Skandinaviska märken leder vägen

I och med vårens och snart sommarens ankomst är det viktigt att underhålla fejset, oavsett om man är kvinna eller man. Solens strålar tar hårt på huden och om man exempelvis solar hårt utan skydd löper man stor risk inte bara att få tidiga rynkor utan även allvarlig hudcancer. Det finns idag en djungel av olika hudvårdsmärken som lovar guld och gröna skogar och det är svårt för en lekman att göra de rätta produktvalen. Undertecknad har testat två märken som faktiskt står för vad de utlovar.



Bägge har det gemensamt att de är skandinaviska märken, vilket är föga överraskande då Skandinavien under det senaste decenniet legat i framkant när det gäller hudvård men även parfymer. Isländska Bioeffect, svenska Byredo och svenska Verso är bara några exempel på varumärken som haft och fortfarande har stor framgång i hela världen med sina högkvalitativa produkter.



Första märket ut är det finländska uni-sex märket INARI Arctic Beauty (inari-cosmetics.com), som är sina rötter trogna och har tagit fram en serie högkvalitativa icke djurtestade, 100 procent naturliga, icke kemiska/syntetiska och veganvänliga produkter, som är berikade dels med allt vad den norrländska myllan kan erbjuda i form av antioxidanter samt i genklang med de senaste rönen och framgångarna inom den biokemiska sfären när det gäller att optimera ingredienserna. Allt började med att en av grundarna, Sirkku Hahn, följde med sin mor och mormor och plockade såväl bär som växter i de lappländska finnmarkerna och fick ta del av de äldre traditionerna i hur dessa kunde extraheras sitt innehåll för att sedan hjälpa till med olika inre kroppsproblem som matsmältning. Sirkku fick en idé, naturligtvis i den bästa av ställen för en finländare – saunan – att utveckla konceptet vidare till hudvård. Detta är inte första gången man tar naturen till hjälp men första gången när man även inkluderar vetenskapen och dess framsteg och kombinerar med det naturliga och verkligen får resultat. För resultat är det jag har sett när jag har använt INARI:s produkter, som är sex till antalet.



Grunden för all hudvård är att man alltid har en bra rengöring och märkets Hydration Cleanser, som används morgon som kväll, har en härligt fräsch men ändå distinkt doft av skog och myrar och ger därför, förutom sin exceptionella förmåga att ta bort orenheter och smuts från ansiktet med hjälp av aminosyror och vitamin C och E, även ifrån sig en härlig aforistisk doft som livar upp ens sinnen. En fördel tycker jag är att den bibehåller fukten, vilket annars kan vara ett problem med vissa rengöringar. Nästa steg i Inari:s hudvårdsrutin är deras L6 Lifting serum, som appliceras efter rengöring men före vald hudkräm, vars huvudingrediens är sex högeffektiva antioxidanter och även här vitamin C och E. Serumet syftar till att sätta igång förnyelseprocessen i huden och även få bukt med ålderstecken som linjer och rynkor. För att öka produktens penetreringsförmåga innehåller den även ny teknik som olika hyaluronsyror. Produkten har en fin penetreringsförmåga och går snabbt in i huden, vilket jag som man tycker är en fördel. De resultat jag har sett är att huden verkar ”plumpad” och mer slät. Efter serum applicerar man någon av märkets tre olika krämer: Sleeping cream till natten, och Moisture Boost och Water Cream på morgonen. Jag tycker det är lite en fråga om tycke och smak. Då jag inte behöver så många närande produkter passar Water cream mig bättre med sin lätta konsistens, men när det var som kallast var Moisture boosten en räddare i nöden med sin närande struktur. Sleeping-krämen är också en höjdare för mig då den tack vare sina antiinflammatoriska egenskaper läker huden över natten samtidigt som den jobbar med hudens collagenproduktion. Första tecknet på en åldrande hy syns alltid vid ögonpartiet. Inaris ögonkräm har samma grundkoncept som märkets alla andra produkter: dess tremolekylära hyaluronsyror, antioxidanter och vitaminer men i detta fall även en kombination av plantextrakt och flavonoider, som syftar till att jobba med den tunnare huden under och omkring ögat. Jag har haft svårt att hitta en ögonkräm jag trivs med – men denna ”does the trick”. Jag upplever ögonpartiet som mindre saggigt och mer stramt och blicken har blivit vaknare. Sammantaget är INARI en serie jag gillar då produkterna innehåller konsekventa, naturliga och hållbara ämnen, som i det långa loppet också ger goda resultat samtidigt som märkets hållbarhetstänk ligger i tiden.



Nästa nordiska märke är Stockholmsbaserade Skintology (Skintology Stockholm) vars främsta dragplåster är dess produkter med särskilt fokus på fukt. Grundades 2018 av Lill Andersen samt Maria Lund, som vill utgå från den fyndiga sloganen ”Be the better you” och bara använder innovativa kompositioner av olika slags hyaluronsyror och Niacinamid, som är ett B vitamin som är en omtalad och populär ingrediens, och som verkligen ger goda resultat. Jag har testat dem och är nöjd med deras prestationer. Jag är en typisk svensk man med yttorr hy och enstaka torra ytor och efter bara några veckor såg jag en stor skillnad. Jag gillar speciellt deras Thirst Quench koncentrat och Thirst Quench Activator Booster, den senare för dess egenskap att öka nedslussningen av de aktiva ingredienserna i huden samt dess arkmasker i materialet bio-cellulosa, som är indränkta med samma slags serum och som också slussar in de välgörande ingredienserna i huden än mer effektivt. De återfuktar intensivt och lämnar ingen kladdig hinna efter sig, det känns nästan som en extra skyddande hud. Vissa av märkets produkter har även nominerats i Sverige som ”Årets svenska produkt”, vilket visar på märkets popularitet såväl bland användare som press.