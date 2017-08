Amsterdam – lockar med charm och kulinariska sensationer

Fler bilder

Foto: Per Sjödahl



Alla städer och platser är naturligtvis unika och med sin respektive själ, men det finns städer som genom sin arkitektur eller geografiska plats skiljer ut sig mer än andra. En sådan stad är Amsterdam, som genom sina kanaler, kantade av höga, smala 1600-talshus har en unik prägel. Vill man bara uppleva en annorlunda miljö än den man själv bor i är Amsterdams kanaler och byggnader tillräckligt, men Amsterdam har så oerhört mycket mer att erbjuda. Stadskärnan är kompakt och avstånden korta och visst kan det ha sin charm att ströva omkring planlöst och upptäcka staden, men besöker du Amsterdam över en helg rekommenderas att du planerar besöket, då här finns så mycket att uppleva och köerna till några av de riktigt stora sevärdheterna ringlar sig långa och förbokning är att rekommendera. Ett sådant ställe är Van Gogh-museet (www.vangoghmuseum.nl) centralt beläget vid Museumplain. Då köerna kan vara långa rekommenderar jag att man, som vi gjorde, bokar och betalar biljetterna i förväg. Med biljetten, som du skrivit ut hemma, tar du dig smidigt förbi köerna och väl inne är det som om du äntrat en veritabel skattgömma. I flera våningsplan berättas om Van Goghs liv och utveckling och här hänger de, flera av hans mest välkända konstverk. Igenkännandets leenden är många. Vill man köpa med sig ett minne hem finns här en stor museishop med ett mycket brett och fantasifullt sortiment av souvenirer med Van Gogh-motiv. Förutom de permanenta utställningarna har museet alltid tillfälliga, spännande utställningar.



Ett annat sevärt museum, ett stenkast från Van Gogh-museet, är Rijksmuseum (www.rijksmuseum.nl), inrymt i en väldig tegelborg från förra sekelskiftet. Även här gäller det att slippa köerna genom att boka och betala sin biljett on line och skriva ut den. Här kan man lätt tillbringa en hel dag och det är lätt att villa bort sig bland alla salar och våningsplan, fyllda av skatter av allehanda slag. Ett måste är Rembrandts berömda målning Nattvakten men här finns även många andra rariteter, kända och mindre kända. Besöker du Rijksmusem, passa då även gärna på att besöka museets restaurang Rijks, som är den första och hittills enda museirestaurang i Europa som fått en stjärna i Guide Michelin.



Ett annat av Amsterdams stora besöksmål, sett till antalet besökare, är Anne Frank museum (www.annefrank.org) på Prinsengracht i centrala delarna av staden. Museet är öppet dagligen och även här rekommenderas on line köp för att undvika köerna. Genom sin dagbok har Anne Frank odödliggjort sig, sina föräldrar, sin syster och några andra personer, som gömde sig här under den tyska ockupationen. Gömstället avslöjades och samtliga fördes till koncentrationsläger. Besökaren leds i en enkelriktad bana genom det smala 1600-talshuset, som en gång rymde det företag Anne Franks pappa var delägare i. Rummen är tomma eftersom inredningen försvann efter det att gömstället avslöjats och Annes far Otto, som överlevde koncentrationslägret, inte ville inreda med möbler som inte var autentiska. Detta förfarande gör emellertid upplevelsen desto starkare och genom skyltar och intervjuer med Otto Frank och Miep Gies, en av ”hjälparna”, får besökaren ta del av livet i gömstället. Besökarna, gående på rad, är många men tystnaden så gott som kompakt. Det är lätt att gripas av familjen Franks öde när man går omkring här. I Annes rum ser man på väggarna tidningsurklipp och filmstjärneporträtt som i vilket tonårsflickrum som helst och här kommer hon mycket nära. I en intilliggande, nybyggd del av museet, ställs de berömda dagböckerna ut i montrar och att se de verkliga anteckningarna gör ett bestående, starkt intryck. I museishopen kan man bland annat köpa den berömda dagboken på en mängd olika språk.



Ett besök på Anne Frank-museet lämnar ingen oberörd och när man lämnat museet och stiger ut på gatan tar det ett tag innan man kommer sig för att rusa iväg till nästa sevärdhet. Att promenera längs de vackra kanalerna är ett bra sätt att försiktigt närma sig ”verkligheten” igen.



Amsterdam har inte enbart förstklassiga museer, vill man shoppa så finns även här ett stort och brett utbud. I de centrala delarna finns gågatorna Kalverstraat och Nieuwendijk med de stora butikskedjorna representerade. Vill man gå i mer personliga butiker är tvärgatorna mellan kanalerna att rekommendera. Är det riktigt exklusiv shopping man är ute efter, eller om man bara vill ”titta” beger man sig till Hooftstraat, inte långt från Rijksmuseum. Ett måste för den shoppinglystne är det legendariska varuhuset de Bijenkorf, vars stora byggnad, tornar upp sig vid torget Dam, där även Kungliga slottet reser sig. Här hittar man alla exklusiva märken och – något som blivit undertecknads favorit – champagnebaren, som är ett utmärkt ställe att vila benen på efter en runda på stan.



I mina researtiklar återkommer jag gång på gång till vikten av att välja boende med omsorg, Amsterdam är inget undantag. Letar man efter det lilla extra utkristalliseras snart bland Amsterdams stora utbud av hotell boutiquehotellet The Dylan (www.dylanamsterdam.com), en del av hotellassociationen Small Luxury Hotel och inrymt i en byggnad från 1600-talet. Atmosfären är mycket välkomnande och faran med ett hotell som The Dylan är att man inte gärna vill lämna det, Amsterdams alla andra härligheter till trots. Här är alla 40 rum och sviter individuellt inredda och med speciella teman och hotellet ståtar med två fina restauranger, Michelinrestaurangen Vinkeles och brasseriet Occo. Vill man bara ta en drink finns det inbjudande ”vardagsrummet” med trägolv, sköna fåtöljer och öppens pis med sprakande brasa. Vi dinerade på Occo, då Vinkeles var fullt just den kväll vi hade tänkt. Occo, där även den härliga frukosten med den bästa av den nederländska maten serveras, serverar även prisbelönta drinkar. Vi åt fräscha fisk- och skaldjursrätter och tillsammans med de väl valda vinerna blev det en fin matupplevelse. Servicen är som man kan förvänta sig på ett sådant här hotell utmärkt, kunnig, uppmärksam och hjälpsam. Hotellets storlek gör att servicen även ger en familjär känsla.



Även om nu the Dylan har två bra restauranger, kanske man till äventyrs någon kväll vill ge sig ut och botanisera bland Amsterdams övriga restauranger. Jag har fastnat för Blue Pepper på Nassau kade (www.restaurantbluepepper.com), en restaurang med indonesisk prägel där Nederländernas koloniala förflutna gör sig påmind. För att vara en indonesisk restaurang så ligger prisnivån högre än på andra. Känslan är intim med få bord och vita dukar och linneservetter skapar en elegant stämning.



Amsterdam är en stad som ökat i popularitet de senaste åren bland svenskar och man förstår varför. Staden är vidare en utmärkt bas om man vill göra utflykter till städer som Haag, Rotterdam eller varför inte Eindhoven. Landets lämpliga storlek gör dessa resor genomförbara.