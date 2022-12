80-åriga Barbra Streisand fortsätter att överraska sin publik

"Detta 'nya' livealbum, som legat och väntat på att bli släppt, var från början tänkt att bli hennes debutplatta 1962. Nu släpps det och firar 60 år samtidigt..."

Barbra Streisand

Live at the Bon Soir

Columbia Records/Sony.



Barbra Streisand har lyckats hålla sig i den absoluta toppen sedan tidigt 1960-tal. Detta ”nya” livealbum, som legat och väntat på att bli släppt, var från början tänkt att bli hennes debutplatta 1962. Nu släpps det och firar 60 år samtidigt, tack vare att Ms Streisand ännu en gång öppnat sitt valv där mängder av material fortfarande är outgivet, då sångerskan har mycket höga kvalitetskrav. Dock har hon på senare tid släppt två album: "Release Me" och "Release Me 2", med spår hämtade från detta valv. Det som är unikt med denna platta är att hennes fans nu för första gången får höra hennes absolut första inspelningar live, vilka också var starten på hennes karriär.



Bon Soir var namnet på NY-nattklubben där hon sjöng regelbundet och blev upptäckt av talangscouter från Columbia. Här blev Barbra Streisand signad och "the rest is history", som man säger på engelska. Personligen tycker jag inte att låtvalet håller 100 procent, då det finns en del fjantiga låtar som inte lämnar något större intryck, som "Who’s Afraid of the Big Bad Wolf" och "Right As The Rain", men det kompenseras av hennes odödliga rendering av klassiker som "Bewitched", "Bothered And Bewildered", "Much More", "Happy Days Are Here Again" samt avslutande "I Stayed too Long At The Fair". 80 åriga Barbra fortsätter att överraska sin publik och sina fans och vi hoppas hon fortsätter att öppna sitt valv, men även spelar in nya plattor.