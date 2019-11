Hatten av för Richard Nixon!

Till slut gjorde Richard Nixon vad ingen svensk politiker har vett att göra, han sa "Jag har gjort mycket fel och jag har svikit folket!" Det är precis vad de fuskande svenska politiker gör när de skriver sig på platser för att kvittera ut olagliga bidrag!

Det svenska politiker gör, som lurar till sig bidrag av olika slag, som de inte är berättigade till, är detsamma som att ta pengar som kunde använts i sjukvården, till gamla och till skolsystemet.

Det är tydligen inte bara enstaka, utan flera fall som nu avslöjats av fantastiska journalister, där politiker tillskansat sig pengar genom att uppge oriktiga uppgifter och bjudit familj på både resor och hotell.



Nu måste detta få ett stop. Jag jobbar med högstadieelever, och tro mig, de vet vad som händer, det finns t o m de som säger att de ska bli politiker så att de kan få höga löner för att göra väldigt lite. Är det så vi vill att de ska tänka?



Ni politiker är ett så dåligt föredöme för våra unga att ni med all rätt borde skämmas. Jag skäms för er av hela hjärtat, hur ska jag förklara för mina elever att det inte ska fungera så, när det gör just det. När Richard Nixon avgick som president så sa han i tv att " Jag har gjort stora fel och svikit folket" det är vad som skulle behövas inför våra ungdomar, inte att man stannar kvar som politisk vilde, det är inte klokt och mycket svårt att försvara.



Tacka vet jag den tid då det fanns folkkära politiker.



Märk väl att jag är politiskt obunden och denna text gäller flera partier inte bara ett. Man kan inte säga att det uppstått missförstånd, man vet vad man har rätt till och därmed basta. Ni är avlönade av oss som behöver skämmas för er, fy. Tro mig jag känner många amerikaner och deras motto är att "Stand up like a man!"



Och det gör dom oftast, t o m presidenter, men här i Sverige accepteras allt. nu får det vara nog, ändra reglerna omedelbart och sparka ut dessa politiker ända till arbetförmesdlingen, och det ska stå i deras registerutdrag att de bedragit Sveriges folk och förtroende.



Hatten av för Richard Nixon som när han avgått och inte var tvungen att agera som någon annan än just Richard Nixon erkände sina fel och drog sig tillbaka. The american way!