Göteborgshelg med extra allt

"Göteborg är en stad man aldrig tröttnar på och som alltid finns där, som en kär gammal vän."

Foto: Per Sjödahl



Göteborg har lyckats väl med att profilera sig som evenemangsstaden framför andra. Med Sveriges största mässanläggning, Sveriges största nöjespark, stora idrottsarenor, ett vitalt operahus och andra musikscener, intressanta museer och spännande butiker, mysiga caféer och riktigt bra restauranger och barer spridda över olika stadsdelar, var och en med sin speciella karaktär fortsätter Göteborg att locka besökare – året om. För egen del måste jag dit åtminstone en gång per år, gärna fler. Göteborg är en stad som i mycket går sin egen väg. Självförtroendet känns stort och här finns en påtaglig öppenhet och mottaglighet för nya influenser. Inte för inte kallas Göteborg ”porten mot väster”, men det är sannerligen inte bara influenser från ”väster” som möts här. För en ”upplänning” som jag, känns Göteborg exotiskt på ett positivt sätt.



Det finns flera olika sätt att ta sig till Göteborg, men väljer du tåget kan jag rekommendera MTR Express , som tar dig till Sveriges ”framsida” på lite drygt 3 timmar. MTR känns litet mindre, litet mer ombonat och personligt än SJ. Här hälsar exempelvis tågmästaren mig välkommen med mitt namn i samband med biljettviseringen och små lampor med röda skärmar vid borden mellan sätena ger en mysig känsla. Reser du i första klass serveras du en måltid vid din plats. Vad det är beror på när du reser på dagen. Undertecknad bjöds under ned- och tillbakaresan på en god wrap samt stor smörgås med tonfiskröra på rågbröd, allt signerat mästerkocken Pontus Frithiof. Önskar du ytterligare något att äta finns ombord ett café med flera olika smårätter, vin och öl och andra drycker. Komforten är överlag bra. . En annan fördel med att resa med en första klass biljett är att du på deras app på avresedagen gratis kan byta till tidigare eller senare avgång. Under nedresan råkar jag i samspråk med en resenär, sångare i kören på Göteborgsoperan. Hon pendlar från Stockholm och berättar att hon väljer MTR eftersom hon lätt blir åksjuk och MTR-tågens vagnar som ”går rakt”, det vill säga inte har vagnar som lägger sig i kurvorna som SJ:s snabbtåg gör.



En stad som Göteborg rymmer naturligtvis en uppsjö av hotellalternativ. Jag har emellertid fastnat för Elite Plaza , centralt beläget på Västra Hamngatan, det första 5 stjärniga hotellet i Göteborg när det öppnade för snart 20 år sedan och det enda i den stadigt expanderande Elite kedjan. Likt ett florentinskt renässanspalats tronar det där, snett mitt emot domkyrkan, nära charmiga kvarter med sina många butiker och caféer och med promenadavstånd till Avenyn och Haga åt ena hållet och Operan och hamnen med sina fina promenadstråk åt det andra. Byggnaden inrymde, när den uppfördes i slutet av 1800-talet, ett försäkringsbolag och gjordes om till hotell vid millennieskiftet. Elite Plaza har idag 127 rum, men när man rör sig i hotellet känns det betydligt mindre. Utanför hotellet är det liv och rörelse, fotgängare, spårvagnar, bilar men när hotellets dörrar slagit igen bakom dig och du står i den imposanta entréhallen, välbevarad sedan huset uppfördes, möts du av frid och stillhet, något som mycket uppskattas av undertecknad. En annan sak som gör att gästerna trivs här är den uppmärksamma men diskreta personalen. Här hittar man rätt person på rätt plats. Omsorgen om gästerna kommer även till uttryck i det fotoförbud som råder i alla publika utrymmen. Jag gillar även hotellets fina spatiösa rum som erbjuder mig som gäst ett mervärde. Ett extra stort plus för de otroligt sköna sängarna där man sover så gott. En annan fördel med att boka in sig på Elite Plaza är deras koncept med att man får checka ut senare på söndagarna och inta frukost senare, utan extra kostnad, vilket är en stor fördel då man gärna vill göra sin sistaminuten shopping eller liknande. Vill också lyfta fram hotellets nya välutrustade gym. Väl inne på hotellet är det lätt att, efter en shoppingrunda, ett operabesök eller ett restaurangbesök, eller för all del innan man ger sig iväg ut i Göteborgsnatten, slå sig ned i Plaza Bar, som inbjudande öppnar sig till höger om entrén. Här kan bland annat bege sig iväg på en kulturhistorisk resa med hjälp av en spännande Dry Martini-meny, skapad av hotellets bartender med Dry Martini som ett specialintresse.



