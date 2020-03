Lösningen på Corona-krisen?

Som om det inte fanns tillräckligt med "hemma-epidemiologer", här är mitt bidrag till Corona-debatten.

Det lever cirka sju miljarder människor på vår planet. För att uppnå flockimmunitet på jorden skulle ungefär 60 procent av befolkningen behöva bli smittad. Det var den uppgift som stod i SvD för några dagar sedan, som citerade en professor i virologi. Efter det skulle smittspridningen naturligt avta enligt skolvirologin. 60 procent av 7 miljarder är 4,2 miljarder. Så många människor skulle behöva bli smittade.



Uppgifter om den genomsnittliga dödligheten av Corona (eller Covid-19, som väl sjukdomen heter) varierar. I Sydkorea, där de säger sig ha Corona-testat ovanlig många människor, hade de häromdagen kommit fram till att dödligheten i genomsnitt är 0,77 procent. Om det visar sig stämma skulle 0,77 procent av 4,2 miljarder människor behöva dö innan vi uppnår flockimunitet på jorden, alltså cirka 32 miljoner människor. Så kan vi ju inte ha det.



Vad som nu verkar klokast, som jag uppfattar det, är att satsa på att försöka begränsa den siffran så mycket som det går, så att den blir någonting som är mindre än 32 miljoner, helst mycket, mycket mindre.



Hur ska man göra det? Ja, genom att försöka fördröja smittspridningen så mycket som möjligt, samtidigt som man arbetar med att få fram ett vaccin, alltså precis som vi gör nu. I bästa fall får man då fram ett vaccin långt innan 32 miljoner människor dött och man kan då börja vaccinera den mest utsatta riskgruppen. (Som jämförelse, av Svininfluensan dog cirka 280 000 människor globalt. I spanska sjukan någonstans mellan 17 och 100 miljoner, Wikipedia)



Problemet med den här fördröjningsstrategin är ju att det kostar samhället enormt att stänga av allt, så som vi gör nu. Så hur kan vi fördröja smittspridningen utan att samhällskostnaden blir för stor. Ja, vartefter tiden går nu bör vi kunna definiera de mest utsatta grupperna av människor i samhället bättre och bättre. Det verkar ju som att viruset har hög dödlighet i t ex gruppen gamla och redan sjuka. Samtidigt verkar det som att viruset bland unga och friska är ofarligt. Om vi så småningom vågar fastställa för vilka viruset är farligt respektive ofarligt borde vi kunna ändra strategi till att isolera de grupper för vilka viruset är farligt, medan resten av samhället återgår till ett normalt liv. Det ligger så klart i alla gruppers intresse att samhällskostnaden för bekämpningen av Corona inte blir mer än nödvändigt.



Och igen, så fort vaccinet finns på plats, sätts det in på riskgruppen så att även de kan återgå till ett vanligt liv.



There it is - eller?