Fem spännande resenedslag sommaren 2017

Den svenska sommaren 2017 kommer tyvärr inte att gå till historien som någon fin och varm sommar, tvärtom. Antalet solsuktande svenskar som velat lämna landet för garanterat soliga och varma destinationer har därför varit rekordhögt.

Foto: Mikael Björnfot



Undertecknad har just denna sommar, mot sin vana trogen, enbart gjort kortare resor, allt från 24 till 72 timmar, och på så sätt har jag fått mitt rekommenderade upptag av D vitamin tillfredsställt. Detta sätt att resa har under åren blivit allt mer populärt då många istället för att ta längre sammanhängande semestrar delar upp den i mindre delar och gör kortare resor.



Först ut denna oberäkneliga sommar var den asiatiska världsmetropolen Hong Kong. Hong Kong har sedan SAS för två år sedan etablerade sin direktlinje blivit lättare och smidigare att resa till. Dessutom är avresetiderna bra, då man åker ut från Sverige på eftermiddagen och landar i Hong Kong på morgonen, lokal tid. Det blir då lättare att hålla sig vaken samtidigt som man har en hel dag på sig att göra staden. Det är mycket smidigt att ta sig från flygplatsen efter den snabba passkontrollen, svenska medborgare behöver inget visum, och med det effektiva expresståget tar sig besökarna ända fram till de centrala delarna på mindre än 30 minuter. Hong Kong är en destination som vimlar av hotell i alla klasser. Från lyxiga Four Seasons hotel till budgethotell. Fördelen med Hong Kong är att staden har ett mycket välfungerande tunnelbanesystem samt att de allra flesta, förutom gästarbetarna från fastlandet Kina, talar och förstår engelska. Den brittiska kronkolonin överlämnades 1997 till Kina med garantier att dess politiska och ekonomiska system skulle bestå under minst 50 år.



Trots den lilla ytan finns här mycket att göra och se. Ett gratisnöje är att bara se på de otaliga skyskraporna på vägen in till staden från flygplatsen. Markpriserna är astronomiska och av denna anledning bygger man på höjden. Ett tips är att man beger sig till ”The Peak” som är en utsiktsplats där man kan avnjuta en fantastisk utsikt. När man tröttnat på turistattraktioner är nästa grej shopping! Om man har begränsat med tid som jag, 24 timmar, finns det en plats som är ett måste och det är Ifc mall, här finns mängder av butiker, barer och restauranger, inklusive flera Guide Michelin restauranger. Ett tips är att man tar sig hit direkt med expresståget från flygplatsen till ändhållplatsen och först börjar med en hotellfrukost på Four Seasons (www.fourseasons.com/hongkong). Med utsikt över Victoriahamnen är det en fröjd och inta sin frukost som är både delikat och mångfacetterad, allt från asiatiskt till västerländskt erbjuds. Vill man ta sig en massage efter den långa flighten rekommenderas hotellets spa. Hotellet är en riktig skyskrapa med 399 rum och sviter där även två Guide Michelin-restauranger huserar, dels franska Caprice och även kantonesiska Lung King Heen som är den första kantonesiska restaurangen att få tre stjärnor. Jag valde emellertid den här gången att förlägga min natt på fyrstjärniga Hotel Madera (www.maderagroup.com/hotel_madera). Hotellet har ett fantastiskt bra läge mitt i staden precis intill en tunnelbanestation men ändå på en lugn bakgata. Jag bodde i ett deluxe dubbelrum som var fint inrett med sköna sängar och bra TV och en härlig utsikt över skylinen. Minibaren var gratis första dygnet och gästerna har fri tillgång till ett gym och en mobil för gratis samtal inom staden och till vissa länder.



