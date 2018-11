Zagreb – hett året-runt-weekendresmål

Fler bilder

Kroatien har de senaste åren allt mer blivit ett omtyckt resmål...

Foto: Mikael Björnfot



Kroatien har de senaste åren allt mer blivit ett omtyckt resmål och det har då framförallt handlat om landets fina kuststäder som Split, Dubrovnik och öarna i närheten av dessa städer.



Zagreb är landets huvudstad och har blivit allt mer populärt och då framförallt som weekendresmål. Det är lätt att ta sig till Zagreb från Stockholm. Det nationella flygbolaget Croatia Airlines lanserade sin direktlinje mellan städerna 2017 och flyger under högsäsongen 2018 direkt tre gånger i veckan (måndagar, onsdagar och fredagar) fram till 26 oktober. Croatia Airlines är ett spännande och alert flygbolag som tillhör Star Alliance, vilket innebär att man tjänar bonuspoäng om man är ansluten till antingen Miles & More eller till SAS bonussystem Eurobonus. Flygbolaget tar dig till 40 olika destinationer i 24 europeiska länder. Flygstolarna är bekväma och resan går fort ovanför molnen. Servicen ombord är snabb och uppmärksam. Ett annat stort plus är att man blir serverad en lättare måltid med vin eller annan dryck gratis även i ekonomiklassen, något som blivit allt mer sällsynt på andra flygbolag.



Väl framme på Zagrebs moderna flygplats är det enkelt att ta flygbussen som inväntar flyget och som bara tar cirka 30 minuter in till staden. Väl framme finns flera hotell att välja emellan, jag valde att bo på Best Western Astoria som har ett perfekt läge precis intill järnvägsstationen och nära till centrum. Läget är också bra då hotellet är beläget på en lugn sidogata vilket gör att man som gäst inte blir störd av trafiken. Hotellet är kategoriserat som 4-stjärnigt och rummen är trivsamma med platt-TV och mycket sköna sängar. Jag vill slå ett slag för deras restaurang, där man kan inta vällagade, goda lokala rätter och där man även äter frukost. Den kroatiska maten är en trevlig upplevelse med mycket kött och mustiga smaker vilket också är en förutsättning för att para de utsökta kroatiska röda vinerna. Kroatien, som är EU-medlem, har ännu inte beslutat sig för att börja använda sig av Euron och har sålunda kvar sin valuta Kuna. Priserna i Kroatien är, förutom att äta och dricka på restaurang som är billigt, ungefär som i Sverige. Detta beror bland annat på den svenska kronförsvagningen, som inte är positiv alls för oss som älskar att resa.



Zagreb i sig är en mycket promenadvänlig stad där det är lätt att ta sig till de olika sevärdheterna. Vill man ta sig utanför staden, eller om man inte har möjlighet att gå så mycket, kan jag rekommendera Zagreb Tourist Zagreb Card som finns tillgängligt som 24- eller 72-timmarskort. Kortet ger, förutom fritt resande på bussar och spårvagnar, även fri entré till ett antal museer som Museum of Broken Relationships, Museum of Contemporary Art, Zagreb Zoo, linbanan som är världens kortaste med sina 66 meter, Zagreb City museum och mycket mer där man får reducerad entré.



Det man slås av när man flanerar i de äldre stadsdelarna är de vackra, ståtliga byggnaderna som minner om en svunnen storhetstid. Historiskt var Zagreb en gång en del av det gamla Österrike-Ungern innan det så småningom blev huvudstad i Kroatien, som i sig var delrepublik i forna Jugoslavien.



Gamla Gradec, eller Upper Town, är Zagrebs välbevarade historiska centrum med en hel del äldre bebyggelse. Själva gatunätet har inte ändrats mycket sedan 1200-talet vilket ger stadsdelen en härlig charm. I centrum av stadsdelen hittar man S:t Marks-torget, där det kroatiska parlamentet huserar i en vacker byggnad. Här hittar man även museer och andra officiella byggnader. Jag fick med mitt Zagrebkort gratis inträde till museet för brutna förbindelser som också huserar i stadsdelen, vilket är ett intressant om än märkligt museum. Än idag så tänder man stadsdelens 214 gaslyktor för hand, något som gjorts på samma sätt i 150 år. Passa på och ta den tidigare nämnda linbanan hit strax före lunch och upplev kanonen vid Lotrscak tornet skjuta sin traditionella kanonad.



Man får heller inte missa Dolac, stadens största och mest charmigaste bondmarknad, där man hittar säsongens frukter, bär och grönsaker. Ett av mina guldkorn i Zagreb är att flanera i den vackra 1800-talsparken Lenuci-parken, eller Hästskoparken, som ligger mitt i stadens centrum och som innehåller både museer och trevliga restauranger. Jag gillar parken för de vackra träden och växterna men också för de praktfulla byggnaderna. Här bodde en gång i tiden de rika och mäktiga. Parken ligger vidare precis intill järnvägsstationen. Härifrån kan man antingen resa inrikes eller på mindre än två timmar befinna sig i Ljubljana, Sloveniens huvudstad eller den välkända skidorten Maribor.



Är man ute efter underhållning eller populära restauranger ska man bege sig till Tkalciceva gatan, Opatovina samt Petar Preradovic-torget. Här finns allt man kan önska sig i matväg och mer därtill.



Summa summarum så är Zagreb en stad som passar som weekend-destination året runt och en stad man gärna återkommer till gång på gång.