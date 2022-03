P4 plus-galan i Berwaldhallen - gamla goa låtar med utvald kvartett

Foto: Micke Grönberg/Sveriges Radio

Den 10–12 mars hade P4 Plus sin gala på Berwaldhallen i Stockholm, en gala som bjöd på idel gamla ”goa” låtar under ledning av dirigent Anders Berglund, en nestor som bland annat dirigerat mängder av svenska melodifestivaler innan man avskaffade orkestern.

Foto: Micke Grönberg/Sveriges Radio



Vackra Berwaldhallen som huserade årets gala har allt som ett konserthus kan bjuda på, fina välanpassade lokaler med utsökt akustik, trevlig personal och – inte minst – den eminenta ”husorkestern” Sveriges Radios Symfoniorkester, som la an tonen direkt genom att spela ett potpurri av gamla kända svenska radiojinglar. Ett mycket ambitiöst och lyckat drag som väckte fint gensvar från den månghövdade publiken som letat sig ut till Berwaldhallen för att tillbringa två timmar med sällskap av kunniga solister.



Jag vill också lyfta fram P4 Plus duktiga medarbetare som med säker hand under kvällen agerade ciceroner och som bjöd på både humor och trevliga historier. Ett par av dem, som jag vill lyfta fram speciellt, är Henrik Olsson och Claes-Johan Larsson, inga nerver där inte, utan lika säkra och trygga inför en stor publik som de är i sitt radioforum. På tal om kanalens medarbetare så gjorde radiolegenden Ulf Elfving ett överraskande gästspel där han bland annat berättade om sitt arbete på P4 Plus och att han, trots att han fyller 80 senare i år, inte har några planer på att dra sig tillbaka. Valet av solister för kvällen var en väl utvald kvartett, som bjöd på ett brett urval av låtar från de senaste sjuttio åren, vilket var logiskt med tanke på radiokanalens profil.



Låtvalen under konserten var utmärkta och Lasse Berghagen, som är en suverän kompositör, bjöd frikostigt på sig själv och sjöng sina örhängen Stockholm i mitt hjärta samt Som en blänkande silvertråd. Charlotte Perrelli sjöng såväl Hero som Take me to your heaven i kombo samt klassiska Bassey-låten This is my life. Tommy Nilsson bjöd bland annat på Öppna din dörr och En dag och energiknippet Frida Öhrn sjöng bland annat en finstämd Fading like a flower och Jag ger dig min morgon. Alla stabila sånginsatser.



Sveriges Radios Symfoniorkester var helt suverän under kvällen. Samspelet under ledning av Anders Berglund visar att orkestern tillhör en av världens bästa.



P4 Plus-galan kommer att sändas i sin egen kanal samt i P4 under vecka 11. Missa inte heller tillfället att gå på Berwaldhallen och ta del av Sveriges Radios Symfoniorkesters övriga konsertprogram under våren (Just nu - Berwaldhallen).