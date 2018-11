Miljonärer och kändisar hjälp de drogberoende!

Uppdrag granskning har gjort sitt jobb och granskat, nu måste vi människor göra det som angår oss och det är att agera.

Jag såg SVT:s Uppdrag Granskning ikväll om människor med missbruk.



Jag har under åratal jobbat med, sett och levt på arbetstid, med människor med problem, drogproblem, alkoholproblem och gud vet vad och gissa vad jag till slut kommit fram till? Det går att göra något. Det går att göra mycket. Och det kan rädda en farlig massa människor från lidande, även då de familjer och vänner som lider med i alla dessa hemska situationer. Hur ska man då göra för att kunna få samhället att ta sitt ansvar och börja behandla på ett sätt som blir hållbart?



Först och främst krävs det en människa som jag, som är beredd att lägga all sin tid och lite till till på att göra det hela möjligt. Sen krävs det en massa pengar, så att vi kan genomföra behandlandet på ett sådant sätt att man har resurser, och då menar jag inte pengar, utan kontakter och saker, så att man kan få fart på de beroendes dag så fort de kan komma igång. För, tro mig, det finns inget som gör en sjuk människa så välmående som att ha ett jobb och något att göra. Så jag kommer att vända mig till olika företagare om möjligheten att ta över vissa arbetsuppgifter och på så sätt kunna hålla igång människor som behandlas och samtidigt kan jobba. Det enda som detta arbetande är till för är att de ska kunna hållas sysselsatta de timmar de inte har behandling. Det finns inget som är så skadligt som att inte vara igång, när du har myror i hela kroppen.



Det fanns på vissa häkten, förr i alla fall, t ex förpackning av både det ena och det andra åt företaget Panduro Hobby, detta kunde vissa häktade sysselsätta sig med dagtid, vilket förbättrade måendet betydligt. Sedan ska även resultatet av arbetandet kunnat hjälpa till att driva verksamheten, såsom Stångbyanstalten i Lund hade det med sin pallspikning av EU-pallar. Helt fantastiskt kunde det fungera och folk pustade ut vid dagens slut och var trötta. Många av dem var tidigare rattfyllerister med grova alkoholproblem, som i denna omgivning mådde riktigt både nyktert och bra.



Med min erfarenhet av att jobba med människor och min erfarenhet av värdet av kontakter samt livserfarenhet och mycket annat, kommar jag, om möjlighetens ges, kunna visa samhället att vi måste jobba på ett annat sätt och på ett tidigt stadium med goda resurser, som sedan betalar sig genom att lyckas behandla och inte bara förvara, så som det framkommer i Uppdrag Gransknings program. Jag hoppas att ni som läser detta förstår att vi, du jag och alla andra, måste ta till vara på det som UG redovisar och göra något. Jag vet också att de moguler och kändisar som hoppar på tåget kommer att få väldigt mycket credit för att de är med och sponsrar. Det vet dom också, tro mig. Och nog måste det väl finnas en hel del familjer i övre skiktet som även dom mött samma problem och vill se ett annat resultat än det som erbjuds i dagsläget.



Mina barn har flyttat ut och mår kanon och min fru älskar sina serier och mår kanon så nog fan kan väl ni mångmiljonärer hjälpa mig med detta så snart som möjligt, så köper vi ett ställe och sätter igång.