Vill du äta på hotellet finns här Swea Hof, som under många år haft utmärkta köksmästare och som serverat utsökta fine dining måltider. Det gäller dock att passa på och avnjuta dessa om man tycker om konceptet då restaurangen till våren (april-18) kommer att göras om till ett nytt koncept med en mer ”casual” meny med närproducerade råvaror, nya möbler, ny belysning och växter för att skapa en intimare stämning. Här vilar man inte på några lagrar. Restaurangen håller emellertid fanan högt även nu med sin vänliga och kunniga personal som guidar gästerna rätt. Menyn är inte omfattande vilket jag tycker är en fördel samt att antalet viner på glas är något begränsat, jag hade gärna sett fler alternativ. Vi intog en tre rätters meny som vi komponerade från menyns olika alternativ. Jag valde en utsökt pilgrimsmussla som kändes som den hade kommit upp från havet precis före serveringen, innovativa tillbehör lyfter rätten är mer. Till varmrätten valde jag dagens fisk som var uern, som också var perfekt anrättad med fräscha grönsaker, linser men även en utsökt sås som enligt kocken Sebastian var piffad med en gnutta Pernod. Desserten var slutligen en härlig komposition bestående av lite av varje vilket passade mig som har en fäbless för desserter utmärkt, den var komponerad av glass på kardemumma, maräng med en gnutta Pernod för att få en touch av lakrits, en makalöst god panacotta och ovanpå alla godsaker hälldes sedan en lätt ljummen nyponsoppa av perfekt konsistens.



Göteborg erbjuder sina besökare mängder med shoppingmöjligheter och det finns flera butiker som man bara hittar här förutom butikskedjorna som man hittar över hela landet. Göteborg för mig är emellertid också Haga med sina mysiga butiker och caféer och Masthugget med legendariska skivbutiker som Andra Långgatans skivhandel och Bengans. Här kan man förlora sig långa stunder. När man alla efter inköp blir fikasugen så lockar stadens fina konditorier där Ahlströms är bland de bättre men även Jerkstrands som nyligen öppnat ett nytt och fint café. Känner man sig sugen på ett glas champagne på stan så rekommenderas antingen Dorsia med sin häftiga inredning som bara det är värd ett besök som serverar ädla Krug på glas vilket inte tillhör vanligheterna. Är man istället sugen på ett glas Dom Perignon, också lika sällsynt att få på glas, rekommenderas ett besök på Hotel Pigalle.



Ett besök i Göteborg är inte komplett utan att ha vandrat längs Avenyn, paradgatan som när den anlades i slutet av 1800-talet var en tämligen stillsam gata, kantad av vitrappade patricierhus med stora våningar men som nu är en i högsta grad livlig affärs- och nöjesgata på vars krön dock en riktig kulturens högborg reser sig – Konstmuseet, som under sommaren har öppet veckans alla dagar. Kring Götaplatsen hittar man även två andra kulturinstitutioner, Konserthuset och Stadsteatern och eftersom jag gärna slår ett slag även för musik- och teaterkonst kan jag inte göra annat än rekommendera ett besök. Evert Taube står staty vid operan och bakom honom reser sig ett av stadens landmärken – i enlighet med den gamla göteborgstraditionen att ge byggnader smeknamn kallat ”läppstiftet eller det mer skabrösa ”vattenståndet”.



