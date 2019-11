Oförglömlig Winemakers Dinner på Stockholm fisk

Foto: Per Sjödahl

Ibland händer det att vinagenturer tar med sig sina producenter som de representerar till Sverige och bjuder till bords till ett överkomligt pris. Provinum är en ovanlig och intressant agentur som jobbar med gastronomi där vin och mat möts och där syftet är att åstadkomma ultimata smakkombinationer som i slutänden gör att allt smakar så mycket bättre. Provinums portfölj innehåller allt från stora producenter som champagnemärket Charles Heidsieck och tyska vinproducenten Kloster Eberbach.



Till detta event hade Provinum inbjudit VD:n för just Kloster Eberbach, Dieter Greiner, som hade äran att under kvällen bland annat öppna en pigg 18-årig riesling som smakade fantastiskt. Men mer om detta senare.



Sourze.se fick sig en pratstund med Dieter där fokus självklart låg på vin och på rieslingdruvan i synnerhet. Rieslingdruvan tillhör många svenskars favoritdruva vilket också bekräftas av Dieter som avslöjar att Sverige, vid sidan av Norge, är producentens största marknad utanför hemlandet Tyskland. Kloster Eberbach ligger invid Rhen, inte långt från Frankfurt och Wiesbaden och grundades av Cistersiencermunkar 1136. Klostret utvecklades snart till en plats genomsyrad av historia, arkitektur, kultur – och vin. I vackert belägna vingårdar i de branta sydsluttningarna ned mot floden har det i snart snart 900 år odlats och producerats vin och även om ägarförhållandena förändrats under årens lopp, från att ha tillhört Cistercienserklostret till att nu tillhöra den tyska delstaten Hessen, har vinodling varit en central del. Området är sedan länge känt för att producera några av världens främsta rieslingviner och ”vinbiblioteket”, som finns här och är ett av världens största, speglar Klostrets långa historia då samlingarna rymmer årgångar så långt tillbaka som 1706. Idag äger Kloster Eberbach vingårdar i såväl Rheingau som i Hessische Weinstrasse och är i högsta grad tillgänglig även för allmänheten. Här kan man delta i rundturer i klostret, få en inblick i vinproduktionen och smaka på vinet där det odlats, på plats ute bland vinbergen med hänförande utsikt. Kloster Eberbach har en produktion på 2,3 miljoner flaskor årligen och hela 85 procent består av vita viner.



Dieter Greiner har under sina regelbundna affärsresor till Sverige lärt sig att uppskatta det skandinaviska köket men han prisar även vårt vatten och anser att det är synd att det han ofta ser på bordet när han besöker restauranger här är importerat, buteljerat vatten. Dieter fortsätter prisa den utveckling det svenska köket gjort när det gäller att ta tillvara lokala råvaror och förädla dem och på så sätt också ha ett miljötänk.



En måndag i november fick ett 30-40-tal stockholmare möjlighet att närmare stifta bekantskap med Kloster Eberbach på deras Winemakers Dinner på Stockholm Fisk (på Vasagatan i centrala Stockholm. Restaurangen, som fick sin nya, elegant sobra inredning i mars i år, fick bilda inramning till en smakmässigt oförglömlig kväll. Här kände man som gäst genast en stor omsorg i valet av viner men även i valet av maträtter. Som aperitif serverades en Steinberger Riesling Trocken 2016 på Magnumflaska, ett mineralrikt och inbjudande vin. Före maten smakade vi en Steinberger Kabinett 2017 med en restsötma på ca 65 gram som tillsammans med en pigg syra var mycket behagligt. Lika behagligt var raritetsvinet Steinberger Riesling Spätlese Mauerwein 2002, som släpps som webblansering den 28 november, men passa på då det endast rör sig om 60 flaskor! Detta vin är speciellt såtillvida att druvorna odlas på sydsidan av den kilometerlånga stenmur, som munkarna lät bygga för att skydda sina druvor från omgivningens långa fingrar. Ett vin med underbar doft och smak och som tack vare att druvorna tagits från sitt speciella läge ges ett större djup än det föregående. Menyn för kvällen var enastående och inleddes med en skaldjurssoppa med hummer och rostad vitlök. Till denna serverades en Steinberger Riesling Trocken Goldcapsel 2012. Vinet för sig var kanske inte så imponerande men till maten var det en perfekt matchning. Varmrätten som följde bjöd på grillad rödtungafilé med caviar och champagnesås. Till denna rätt dracks en Erbacher Marcobrunn Riesling Grosses Gewachs 2015, ett fulländat vin som enbart kommer att vinna med fortsatt lagring. Middagen avrundades sedan med tunt skivad ananas med en superb kokosglass, färsk passionsfrukt, basilika och rostad kokos. Till denna slogs i glasen en Berg Roseneck Riesling Beerenauslese 2011, ett vin som bara görs vid speciella tillfällen när vädrets makter tillåter det. Att känna vin och mat i en perfekt symbios som med denna dessert var en perfekt avrundning på en fin och minnesvärd kväll.