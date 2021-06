Nygamla musiknyheter: Sonia och Marc Almond

Fler bilder

Brittiska skivbolaget Cherry pop fortsätter med sin ambitiösa skivutgivning att fokusera på att återutge musik men med betydligt bättre remastrat ljud samt många extra spår, så även med denna box. Många lyssnar idag på musik via Spotify men jag tycker att inget går upp mot att äga fysiska skivor och känna doften av konvoluten. Det finns idag en rörelse som ratar det digitala lyssnandet genom att köpa inte bara CD utan även vinyl och på senare tid kassettband, kommer ni ihåg dem? Jag saknar ord för att beskriva hur snygg denna nya box är utformad med sångerskan Sonias varje singelsläpp kopierad i minsta detalj vad gäller konvolut och bilder. Förutom sex skivor innehåller boxen ett tjockt häfte med massor av bilder. Här får man även läsa om hur Sonias karriär en dag började och hur hon sökte upp demonproducenten Pete Waterman på PWL och lyckades få honom att lyssna på en av hennes låtar, något som sedan ledde till ett skivkontrakt. Hennes singlar nådde högt upp på den brittiska hitlistan och hon sjöng även in en låt med pojkbandet Big Fun. Häftet innehåller även sångtexterna samt varje låts placering. Sonia var helt rätt i tiden 1989/1990, publiken köpte hennes låtar och image rätt av och det är rätt coolt att tänka på att det idag är lite mer än 30 år sedan hennes karriär inleddes då hon var knappt 20 fyllda. Mina personliga favoriter är dels hennes debutlåt ”You’ll never stop me from loving you” och uppföljaren ”Can’t forget you”. Sonia spelar fortfarande på klubbar, främst i Storbritannien, men har inte kunnat uppträda på grund av alla Covid-19 restriktioner som nu emellertid håller på att mjukas upp.





Marc Almond. Enchanted – Expanded. 2 CD + DVD

Cherry Red.



Marc Almond känner många svenskar igen redan från början av 1980-talet, då han bildade duon Soft Cell, som hade stora hits med ”Tainted Love” och ”Say Hello, Wave Goodbye” med flera. Cherry Red har under den senaste tiden släppt flera av hans soloplattor och fler är på gång. ”Enchanted”, som släpps nästa månad, släpptes ursprungligen 1990, dvs över 30 år sedan och innehåller flera av hans finaste spår som ”Madame De La Luna” och ”A Lover Spurned” för att nämna några. Marc levererar i sann flamboyant stil och gör inte hans fans besvikna, det är mycket melodram i både text och musik som ofta bärs upp av svulstiga orkestrar. På ”Enchanted” experimenterar Marc med olika stilar utan att albumet för den skull blir för spretig. Detta deluxe set innehåller, förutom originalalbumet på CD 1 med sina bonus B sidor, även en extra CD med bland annat alternativa mixar, demos och remixar på singlarna som släpptes från albumet, som även finns med på den medföljande DVD skivan: ”A Lover Spurned”, som är en speciell och cool video då den är regisserad av superkända Pierre et Gilles, ”The Desperate Hours” samt ”Waifs and Strays”. Många av mixarna låter idag rätt daterade men är ändå kul att ha samlade på ett och samma ställe. Det generösa 28-sidiga texthäftet innehåller dels text om hur albumet kom till samt innehåller flera bilder av Pierre et Gilles. Detta album kommer sannolikt att följas av hans övriga album som ”Tenement Symhony”, som släpptes året efter och som i mitt tycke fortfarande tillhör ett av hans allra bästa. Håll ögonen öppna när ”Enchanted” släpps om cirka en månad.