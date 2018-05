48 timmar i Macau och Hong Kong i skön symbios

Fler bilder

De flesta har hört talas om den forna brittiska kronkolonin Hong Kong, men färre har hört talas om dess granne: Macau som blev den sista europeiska kolonin när Portugal lämnade över ön till Kina 1999.

Foto: Janne Haapamäki

Portugal styrde över Macau i mer än 300 år och regionen, som endast är 64 kvadratkilometer stor, fick i samband med detta samma “one country, two system” formula som Hong Kong, vilket innebär att regionerna är speciella administrativa regioner med såväl politisk som ekonomisk frihet. Macau hör vidare, med sina 610 000 invånare, till en av världens mest tätbefolkade platser.



Macau är känt som Asiens Las Vegas och är i själva verket, sett till omsättningen, hela sju gånger större än den amerikanska spelhålan. Det mesta i Macau kretsar kring spelandet men det finns även andra saker att upptäcka. En sådan sak är att, som turist, passa på att avnjuta fantastiska hotell, shopping och fina Michelin-restauranger till mycket rimliga priser.



Vi valde att bo på det största hotellet i Macau - The Venetian Macao (www.venetianmacao.com), som räknas till det tredje största hotellet eller integrerade inomhus resort, sett till yta i Asien och den sjätte största byggnaden i världen när det gäller golvyta, vilket man kan konstatera när man väl anländer till det grandiosa anläggningen.



Det är mycket lätt att ta sig till Macau. Antingen åker man till Hong Kong och därifrån med några av färjebolagen. Det allra smidigaste sättet ifall man vill ta sig till Macau allra först är att man bokar biljetter antingen online eller via Venetian och sedan skriver man ut sina elektroniska biljetter och tar färjan direkt från HK flygplats till Macau, en resa som endast tar cirka en timme. Väl framme på Taipa Ferry Terminalen kan man, som vi gjorde, boka transport i förväg och efter den mycket enkla passhanteringen så finns det personal som tar dig till bilen för färd till Venetian Macao. The Venetian är verkligen en enormt stor och imposant byggnad som tar andan ur en. Efter en snabb incheckning och efter att ha installerat oss i vårt underbara rum med fin utsikt över staden och med mycket sköna sängar väntade lunch på Venetians franska brasserie där vi inmundigade en härlig afternoon tea med allt som den ska innehålla. Det som jag gillade med måltiden var att allt var så vällagat och så franskt, man hade lätt kunnat föreställa sig att ha fått denna måltid i frankrike. Det är svårt att i ord beskriva The Venetian, man måste få uppleva det på plats. Det är mycket stort och sväljer mängder av människor. Här finns allt mellan himmel och jord när det gäller shopping och även utbudet av uranger är stort. Det finns 3 000 sviter och rum på The Venetian, hundratals butiker samt tusentals anställda. När man tröttnat på shopping, spelande och dinerande finns det andra aktiviteter man kan ägna sig åt. En är att besöka Venetians eget Eiffeltorn som för besökaren upp till observationsdäcket på 37:e våningen eller så kan man ta sig en tur i en äkta gondol och få en sång eller två av gondoljären - för självklart finns det kanaler i det stora komplexet! Venetian erbjuder, som jag skrev inledningsvis, många olika matupplevelser. En av dessa hittar man på den indiska restaurangen The Golden Peacock med en stjärna i Guide Michelin. Restaurangen erbjuder utsökt indisk mat som man inte träffar på någon annanstans är just här. En a v anledningarna är att Venetian har anställt hela 11 kockar från Indien och ingredienserna direktimporteras från därifrån. Tillsammans med den sköna och avkopplande stämningen ger allt detta en genuin och extraordinär matupplevelse.



Är man sugen på att få uppleva stjärnartister så är det bara att boka rum när superstjärnor som Celine Dion eller Kylie Minogue gör gästspel i Venetians stora konsertlokal. Komplexet är, som påpekats tidigare gigantiskt och en upplevelse i sig, men det skadar inte upptäcka litet av omgivningarna. Vi passade på att besöka den gamla staden för att uppleva den genuina Macau-känslan och det vardagliga livet.



Efter ett dygn på The Venetian i Macau är det så dags för oss att bege oss till den intilliggande ön Hong Kong, som det är lätt att ta sig till via färja från färjeterminalen i Taipa. På cirka en timme är man framme i den sprudlande Hong Kong China Ferry Terminal i Kowloon.



Hong Kong är en härlig vibrerande plats som varje år lockar mängder med turister till en yta stor som Öland. Här bor drygt 7 miljoner människor, många i höga skyskrapor där boendeytan är mycket liten då priserna på bostäder är astronomiska. Den stora fördelen med Hong Kong är att alla kan och förstår engelska, vilket underlättar vistelsen betydligt, dock får man poängtera att taxichaufförernas kunskaper i engelska är skrala och det är därför många hotell ger sina gäster visitkort där det står på kinesiska var hotellet ligger ifall man behöver ta sig tillbaka dit per taxi efter en tur på stan.



Hong Kong är en den mytisk plats med sina skyskrapor och idoga människor, som likt myror drar sitt strå till stacken. Hong Kong-kineser är ett mycket arbetsamt folk som värderar utbildning högt och som är måna om att Hong Kong behåller sin status som autonom, särskild administrativ region. Staden har en tidsskillnad på 6 timmar (plus) sommartid och 7 timmar vintertid och nås lätt från Stockholm med SAS som har dagliga direktflyg. Valutan är Hong Kong-dollar, som är ungefär lika mycket värd som en svensk krona. Staden kan besökas året runt men jag föredrar vår och höst. Som svensk medborgare behöver man inget visum.



