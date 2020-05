Tusen Öar – upplev Stockholms storslagna skärgård ombord på en klassisk skärgårdsbåt

Fler bilder null

"Utlandsresor är troligtvis inte att tänka på för ett bra tag framöver men om reserestriktionerna lättas kanske det ändå går att planera för kortare resor eller utflykter i närområdet."

Foto: Per Sjödahl



Denna sommar, 2020, kommer vi alla att minnas som sommaren då ingenting blev som vi planerat. En pandemi med allt den har medfört i form av lidande och död för många människor har dragit – och drar i skrivande stund fortfarande över världen. En stor del av jordens befolkning har haft utegångsförbud eller kraftigt inskränkt rörelsefrihet och många är vi som intensivt längtar efter den dagen vi kan röra oss fritt igen – och få resa. Utlandsresor är troligtvis inte att tänka på för ett bra tag framöver men om reserestriktionerna lättas kanske det ändå går att planera för kortare resor eller utflykter i närområdet.



Sommaren 2020 skulle kunna bli ett bra tillfälle att upptäcka allt det vackra man har ”inpå knuten”. Stockholm har exempelvis sin skärgård, som naturligtvis inte är att betrakta som ett okänt och outforskat område, men många är det nog som ännu inte till fullo upptäckt dess storslagenhet och skönhet. I augusti förra året, då allt fortfarande var ”som vanligt”, gjorde jag en oförglömlig heldagsutflykt med Strömmas Waxholm III, en klassisk skärgårdsbåt byggd 1903 med allt man kan önska med sina blankfernissade trädäck, mässingsdetaljer och små salonger. Det blev en färd som tog mig från Nybrokajen i Stockholm ut till Sandhamn via Kymmendö och Bullerö och tillbaka. Turen, som heter Tusen Öars kryssning, är en av Strömmabolagets många dagsutflykter med klassiska fartyg och olika teman. Vår Tusen Öars kryssning blev en resa fylld av stärkande havsluft, glittrande vatten, segelbåtar, sommarliv och goda måltider ombord, som det var en fröjd att tänka tillbaka på mörka vinterkvällar. Tusen Öars kryssning har i år premiär den 27 juni och som så många andra verksamheter har även Strömma anpassat sig efter rådande pandemi och infört försiktighetsåtgärder. Exempelvis tar man nu ombord färre gäster än vanligt och sprider ut sällskapen så att det blir luftigt i restauranger och sällskapsutrymmen, ser till att avstånd hålls vid köbildning och torkar och desinficerar utsatta gästytor flera gånger om dagen.



Resan börjar 09.30 och försedd med förmiddagskaffet kan du slå dig ned ute på övre däck medan båten stävar ut på Saltsjön, förbi Djurgården och Lidingö för att sedan färdas vidare genom Skurusundet och Baggensstäket, en av skärgårdens smalaste passager. Med ombord finns en kryssningsvärd som berättar om platserna vi passerar och som även guidar på stoppen vi gör. Vid lunchtid anlöper vi Kymmendö, där kryssningsvärden tar med dem som vill på en vandring till gården där August Strindberg hyrde rum under sju somrar på 1870- och 80-talet och lät bygga den anspråkslösa skrivarstugan. Miljön och människorna här ute inspirerade honom till hans kanske mest lästa roman Hemsöborna. Om du inte haft den tidiga lunchsittningen är det nu, efter avgång från Kymmendö, som du slår dig ned i den ljusa, trevliga matsalen där lunchbuffen serveras. Här finns allt du kan önska av ett traditionellt, svenskt smörgåsbord signerat krögaren Jesper Taube. Utbudet av viner är bra och passar utmärkt till den fina maten. Medan eftermiddagskaffet intas och Waxholm III stävar vidare mot Bullerö, färdas vi långt ut i havsbandet, där det stundom känns som om vi är ute på öppna havet.



Om Kymmendö är förknippat med August Strindberg är Bullerö idag starkt förknippat med konstnären Bruno Liljefors, som köpte ön 1908. Här byggde han en jaktstuga, som bland andra gästades av konstnärsvänner som Anders Zorn och Albert Engström. Bullerö är betagande med sina blommande ängar, låga björkar och ljunghedar och under det knapp en timme långa stoppet finns möjlighet att upptäcka ön genom att vandra längs någon av natur- eller kultstigarna, som tar dig till vackra utsikter eller besöka museet, inrymt i den forna jaktstugan. Området är även rikt på fåglar och i luften kan man ofta se havsörn. Vill man hellre bada finns här goda möjligheter till detta.



Efter Bullerö följer en knapp timmes båtresa till Sandhamn, där Kungliga Segelsällskapets magnifika klubbhus sedan 1897 tornar upp sig som ett tydligt landmärke i hamnen. Här ges återigen möjlighet att följa med kryssningsvärden på en rundvandring bland de betagande små trähusen längs vindlande, smala gränder. Sandhamns skönhet består annars även i de karga klipporna, den vindpinade tallskogen och stränderna med mjuk, vit sand. Väljer du att gå på upptäcktsfärd på egen hand och är en fan av Viveca Stens deckare med Sandhamn som spelplats, finns en karta att följa till platser där olika händelser i böckerna utspelar sig. Kartan finns bland annat hos Sandhamnsguiderna och på seglarhotellet.



Efter avgång från Sandhamn är det dags för den andra middagssittningen. Den här gången serveras vi vid bordet och man väljer mellan ”husmansalternativet” eller en tvårätters middag med ett glas mousserande vin. Klockan 20.30 återvänder Waxholm III till Nybrokajen. Vi har varit borta i elva timmar men upplevelserna och intrycken är så många att det känns som om att resan varat betydligt längre än så.