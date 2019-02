Recensioner – opera, Streisand, Bananarama mm

Bananarama

Fler bilder Bananarama Streisand Sommerville Operan Thereza Bazar

Det nya året inleds högtidlig med upplyftande opera på kungliga operan med dess nyårskonsert...

Bilder: Pressmaterial

Det nya året inleds högtidlig med upplyftande opera på kungliga operan med dess nyårskonsert samt en del nya och kommande skivsläpp. Kungliga operan har under Birgitta Svendéns ledarskap gått från klarhet till klarhet, en roll hon axlat sedan 2009 och som hon nyligen fått förnyat förordnande fram till och med 2021 vilket lovar gott inför de kommande säsongernas repertoar. Skivbolagen har under ett antal år kämpat med svikande fysisk försäljning där många artister istället fått ge sig ut på regelrätta turnéer för att få ihop pengar men det finns fortfarande artister som säljer ändå och tänker då på kvinnliga sångikonen Barbra Streisand som är albumaktuell med hennes nya album ”Walls” (Columbia/Sony) som vållat stor uppståndelse i republikanska kretsar i USA med tanke på vissa av låtarnas politiska budskap. Det finns vidare skivbolag som tappert sett som sitt nästan kall att återutge mängder med tidigare släppta plattor av en mängd olika artister och genrer, ett av dessa är brittiska skivbolaget Cherry Red/Pop som nu är aktuella med återutgivningarna av Bananaramas ”Drama” samt ”Viva” som släppas i slutet av januari men även ”Manage the Damage” med Jimmy Somerville och Thereza Bazar ”The big kiss”, den senare för första gången utgiven på CD. Det som kännetecknar Cherry Red/pop är att deras nyutgåvor alltid innehåller bonusspår som alternativa tagningar, mixar och ibland outgivna spår men även omfattande omslagsinstick med massor av extra information vilket är mumma för musikälskare. Mer om dessa plattor nedan. God fortsättning på det nya musikåret 2019!



Glittrande sångarfest



Kungliga Operans nyårskonsert 2018



Nyårsafton, en kväll fylld av förväntningar och fest men även reflektioner över det år som gått och det nya året och allt det kommer att rymma. En fin kombination av allt detta – och en förträfflig inledning på nyårsfirandet – är Kungliga Operans årliga nyårskonsert. Med start klockan 18.00 och slut strax efter klockan 20.00 finns gott om tid, för den som så önskar, att ta sig vidare hem eller någon annanstans för att vaka in det nya året, uppfylld av en i dubbel bemärkelse glittrande föreställning. Att besöka Operan är en helhetsupplevelse. Bara att närma sig den i jule- och nyårstid magiskt upplysta byggnaden och stiga in i dess grandiosa foajé och trapphus försätter dig feststämning. Att sedan få slå sig ned i en skön fåtölj i den storslagna, utsålda teatersalongen och omslukas av musiken och skönsången och i pausen mingla med ett glas nyårsbubbel i den magnifika Guldfoajén lämnar ingen oberörd.



I år kretsade mycket kring 50-årsjubilerande Operahögskolan. Konferencier var ingen mindre än operachefen och tillika dess vd Birgitta Svendén, som själv varit såväl student som rektor på skolan. Glimtvis gavs mellan programpunkterna inblickar i skolans historia och den ambitiösa utbildningen med mål att utbilda konkurrenskraftiga sångare och rusta dem på bästa sätt för yrkeslivet. Medverkade gjorde i år en magnifik Kerstin Avemo som var i sitt verkliga esse med en röst få kan tävla med samt en mimik och kroppshållning som är oerhört professionell, Christina Nilsson, Johanna Rudström, Rodrigo Sosa dal Pozzo, Ola Eliasson och Fredrik Zetterström tillsammans med studenter på Operahögskolan och Hovkapellet under leding av Domingo Hindoyan. Roligt var att se Hovkapellets duktiga musiker denna kväll uppflyttade från orkesterdiket till scenen. Spännvidden på det som framfördes var hisnande; från ”Or la tromba” ur Rinaldo av Händel, ”Gran pezzo concertato a 14 voci” ur Resan till Reims och ”Una voce poco fa” ur Barberaren i Sevilla av Rossini, Uvertyren till Sicilianska aftonsången och duetten med Gilda och Rigoletto av Verdi och ”Dich teure Halle” ur Tannhäuser av Wagner till Leonard Bernsteins Uvertyr till Candide, Finalen ur Läderlappen av Johan Strauss d.y. till ”Stars” ur Les Miserables och ”I could have danced all night” ur My fair lady. Det storslagna finalnumret blev ”Tutto nel mondo è burla”, finalfugan ur Falstaff av Verdi.



