Cher och Sylvia Vrethammar - två höstkonserter

Konsert och musikrecensioner: Hösten 2019

Hösten har så sakteliga anlänt till Sverige med sin vackra färgprakt och vintern står snart för dörren. Vad passar då bättre än att gå på konsert och glömma bort kylan och mörkret för några timmar och istället njuta av värmen och skönsången från artisterna.



Jag har haft nöjet att avnjuta två färgstarka kvinnors konserter: svenska 50-årsjubilaren Sylvia Vrethammar, känd inte bara i Sverige, utan över hela världen, samt den amerikanska, internationella sångerskan Cher, som nu verkat under hela sex decennier. Kvinnorna har mycket gemensamt - framförallt deras glädje att stå på scenen och framföra sina gyllene alster.





Sylvia Vrethammar - 50-årsjubileum - 28 september 2019



"Kvällen då? Var en stor succé!"



Konserthuset, Stockholm. Grünewaldsalen. Utsålt.



Album- och turnéaktuella Sylvia Vrethammar behöver ingen närmre presentation. Hon blev ett med svenska folket som värdinna i Hylands hörna, ett program som svenskarna bänkade sig framför på 1960-talet, då det bara fanns en kanal att titta på och där Hylands hörna var ett måste. Men Sylvia utvecklades till så mycket mer än värdinna, hon är en stor entertainer som sjunger allt från schlager till jazz och pop med brasilianska förtecken. Anledningen till denna jubileumskväll var att fira att hennes första show, ”Sylvia 24”, ägde rum för precis 50 år sedan. Sylvia har alltid varit aktuell även sedan hon flyttade till Tyskland, där hon också är en firad stjärna. Musiken har enligt sångerskan själv aldrig lämnat henne utan utgör fortfarande, trots att folkpensionsåldern passerats, en stor del av hennes liv. I Grünewaldsalen berättade Sylvia att konserten, som även hade lockat internationella besökare från bland annat Tyskland, knyter an till att hon just här för 58 år sedan deltog i en konsert med elever från en musikskola. Vid det tillfället var det dock inte hennes röst som var i fokus utan hennes skönspel vid flygeln.



Kvällen då? Var en stor succé! Sylvia bjöd generöst på gamla örhängen som hängt med henne sedan 1960- och 1970-talen men framförde även nyinspelade låtar med spännande nya musiker som gjorde gästspel under kvällen. Som första nummer bjöd sångerskan på en klassiker: ”Lärling på våran gård” - Dusty Springfield’s stora hit ”Son of a preacher man”, en låt som Sylvia just ikväll, sjöng några fraser från blandat med den svenska texten. Det var även mycket fascinerande att lyssna till alla historier som Sylvia bjöd på under kvällen samtidigt som flera av de personer, både privata vänner, släkt och branschfolk, som betytt mycket för henne under hennes hela karriär hade letat sig till Konserthuset. Låtar som ”Just one of these things” och ”The world is calling” är örhängen som Sylvia lyfter till nya höjder i Konserthusets fina inramning och oslagbara akustik. En av mina all time favourites med henne är ”Champagne” som hon sjöng - drickandes champagne - what else. Jag är vidare ett stort fan av hennes schlagerrepertoar och saknade faktiskt låtar som ”Lasta inte mig”, en låt som är många fans favoritlåt med henne. Jazzen var dock i fokus under kvällen med låtar som ”Bara en man” och nya låtarna från hennes nya album ”Vortex”: ”Love for sale” samt underbara ”Bewitched, Bothered and Bewildered”. Självklart sjöng Sylvia sina stora hits ”Tycker om dig” och ”Y viva Espana”, låtar som tagit henne dit hon är idag, en fullfjädrad stjärna som vi inte sett det sista av. Ses vi på Konserthuset för hennes 60-årsjubileum om 10 år?





Cher - Here we go again tour - 17 oktober 2019



"Det kändes som om Las Vegas tillfälligt flyttats till Solna..."



Friends Arena, Solna. 28 000 besökare



Jag har följt Cher under hela hennes karriär både inom musik och film och ofta förundrats över hur hon lyckats komma tillbaka, gång efter gång. Hon har lyckats med bedriften som få andra artister har kunnat matcha, nämligen att sjunga in världshits i varje decennium sedan 1960-talet. De flesta som hon sjöng under kvällen kom emellertid från 1980- och 1990-talen.