Hong Kongs infrastruktur hör till de bästa i världen, exempelvis med en tunnelbana som, precis som i Singapore, är skinande ren och täcker in regionen väl. Företaget som driver tunnelbanan är detsamma som driver tunnelbanan i Stockholm.



Hong Kong har några av världens bästa hotell som ofta hamnar högt på listor i bland annat Conde Nast. Jag valde denna gång bort kedjor som Four Seasons och Hyatt till förmån för ett mycket charmigt boutique hotell vid namn Pottinger Hotel (www.thepottinger.com) som har ett guldläge i stadsdelen Central där det ligger på 21 Stanley Street, mycket nära de mest intressanta shoppinggatorna. Det prisbelönta hotellet har bara 68 rum och sviter i storlek från 23 till 68 kvadratmeter stora, men har en charm som man slås av direkt när man stiger in genom dörren. Påfallande är att storstadsbruset med en gång försvinner när du stigit in och dörren stängts bakom dig. Pottinger Hotel är en veritabel oas att dra sig tillbaka till och det kan behövas. Hong Kong är en fantastisk stad i mångt och mycket, inte minst vad gäller shopping men även turistattraktioner, men man blir lätt trött av alla intryck och då är det skönt att ha ett ställe som Pottinger att dra sig tillbaka till. Hotellets namn kommer från stadens första guvernör, Henry Pottinger, som tillträdde sin tjänst i mitten av 1800-talet. Det är härligt att varva ner med en drink i hotellbaren eller ta en bit mat i hotellets superba italienska restaurang Gradini som jag återkommer till. Vi bodde i ett stiligt och - för att vara Hong Kong - stort rum med utsökt hemtrevlig och charmig, sober inredning, vilsam för ögonen. Badrummet var generöst tilltaget och utrustat med såväl dusch som bad o c h riktigt bra toalettartiklar, i vårt fall Elemis. AC fanns självklart på rummet, bra med åtanke med landets klimat. Ett stort plus var att den knappt hördes. Nespresso-maskin och tebryggare hörde också till utrustningen. Sängarna med dess kuddar, täcken och sängkläder var top notch och man sov sig lätt igenom natten.



Efter att ha checkat in på hotellet tog vi oss till några av stadens sevärdheter som påpassligt ligger riktigt nära hotellet. Om det är en sak man inte får missa när man är i Hong Kong, så är det ett besök på The Peak. Man kan gå hit från hotellet och sedan ta funikularen upp men ett än enklare sätt för att slippa de sedvanliga köerna - för man är inte ensam om att besöka The Peak - är att helt enkelt ta en taxi som kör dig hela vägen upp och sedan kan man enkelt promenera ned. Utsikten är makalös och många är de bilder som tagits härifrån av Hong Kongs otaliga skyskrapor. Vill man kan man även besöka stadens många marknader där Temple Street Night Market tillhör de mest kända och populäraste. När man är här får man heller inte missa världens längsta rulltrappa på 800 meter och 135 meter från topp till topp. Den byggdes 1993 för att binda samman stadens Central och Western distrikt. Det är en intressant färd upp eller ner och man känner viben från stadens puls.



Efter en hel dags flanerande gata upp och gata ner kändes det skönt att sätta sig till bords på hotellrestaurangen Gradini. Hong Kong-mat i all ära men ibland är man helt enkelt sugen på europeisk mat och då italiensk mat tillhör till mina favoriter föll det sig naturligt att testa denna restaurang. Då jag har en del allergier som inte alltid tillmötesgås var jag mycket glad att Gradini kunde detta. De var faktiskt så tillmötesgående att de utformade en egen meny med rätter jag kunde äta - och vilka rätter! Wow! Det är inte ofta man besöker en italiensk restaurang utomlands där upplevelsen är lika italiensk som om man hade befunnit sig i Italien. Så kändes Gradini från första till sista tuggan. Menyn inleddes med en antipasto med bakade fikon och mozzarella insvept i San Daniele skinka. Denna rätt smälte i munnen. Kombinationen av de ugnsvarma fikonen med den krämiga osten och den salta skinkan var oslagbar. Nästa rätt var en soppa av minestrone-typ som dock var långt från de Minestrone-soppor många serverades i skolbespisningen på 1970-talet. Denna soppa, som är klassisk vegetabilisk, innehöll förutom traditionella grönsaker även härlig basilikapesto. Precis som i Italien följdes soppan av en pasta, som denna gång var rigatoni med toscansk korv i en het tomatröra toppad med parmesanost. Så gott. Före varmrätten fick vi en limoncellosorbet för att rensa smaklökarna. Varmrätten bestod av en amerikansk grillad biff med en utsökt sås som var en härlig blandning av honung, lökmarmelad och peppar. Avslutningen var den klassiska och ack så goda Tiramisun. Till rätterna serverades det klassiska italienska viner, från vitt och rött till dessertvin och limoncello, som avslutning för att hjälpa till att smälta allt det goda. Frukosten, som för övrigt också intas i samma restaurang har ett bra urval.



När man lämnar Hong Kong så har iallafall alltid jag känslan av att jag vill återvända, även om man har sett och upplevt alla intressanta platser så är själva känslan att vara en av många en berusande och trevlig känsla.