Det blev en kväll som väckte många tankar och reflektioner, både sorgsna och glädjerika men det var med en överskuggande känsla av upprymdhet och hopp vi lämnade operahuset och tumlade ut i årets sista kväll. Eller som Birgitta Svendén själv beskriver det som svar på frågan vad hon hoppas att publiken tar med sig in i det nya året efter kvällens konsert: ”En stark känsla av att ha blivit berörd av någonting som är lätt att ta till sig och som man vill ha mer av i sitt liv!



Barbra Streisand. Walls. Columbia/Sony



Barbra Streisand, 76 år, har aldrig gjort någon hemlighet av att hon är en sann demokrat och alltid stöttat de demokratiska presidentkandidaterna. Den nuvarande presidenten Trump har hon inget för vilket hon gör ett tydligt ställningstagande i låtar som ”Don’t live to me” som med sin moderna produktion och framförallt text var en värdig första singel från albumet. I låten gör hon upp med Amerikas nuvarande politik där Trump får utstå hennes förakt. Titelspåret ”Walls”, som är en protests mot Trumps planerade mur mot Mexiko, är vidare en klassisk Barbra sång med en röst som aldrig låtit bättre, den inlevelse hon fraserar texterna och den känsla hon lägger ner når mottagarna med kraft. Sin vana trogen dammar hon ofta av äldre låtar som hon framför med nytt arrangemang, en av dessa är Bacharach/David örhänget ”What the World Needs Now” som hon trots så många andra artisters interpretationer av låten gör till sin egen och ger den ett lyft och energi och tillhör ett av mina favoritspår på ”Walls”. Den avslutande ”Happy Days Are Here Again” är vidare en ombearbetad version av låten hon gav ut första gången i början av 1960-talet. Barbra kan konsten att överraska.



Bananarama. Drama + Viva. Cherry Red/SFE



Brittiska, numera duon, Bananarama har en karriär sedan tidigt 1980-tal och har efter en tillfällig svacka under några år fått en ny revival med deras live turné som även inkluderade den avhoppade Siobhan Fahey som gick för utsålda hus i Europa och USA. Tyvärr så blir det inget nytt material med den tidigare trion då detta var en engångs grej men nytt material med duon Karen Woodward och Sara Dallin är på gång. Under tiden kan man avnjuta de två tidigare plattorna ”Drama” och ”Viva” som släpps inom kort av Cherry Red/SFE. Jag gillade ”Drama” mycket när den släpptes då den hade ett modernt och catchy sound som gick hem. Singeln ”Move in my direction” angav tonen på albumet och är fortfarande ett favoritspår. ”Look on the floor” en annan singel håller Madonna klass och är en annan favorit. Dessa två singlar alla mixar finns sorterade på setets CD 2 och CD 3. ”Feel for you” är ett annat dansant spår som sticker ut. ”Viva” kom ut före ”Drama” och var gruppens 10:e album är till dags datum gruppens mest elektroniska album med ett driv som passar som hand i handske på dansgolven. Singelåten ”Love Comes” är ett bra exempel på detta. Tanken var först att albumet skulle bli ett cover album men tankarna övergavs med resultat att endast tre cover låtar kom med: ”Rapture” och ”The Runner”. Med på plattans extra CD finns 4 övriga coverlåtar där jag tycker den bästa är deras version av Desireless 80-tals hit ”Voyage, Voyage”.



Jimmy Somerville. Manage The Damage. Cherry Red/SFE



Jimmy behöver ingen närmare presentation, hans falsettoröst gav grupper som Bronski Beat och The Communards en frontfigur att räkna med. Manage The Damage släpptes för exakt 20 år sedan och var hans 3:e solo album och sitt första som självständig artist efter skilsmässan från London records. 20 år är en lång tid men låtarna känns förvånande fräscha och ger en fantastisk känsla av nostalgi. Hela 43 spår, inkluderat mixar och B-sidor, fördelade på 3 skivor och ett 32 sidigt omslag ger en rik inblick i personen Jimmy. Han har betytt mycket för gayrörelsen som en av musikindustrins första öppna homo personer som också tog ett tydligt ansvar för att förbättra för HBTQ personer inte bara i England utan även i resten av världen. Favoritspåren är ”Something to live for”, ”Lay down” , ”Dark sky” samt “Safe”.



Thereza Bazar. The Big Kiss. Cherry Pop



Kanadafödda Thereza Bazar har en karriär som spänner sig från sent 1970-tal då hon var medlem i gruppen Guys ’n’ Dolls via en i duon Dollar som hade hits som ”Oh L’amour”. Hon hann även med att släppa sitt soloalbum ”The Big Kiss” som släpptes 1985. Plattan har fram tills nu enbart funnits tillgänglig på vinyl men finns nu för första gången på CD med extra outgivna bonusspår och mixar. Thereza har en fantastisk röst som verkligen ger låtar som ”The Big kiss” och ”I see it in your eyes” rättvisa. Sångerskan drog sig tillbaka under början av 2000-talet och förhoppningar finns om att hon kanske är redo för en ny karriär – vi som gillar hennes låtar kan bara hoppas.