Dresden – Elbes Florens

Foto: Per Sjödahl

I alla tider har resenärer vallfärdat hit för stadens skönhets skull.

Elbes Florens – så har den kallats, Dresden (www.dresden.de/en/tourism/tourism.php) med sina barockkyrkor och palats, vackert belägen vid den majestätiska floden som här nästan bara hunnit börja sin långa, ringlande sträckning genom Europa. I alla tider har resenärer vallfärdat hit för stadens skönhets skull. Staden förstördes så gott som helt och hållet i andra världskrigets slutskede och hamnade i många år litet i skuggan av järnridån för många västresenärer. Likt fågeln Fenix har den emellertid stigit ur askan. Efter ett långt, tålmodigt och beundransvärt återuppbyggnadsarbete reser sig återigen stolt praktbyggnader som Rezidens Schloss, Zwinger, Hofkirche och Semper Oper. Så sent som för femton år sedan, efter en tioårig byggtid, återinvigdes den magnifika Frauenkirche, vars mäktiga kupol dominerar stadens siluett. Många tysklandsresenärer sätter kurs mot Berlin och Berlin i all ära, men det finns många andra intressanta och sevärda platser att resa till och Dresden är just ett sådant exempel, med en rik och dramatisk historia, fantastiska konstskatter, musik, god mat, öl och vin.



Fortfarande är Dresden kanske framför allt känd för sina konstskatter, samlade under århundraden av de sachsiska kurfurstarna och kungarna. Zwingerpalatset inrymmer ovärderliga samlingar av konst och porslin och här kan man lätt tillbringa en hel dag med att beskåda det ena mästerverket efter det andra. Igenkänningsfaktorn är hög för den som är insatt i konsthistorien men även för den ännu inte invigde är det en fröjd att vandra omkring här. Den fina museishopen, fylld med böcker och föremål med koppling till samlingarna är det också lätt att fastna i. Mittemot Zwinger ligger Rezidensschloss, en gång i tiden hem för de sachsiska kungarna och deras familjer. Även en svenskättad drottning har bott här, Carola, barnbarn till den svenske kungen Gustav IV Adolf, som tvingades i landsflykt 1809. Drottning Carola av Sachsen är idag begravd i kryptan i Hofkirche. Idag rymmer palatset flera museer och et tips är att köpa en kombinationsbiljett, som gäller för såväl Zwinger som för museerna här. Här är det exempelvis lätt att förlora sig i Grünes Gewölbe, en veritabel skattkammare fylld av spektakulära föremål av guld och ädelstenar. Ett måste för en resenär från Sverige är ett besök i Rustkammer, där bland annat en rustning som den svenske kung Erik XIV beställde finns till beskådan. Erik XIV fick aldrig se den praktfulla rustningen, då danskarna lade beslag på den innan den nådde fram. Sedermera köptes den av kung Christian II av Sachsen och hamnade här i Dresden.



Dresden är även en plats för stora musikupplevelser och har du möjlighet så försök att gå på en föreställning på berömda Semper Oper vars stora sal lyser i samma prakt som den gjorde vid invigningen 1878. Eller gå på en konsert i någon av kyrkorna, om du inte rentav vill delta i en gudstjänst, exempelvis i Frauenkirche. Att sitta i denna sagolika byggnad, gärna uppe på någon av ”raderna” och supa in rymden är en oförglömlig upplevelse. Det är svårt att tänka sig att kyrkan så sent som 1994 fortfarande var en ruinhög. Endast delar av koret stod upp. Vid återuppbyggnaden återanvändes cirka 45 procent av de gamla stenarna och de syns idag som mörka fläckar på kyrkans annars mörka stenar i kyrkans annars gräddvita fasader. Norr om kyrkan står en del av den ursprungliga kupolen, som en påminnelse om det ohyggliga som utspelades här den 13 och 14 februari 1945. I Hofkirche finns i ett av koren ett monument över de omkring 25 000 människor som då miste livet. Många flyktingar befann sig i staden vid detta tillfälle och det finns uppgifter om att dödstalet kan vara betydligt större.



