smak. Kvällens kött blev lammnacke samt lammrostbiff med vattenspenat, broccoli och koriander. Här är kvällens enda minus, då jag tyckte det blev lite väl mycket av det “goda” och att lammnacken var något för fet. Såväl lammnacken som rostbiffen var emellertid till perfektion tillagat. Desserterna med pre-dessert och ost var fyra till antalet och alla mycket fint presenterade. Först ut var vit mögelost med granbarr skott och en tunt bakad, spröd kaka, som med sitt krispiga skal var perfekt crunchigt till den mjuka osten. Följande dessert var en smaksensation med jordgubben i fokus med creme anglaise och en härligt slagen kula sorbet på toppen var pricken över i. Sedan följde en mindre dessert på hallon och hallonsorbet, både härligt somriga och läskande. Sammantaget visar Bhoga upp musklerna väl och levererar med distinktion.



Efter sedvanliga besök på såväl skivbörser och caféer samt strosande i Haga var det dags att lämna Göteborg, som alltid med ett styng av saknad. Men jag har förtröstan, nästa år ses vi igen.