Chers konsert på Friend’s arena är en spin off på hennes deltagande i uppföljaren till Mamma Mia-filmen ”Here we go again”, en titel som hon också gett sin nuvarande turné som tagit henne över hela världen. Cher har aldrig varit måttfullhetens artist, nej, extra-extra har alltid varit och är hennes paroll. Varför göra livet tråkigare än vad det är?



Att få se Cher göra entré i en storstilad blå peruk, sakta komma nedstigande från taket i en gyllene bur är superhäftigt, som en gudinna som lämnar himmelriket för att bjuda sina fans på något extra. För, som sagt, hennes show är bland det bästa som satts upp i Stockholm på länge vad gäller scenografi och kostym. Det kändes som om Las Vegas tillfälligt flyttats till Solna för 90 minuter.



Superproffset Cher bjuder på en kanonad av hits och upplevelser under kvällen och man har aldrig tråkigt, ja, kanske då under gitarr-riffet, som iallafall jag hade kunnat vara utan. Hennes senaste stora hits: ”All or nothing” och ”Strong enough” kommer tidigt under showen vilket är bra - för att få igång publiken. Det är ett stort antal klädbyten, vi snackar ju ändå om Cher, och under dessa får man se olika klipp med henne från bland annat filmens värld. Men det grepp jag gillar allra bäst under kvällen, är när hon byter kläder till exakt de hon hade på sig när hon de första gångerna framförde sina hits. Under duetterna ”I got you babe” och ”The beat goes on”, monsterhits från 1960-talet med dåvarande partnern Sony Bono, blandas äldre filminslag med dem båda för att hon till slut ska kunna sjunga duett med den numera avlidna partnern. Snyggt. Snyggare än så är att hon i sin mycket tidsenliga klädsel, make up och peruk ser precis likadan ut nu som på 1960-talet då hon var i 20-årsåldern. Självklart framför hon ett antal av sina ABBA-covers från sitt senaste album, exempelvis ”Waterloo” och ”SOS”, som jag dock tycker inte lyfter nämnvärt. Det gör dock ”Fernando”, som hon också gjorde i Mamma Mia-filmen. Hon har ofta fått hits genom att ha låtar med i de filmer hon medverkat i; ”The shoop shoop song” från filmen ”Kärleksfeber” från 1990 är ett annat exempel. En av kvällens höjdare är ”If I could turn back time”, en låt hon gjorde odödlig på 1980-talet införd nära kroppsstrumpa, exakt samma bar hon under konserten, vilket visar att hon kroppsligen ändrats mycket lite under åren. Tiden går fort när man får njuta av sångerskans skönsång, som inte försämrats under årens lopp utan bara utvecklats och blivit än bättre. Chers enda extranummer för kvällen blir självfallet ”I Belive”, som utan konkurrens är hennes största hit. Cher rules och man kan nog inte lita på att detta blir hennes farväl av publiken - hon lär komma tillbaka med en ny hit vad det lider.



Nytt på skiva

Mel & Kim.

The Singles Boxset.Cheery Red Records.



80-talssyskonduon Mel & Kim producerades av den brittiska demonproducenttrion Stock/Aitken/Waterman i slutet av 1980-talet och släppte flera framgångsrika singlar som: ”Showing out”, ”Respectable” samt ”F.L.M”. Låtarna gick högt på listorna över hela världen, även i Sverige. Duon var känd för sin trevlig utåtriktade image och fick många fans. Tyvärr så dog Mel Appelby, en av systrarna, 1990 och i och med detta gick Kim Appelby vidare med en solokarriär, som bland annat resulterade i ett antal framgångsrika singlar som ”Don’t worry”. Skivbolaget Cherry Red är känt för att under flertalet år specialisera sig på re-issues, det vill säga återutgivningar, som för det mesta inneburit extra spår och en remastrad ljudbild. Med den nya The Singles Boxset får man för första gången alla deras singellåtar på ett och samma ställe. Det som jag njuter av utöver de många sällsynta och outgivna spåren och det fina remastrade ljudet är de fantastiska singelomslagen, det generöst tilltagna instickshäftet innehållande dels den kompletta diskografin, mängder av bilder, en del okända för mig samt sångtexterna. En box som man, som SAW fan och Mel & Kim fan i synnerhet, inte kan vara utan. Rekommenderas.