Nästa destination som stod på tur var en favoritdestination som jag länge velat återvända till, nämligen Antwerpen. Vi flög till Bryssel och endast en dryg halvtimme senare befann vi oss i den flamländska staden som har mycket att erbjuda sina resenärer både ur ett historiskt, arkitektoniskt och gastronomiskt perspektiv. Faktum är att antalet Guide Michelin-belönade restauranger är mycket högt här. Antwerpen har överaskande få lyxhotell och vi bodde på det mycket charmiga hotellet Hotel des Nuits (www.hotellesnuits.be). Hotellet har ett mycket bra centralt läge intill de mest prestigefulla affärsgatorna med de bästa lyxmärkena i staden men också nära kulturella sevärdheter, som exempelvis katedralen. Vi gillade boutiquehotellet för dess diskreta service som är ”top of the art” men också för att man här kan dricka vintage champagne på glas för ett billigt pris samt att hotellfrukosten var outstanding. Frukosten hade en bredd och kvalitet som attraherar oss skandinaver som vill ha en rejäl frukost. Missa heller inte den utsökta kycklingrätt som de serverar på kvällarna och serverar som spread till frukosten. Hotellets 22 inredda designrum har en diskret men påkostad inredning som är perfekt utmejslat för att passa gäster med höga anspråk på kvalitet och komfort. 26 tums TV, påkostade sängkläder och toalettartiklar är några exempel. Att hotellet vidare har fri wi-fi är ett stort plus. Är man i Belgien måste man besöka chocolaterier och naturligtvis har även Antwerpen en hel del att erbjuda på den fronten. Nära hotellet ligger anrika Mary’s, och den spektakulära Chocolate line (www.thechocolateline.be/en), som är ett måste. Chokladmakaren Dominique Persoone, som i år firar sitt 25 års jubileum, gör fantastiska praliner, faktiskt bland de bästa i hela världen, både traditionella smaker och mer spejsade. Men Antwerpen är så mycket mer än choklad. Här finns, som nämndes tidigare, flera Guide Michelin-restauranger. Vi valde den traditionella restaurangen Bistrot du Nord (Länk: bistrotdunord.be), som har en stjärna i Guide Michelin och serverar härlig fransk-belgisk inspirerad husmanskost, dock förfinad för att passa kräsna finsmakare. Bistro du Nord är inget för vegetarianer då köttet alltid står i fokus på denna restaurang, men självklart erbjuds även fisk. Vinlistan är bred och många viner finns tillgängligt på glas. Restaurangen har öppet för både lunch och middag och vi passade på att äta en mindre avsmakningsmeny till lunch, där höjdpunkterna var en utsökt sill anrättning, som påminde om svensk husmanskost. Vi åt även en fantastiskt god vaniljglass med chokladsås. Enligt den hjälpsamma servitrisen var menyn lättare än de menyer som vanligtvis serveras höst/vinter. Med tanke på att det var +33 grader när vi var i Antwerpen, så varmt att till och med vissa chokladbutiker fick stänga, så var det en bra idé.



