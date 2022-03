Boken, som är skriven på engelska av holländaren Remko Van Drongelen, är i sig ett mästerverk, där inget har lämnats åt slumpen.

Bokrecension:

Frida Beyond ABBA

av Remko Van Drongelen



ABBA-Frida behöver ingen närmare presentation. Som en av medlemmarna av ABBA har hon under årens lopp, liksom Agnetha Fältskog, fortsatt att engagera en stor skara av fans. Det har skrivits mycket om ABBA, där boken ABBA – The Complete Recording Sessions, av författaren Carl Magnus Palm, är ett mästerverk. Men det har aldrig skrivits något så omfattande och grundläggande om Frida som denna bok – Frida Beyond ABBA.



Boken, som är skriven på engelska av holländaren Remko Van Drongelen, är i sig ett mästerverk, där inget har lämnats åt slumpen. Berättelsen om Anni-Frid Lyngstads liv och gärning går i kronologisk ordning, vilket är bra då det annars kan vara lätt att tappa tråden när man översköljs av så mycket fakta. Den är även fylld med massor av bilder, många tidigare okända. Av speciellt intresse är informationen från alla hennes framträdanden från hennes scendebut 1956 vid 13 års ålder, via hennes tid i olika dansband, till ABBA och hennes egen internationella karriär.



Det tog fem år av intensivt arbete för författaren att färdigställa boken, som innehåller många intervjuer – 25 stycken – med människor i Fridas närhet under olika tider i hennes karriär, en del av dem har för första gången kommit till tals publikt. Detta samt en omfattande arkivforskning lägger an en seriös ton, vilket gör att man lätt dras in i Fridas fantastiska historia från den tidiga barndomen i efterkrigs-Norge fram till dagens stillsamma tillvaro i Schweiz.



Frida har haft tunga motgångar i sitt liv. Hon har gått igenom svåra skilsmässor, hon blev änka och hon miste ett av sina barn. Allt detta har gjort henne stark och det är även en bidragande orsak till att ABBA återförenades för albumet Voyage. En annan intressant detalj med boken är att den innehåller mycket information om outgivna låtar från såväl privata som offentliga arkiv. Boken innehåller även många illustrationer/bilder på bland annat skivomslag, mycket tidigare opublicerat.



Boken kan beställas som antingen digital version, fysisk bok eller både och.