Om man vill uppleva något mer än barockarkitektur tar man en promenad över Altmarkt och vidare längs Pragerstrasse i riktning mot Hauptbahnhof. Här passerar man bland annat exempel på arkitektur från återuppbyggnaden på 1950-talet samt imponerande exempel på brutalistisk 1960- och 70-talsarkitektur. I de här kvarteren hittar den shoppinglystne även flera varuhus och gallerior.



Efter alla intryck är det välbehövligt att smälta vad man varit med om och hur gör man detta bättre om inte med något gott att äta och något gott att dricka. Söker man en boende- och matupplevelse utöver det vanliga skall man leta sig över Augustusbrücke till Hotel Bülow Palais (www.buelow-palais.com) och dess Michelin belönade restaurang Carousel. Hotellet med sina endast 58 rum och sviter ligger i det pittoreska Barockkvarteren i Dresden Neustadt med sina små mysiga butiker, caféer och barer. Jag brukar alltid säga att ett hotell är mer än en plats där du bara sover, hotellet är ditt hem under resan och som sådant bör det väljas med omsorg. Bülow Palais, som ingår i hotellsammanslutningen Relais & Chateaux är ett sådant ställe och räknas till ett av stadens bästa hotell. När man stiger in på hotellet grips man redan i lobbyn av en välkomnade, varm känsla, utan att vara krystat, från den vänliga personalen som bjuder dig att sitta ned och serverar ett glas tyskt mousserande under incheckningsproceduren. De publika utrymmena är mycket trevliga och soffgrupperna vid entrén är underbara. Övriga utrymmen är vidare den mysiga Palais bar som serverar läckra drinkar, Bülows Bistro, som serverar läcker mat och är öppet dagligen, Cigarr Lounge finns också samt hotellets SPA & Fitness avdelning där man kan välja mellan olika behandlingar, basta eller träna i gymmet. Känslan följer sedan med en upp på rummet. Faran med att välja ett sådant hotell som Bülow Palais är att du, likt ett hem som du trivs i, inte vill lämna det men att resa till Dresden och inte se mer än hotellet vore naturligtvis en skam. Rummen är spatiösa och utrustade med en stor och bekväm säng, en arbetsplats och soffa och att bli mött med en fruktkorg känns mycket välkomnande och trevligt. Ett snabbt och gratis internet gör inte saken sämre. Vårt rum var vidare utrustat med både badkar och dusch med fina Mollton Brown toalettartiklar. Den fina mjuka nallen som mötte en på sängen fick man för övrigt ta med sig. En annan fördel var att rummet var ljudisolerat vilket innebar att man inte stördes av intilliggande gäster eller ljud från gatan. På morgonen serveras frukosten i den fina Green Salon, som serverar mycket fina och utsökta rätter, med lokal prägel, utöver det som man kan beställa á la minut. Det är vidare en härlig känsla att äta på äkta Meissen porslin på bord med vita dukar och linneservetter. Det ingår även tyskt mousserande vin som man kan förse sig med till maten. På helgerna håller man öppet till kl. 12.



Bülow Palais har en annan mycket intressant dragplåster och det är dess 1 stjärniga Guide Michelin restaurang: Caroussel, som drivs av kocken Benjamin Biedlingmaier. Caroussel erbjuder fantastiska matupplevelser i en mycket elegant och trevlig miljö i hotellets vinterträdgård, en helhetskänsla, från det man blir anvisad till sitt bord till dess man avslutat sin måltid. Jag har under åren besökt många fina restauranger som ibland haft det svårt att balansera upp det eleganta utan att det blir för stelt eller ”Posh” – något som man lyckas väl med på denna restaurang. Personalen är alltid lika viktiga som maten på denna typ av restauranger något som Caroussell lever väl upp till. Servicen är oklanderlig och vänlig från början till slut. Vinerna till mina rätter var med få undantag lokala vilket ytterligare bidrar till den exklusiva känslan man som gäst får uppleva. Det är få bord och platser i en fin miljö med trevliga oljemålningar på väggarna som ger maten som är det som är i fokus en mycket trevlig inramning. Det som mästerkocken Biedlingmaier lyckas väl med överlag är hans fingertoppskänsla att hantera sina grönsaker och användandet av exotiska kryddor likaså att desserterna inte är för söta.



