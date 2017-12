Änglaljus - Småskaligheten vinner över storskaligheten

”Änglaljus” är en konsertturné som ger mersmak och för den som vill finna verklig julfrid och julglädje är den något av det bästa som erbjuds i dagens digra utbud av julkonserter

Änglaljus. Julkonsert på turné

Andreaskyrkan, Stockholm den 2 december 2017

Tenoren John Kluge med gäster och lokala körer



Jag har personligen alltid haft svårt för de sedvanliga, ofta bombastiska julkonserterna som snarare är regel än undantag under december månad. Många konkurrerar om publikens gunst och konkurrensen är mördande. Dessa koncept med ett urval kända artister som drar ett antal slitna jullåtar blir emellertid sällan bra, de saknar ofta hjärta och värme.



Hjärta och värme hittar man däremot i julkonserten ”Änglaljus”, som har nästa år firar 25-årsjubileum. Detta i sig visar att det är ett lyckat koncept. Turnéen håller på fram till den19 december (www.ticketmaster.se/artist/julkonserten-anglaljus-biljetter/945949). Det är flera aspekter som gör att denna julkonsert, som turnerar från skåne till norrbotten, är att föredra framför andra. Dels det småskaliga konceptet då man ofta ger konserterna i mindre lokaler, ofta kyrkor, dels biljettpriset som inte är hutlöst högt som för många av de mer storskaliga konsert-turneerna. ”Änglaljus” paroll är att man under en av dessa konserter ska få uppleva den fina stämning som finns i julottan, vilket jag tycker stämmer mycket bra. En annan sak som gör konserten unik är att den nyttjar olika lokala körer i de städer där den uppträder, vilket även ger konserten en tilltalande lokal prägel.



Årets artister är, förutom den imponerande göteborgstenoren John Kluge (som också är initiativtagare till ”Änglaljus”), violinisten Linda Lampenius och Sonja Alldén. Den imponerande kören heter i Stockholm Gladness som dirigeras av ingen mindre än Gladys del Pilar, känd från trion Afrodite.



Kluge inleder konserten med ett imponerande, klassiskt potpurri av julsånger sjungna på både svenska, engelska och italienska, där bland andra klassiska Santa Lucia ingår. När Sonja Aldén, känd låtskriverska och deltagare i Melodifestivalen, träder in och kör sin ”Noelle/Born is the king” gör hon det med bravur och i ljuvlig samklang med kören. Sonjas mellansnack är öppenhjärtigt och vi får veta att hon i år fyller 40, det var 10 år sedan hennes första skiva gavs ut och 30 år sedan hon började på Adolf Fredriks musikskola. När hon sedan sjunger sin mellolåt ”För att du finns”, så är det ytterligare en sak som talar för detta koncept, nämligen att man inte enbart fokuserar på jullåtar utan även andra låtar som är associerade med artisten i fråga.



Linda Lampenius, vårt finska ”änglaljus” visar var skåpet ska stå med ”Ave Maria”, som framförs på violin med både känsla och intimitet. ”Änglaljus” bjuder på flera överraskningar, exempelvis en duett mellan John och Sonja, ”All I know of love”. Denna framförs med stor intensitet och känsla. Gladys del Pilar får även hon visa upp sitt breda register med en energifull version av klassiska ”Ain’t no mountain high enough”.



Sonja Aldén bjuder på slutet på en egen, nyskriven jullåt ”En kväll i december”, som har alla chanser att bli en klassiker. Lampenius fortsätter sedan med sin egen komponerade ”Hope”, som hon tillägnar alla de tjejer och killar som drabbats av ätstörningar, något som hon berättar att hon själv lidit av i drygt 20 år men som hon med hjälp av sin make nu kommit över.



Den nittio minuter långa konserten avslutas med två klassiska julsånger; ”O, helga natt”, Jussi Björlings paradnummer, här framförd av Kluge som gör en oöverträffad version samt ”Stilla natt”, som han inleder på tyska.



”Änglaljus” är en konsertturné som ger mersmak och för den som vill finna verklig julfrid och julglädje är den något av det bästa som erbjuds i dagens digra utbud av julkonserter.