Köpenhamn - 24 timmar i nordens kulinariska Mecka

Egentligen behövs ingen motivering till varför just Köpenhamn är värd en resa...

Foto: Per Sjödahl



Egentligen behövs ingen motivering till varför just Köpenhamn är värd en resa. De flesta av oss har redan hunnit hitta det som just vi längtar till, för i Köpenhamn finns något för alla, oavsett om det är shopping på Ströget, danskt öl, smörrebröd, Tivoli, Nyhavn, Glyptoteket, doften av kontinenten eller rätt och slätt gemytet – ”hygget”.



Under senare år har Köpenhamn även etablerat sig som en av Europas mest spännande matstäder. Det började med den tvåstjärniga Michelinrestaurangen Noma, som satte ribban och inspirerade duktiga kockar att öppna egna restauranger. Det ”gamla” Noma stängde 2017 men har nu återuppstått som Noma 2.0, dock ännu utan stjärnor, men det lär ändras när nya stjärnor delas ut nästa år. Just nu är det den trestjärniga Geranium som är den starkast lysande stjärnan på Köpenhamns restauranghimmel och denna restaurang var den huvudsakliga anledningen till varför jag en varm julidag satte mig på tåget till Köpenhamn. Även om restaurangbesöket var det primära med min resa fanns det självfallet tid över för en hel del annat. Att gå längs Ströget och Köbmagergade med sitt varierade utbud av butiker eller på några mindre, angränsande gator med spännande småbutiker är alltid ett stort nöje, liksom att besöka shoppingparadiset Illum och ärevördiga ”Magasin” som majestätiskt tornar upp sig vid Kongens Nytorv. När jag ändå är i dessa kvarter brukar jag utsträcka promenaden till Amalienborgs slott och titta in den magnifika Marmorkirken. Har du tid är ett besök på närbelägna Rosenborgs slott även att rekommendera, inte minst för dess Skattkammare med de danska riksregalierna och kronjuvelerna.



Även för ett kort besök som mitt med bara en övernattning är boendet viktigt och det väljs med omsorg. Den här gången bodde jag på boutique-hotellet Andersen på Helgolandsgade i stadsdelen Vesterbro, ett stenkast från Centralstationen och promenadavstånd till Tivoli och Rådhuspladsen. Kvarteren har på senare år genomgått en förvandling och rymmer idag många restauranger, barer och hippa designerbutiker. Ett stenkast härifrån ligger även Köpenhamns gamla ”Meat Packing District”, som i fallet med liknande områden på andra platser i världen, på senare år genomgått en förvandling. Här finns idag flera intressanta restauranger och barer inrymda i de gamla fabriks- och lagerlokalerna. Andersen är ett litet, personligt hotell med rum som alla är individuellt inredda med tyger och tapeter från Designers Guild och väl utvalda designermöbler. Bokar du direkt via hotellet har du tillgång till hotellrummet 24 timmar från check-in, oavsett när du anländer vilket är en positiv nyhet jag aldrig stött på tidigare. Hotellet är en veritabel oas att dra sig tillbaka till efter en lång – och i mitt fall – varm dag på stan. Problemet, om det nu är ett problem, är att du knappt vill lämna det. Om du ändå tänker ge dig ut i Köpenhamnsnatten dröj kvar så pass länge att du i alla fall hinner vara med om ”hygget” – vintimmen. Mellan 17 och 18 serveras hotellets gäster vin i lobbyn. Ett trevligt initiativ som ytterligare understryker hotellets familjära karaktär. Här är det lätt att råka i slang med andra gäster och hotellets personal, dela tips och knyta nya kontakter. Trevligt är det sedan även att vakna upp morgonen därpå och ta del av hotellets fina, ekologiska frukost. En bättre början på dagen kan man inte få.



Huvudskälet för min Köpenhamnsresa var den här gången, som sagt, att äta på Geranium, den första restaurangen i Danmark att ståta med tre Michelin-stjärnor. Restaurangen, som rankas bland världens femtio bästa restauranger, är belägen högt upp i en kontorsbyggnad intill Stadion i stadsdelen Österbro. Byggnaden och den anonyma entrén avslöjar inget av det som väntar när du stiger ur hissen på åttonde våningen. Här öppnar sig restaurangen nästan som en uppenbarelse, svävande med vidsträckt utsikt och uppmärksam, vänlig personal och en inredning i lugna, ljusa toner med dansk prägel som det sig bör. I köket arbetar kockarna för öppen ridå och trots att restaurangen så sakteliga fylls av gäster råder här en behaglig stillhet. Utanför de stora fönstren en vacker sommarkvällshimmel och långt där nere Faelledparkens matta av frodig grönska. Servicen är top notch. På Geranium blir man serverad en fast 20-rättersmeny som ändras några gånger per år. Även om det är många rätter så är de rätt små och med ett välsmakande vinpaket blir resan en angenäm kulinarisk upplevelse. Det är svårt att ta upp något specifikt då allt var lika gott och dessutom vill jag inte avslöja för mycket, då överraskningsmomentet är en stor del av upplevelsen, men jag kan avslöja att smakerna är nordiska och igenkännande. Utöver den förstklassiga maten är även servicen top notch. Köpenhamn är precis som Zagreb, som jag också skrivit om, en stad dit man gärna återvänder – året runt.