Min kväll inleddes med flera amuser, där variationen på pumpa då den var i säsong var perfekt att inleda med. Brödpinnarna som lades fram på bordet var både smäckra med mycket fin smak av curry var perfekta att småäta på under middagen. Till detta inledde jag med ett glas champagne – Ruinart, som var ett utmärkt val. Andra amusen var en ”Thai curry pot” med härliga krispiga grönsaker som citrongräs gav rätten en utmärkt fräschör. Mitt första vin till mitt vinpaket var ett vitt lokalt vin från Zimmerling, som med sin lilla dos av sötma var en perfekt matchning till första förrätten som var ”Feux Gras” – som är en av restaurangens specialiteter och är en vegetarisk foie gras som görs på ett hemligt recept bland annat på selleri och kaffe. Den serverades tillsammans med en sorbet och sås gjord på röda lokala druvor var en perfekt combo. Till min andra förrätt som var en hummersoppa kryddad med grön curry och lime blad var en av middagens toppnummer! Tillsammans med det lokala Meissen vinet ”Grauburgunder”, Pinot Gris druvan, från Schloss Proschwitz, blev rätten totalt fulländad. Ett mycket bra jobb av restaurangens sommelier som vid slutet av middagen gav mig en förteckning av de viner jag druckit och den mat jag ätit under kvällen att ha som ett minne eller souvenir. Soppan var underbart mustig med ett stort djup och mycket fina krispiga grönsaker, en sak är helt klar, kocken är en klippa på texturer. Min första huvudrätt blev torsk från Kanada, Golden Eagle black cod, som serverades med koreansk Kimchi, sjögräs och miso, var en mycket lyckad flirt med det asiatiska köket, och där tillbehören lyfter proteinet avsevärt. Till detta serverades det ett Sicilianskt vin från Etna, Etna Bianco, som med sin svala fräschör var ytterligare en full pott. Fisken var en av mina höjdpunkter under kvällen, den finess som kocken hade lyckats tillreda denna är inget mer än ett mästerverk. Min sista varmrätt blev hjortfilé med morot, kumquat och semolina. Köttet var stekt till perfektion med en underbart god sås och fina grönsaker. Till detta serverades det en rekommenderad Pinot Noir från Sydafrika, som trots min aversion till Pinot druvan, var en perfekt combo. Till min grand finale så fick jag dels en fördessert som var gjort på svartrot och som hade en fin lakrits ton, serverades ett dessertvin, något tyskarna är världsbäst på, gjort på Riesling druvan, en spätlese, från St. Urbans Hof, i Moseldalen, var en perfekt matchning till desserterna. Den sista desserten hade som vid inledningen på middagen, pumpan i fokus, då detta var under senhösten. Den var med sina tillbehör: vit choklad och morot en lyckad variation. Sammanfattningsvis så var min kväll mycket lyckad från början till slut, noterade inga som helst misstag under kvällen. Restaurang Caroussel är definitivt värd sin stjärna och kan få en till inom kort då kvaliteten är så pass hög. Missa inte att boka bord här när ni reser hit nästa gång.



Jag vill avslutningsvis också rekommendera ett besök i den intilliggande pittoreska staden Meissen där ett besök i den världsomtalade porslinsfabriken med samma namn är ett måste, även om priserna är skyhöga, är kvaliteten superb. I Meissen som man lätt tar sig till med hjälp av bil eller lokaltåget från Dresden finns även fina museer, borgen Albrechtsburg, barer och fina kyrkor.



Vi reste till Berlin med flyg och sedan tog vi bussen till Dresden direkt från flygplatsen.