Från ett hett europeiskt resmål bar det bokstavligen iväg till ett annat, nämligen Kroatien. Det finns bara ett enda ställe att vara på när man är här med tanke på sommarhettan, och det är vid kusten. Med tanke på att Kroatien är utrustat med en mycket lång kust, så finns det plats för alla. Jag valde en favorit i repris, nämligen kuststaden Split. Splits gamla stadskärna är mycket sevärd med många intressanta kulturella platser där Diocletianus palats är huvudattraktionen. Ett annat måste är att hitta en plats att bo och då finns inget bättre ställe än det übermysiga och trevliga Heritage Hotel Antique split (Länk: antique-split.com), ett litet familjeägt hotell med endast 8 individuellt inredda rum som trots att det nyligen slagit upp sina portar redan klassas som ett av stadens bästa hotell. Man förstår varför när man bor här. Det börjar redan med kontakten man får med personalen när man bokar hotellet, under vistelsen och även efter. Man känner att man är uppskattad som gäst och att personalen vill göra ens vistelse till något alldeles extra. Hotellet är som sagt inte stort men varje detalj är genomtänkt från säkerhetstänket när man först tar sig genom en dörr som mynnar ut i en hall med ytterligare en dörr innan man kommer in till själva rummet med hjälp av samma nyckel. Ägarna är resvana och har haft barn som spelat handboll och som då bott på massor av hotell och som då också fått smak för att själva inreda hotell. Detaljerna i rummet är av högsta kvalitet, från sängkläderna i egyptiskt bomull till kranarna och duscharna av bästa märke. Frukosten är vidare mycket god och innehållsrik och ägg och pannkakor görs á la minute. Hotellrummens väggar är en del av den flera hundra år gamla stadsmuren vilket gör att man starkt känner historiens vingslag. Ett annat kärt besök under mitt besök i Split är den närbelägna ön Hvar. Bästa sättet att ta sig ut hit är att åka katamaran med rederiet Jadrolinjia (www.jadrolinjia.hr). De erbjuder bra service, täta turer och framförallt mycket snabba turer, räkna med under timmen, jämfört med färjorna som tar 2 timmar och som då inte lägger till i staden utan ett stycke utanför. Hvar, som firar hela 150 år som organiserad turistdestination nästa år, är en vimmelplats inte bara för de kända och de rika, Hvar passar alla kategorier av turister. Nu senast har ön börjat satsa på att marknadsföra sig som en sportdestination för bland annat cyklister, kanotister, klättrare och vandrare, en satsning som slagit väl ut. Ett tips är att hyra bil för att ta sig runt ön och då framförallt, om man är vinintresserad, ta sig till Zlatan Otok Winery (www.zlatanotok.hr), som ligger cirka 45 minuters bilfärd från Hvar stad. Vinproducenten, som räknas till en av landets tre bästa, har vunnit flera utmärkelser och är känd för sina maffiga röda viner som ofta är gjorda på lokala druvor. På plats finns det, förutom att man kan prova vinerna, även möjlighet att köpa dessa hem samt äta på den fina restaurangen. Platsens läge är perfekt intill havet med utsikt över vinodlingarna som sträcker sig utefter bergssluttningarna. Den totala vinproduktionen är 900 000 flaskor årligen och en del exporteras utomlands, bland annat till Sverige där en del viner finns tillgängliga att beställa tack vare agenturen Triggollo Wine & Spirits.



Upp till mer nordligare breddgrader tog min fjärde resa mig, närmare bestämt till vårt östra grannlands huvudstad Helsingfors. Helsingfors är med sitt kustnära läge en pärla på somrarna. Det är som om staden vaknar upp från sin vinterdvala och alla, såväl finländare som turister, njuter av stadens uteserveringar, vackra hus och människor. Jag bodde på flotta och anrika hotel Kämp som nyligen bytt hotellassociation till Leading Hotels of the World (www.hotelkamp.com). Kämp har ett fantastiskt läge mitt i centrala staden nära alla sevärdheter och shopping. Kämps barer serverar vidare Dom Perignon champagne på glas vilket är intressant.



Sista anhalten för mig denna gång, blev Östersund, en norrländsk stad som under de senaste åren blivit synonymt med Storsjöyran, men staden har så mycket mer att erbjuda. Vackra miljöer och gamla hus från tider som flytt och med ett oslagbart läge på sluttningen ned mot Storsjön. När det gäller boende så kan jag varmt rekommendera Östbergsgården (www.ostbergsgarden.se) beläget i Frösön endast två kilometer från Östersund centrum. Hotellet eller pensionatet är som en tidskapsel där inget hänt sedan 1950-talet. Rummen är inredda i samma 50-tals stil och är enkla men bekväma, den fantastiska utsikten får man på köpet. Ett stalltips är att man tar sig hit med inlandsbanan, tur och retur från Mora eller enkel resa någon av riktningarna om så önskas. Att resa med Inlandsbanan (www.inlandsbanan.se) är en resa genom en del av Sverige som känns exotisk. Att använda ordet vildmark kanske är att ta i, men det är ett mäktigt skogslandskap som passerar förbi utanför tågfönstren med älvar, skogstjärnar och raviner. Bli inte överraskad om du ser björn. Att resa med Inlandsbanan är också att resa litet som man reste förr, med det rogivande dunket, som man inte längre hör på de flesta andra bansträckor, då rälsfogarna här inte är svetsade. Ombord finns en tågvärd som även fungerar som guide och berättar om olika platser och attraktioner som passeras. Ombord på tåget finns även möjlighet att köpa kaffe, te och enklare förtäring, men under resan görs även ett längre stopp, i det här fallet i Fågelsjö, där man kunnat förbeställa smörgåsar.