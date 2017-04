En flykting! Min mor!

Ja, vad eller vem är en flykting och hur långt bort kan det vara att känna lite förståelse för att det inte är vem en människa är i grunden utan endast händelser som fått en annan medmänniska att behöva lämna sin vardag hals över huvud på grund av krig eller förföljelse.

Flykting, smaka på ordet lite och känn efter om du på något sätt kan förstå innebörden av ordet. Hur långt bort känns det att känna en viss tillhörighet till ordet och skulle vi kanske själva helt plötsligt kunna bli flyktingar om saker och ting skulle visa sig från den mörkaste av sidor.



Jag hörde två tanter prata häromdagen på ICA om att det blir inte mycket över för de gamla med alla dessa flyktingar som ska ha hjälp. Det fick mig att börja tänka på hur nära det ibland kan vara att en svensk kan bli en flykting, helt plötsligt, om någon stormakt plötsligt får för sig att kartan ska se lite annorlunda ut. Det har hänt förrut och kan ganska lätt hända igen med de ledare vi idag väljer fram eller släpper fram, ibland utan att vi vill det men det kan vara det bästa av det sämsta att välja på.



Jag säger vi, därför att vi alla är människor och jag räknar med oss då som vi. Jag anser förstås då inte att de radikaliserade som gör terroristattacker mot oskyldiga offer är människor utan anser att de gått förbi gränsen för att kunna hjälpas tillbaka till mänskligheten, så tycker jag bara och det är inget jag tänker ändra på även om jag oftast är beredd att höra alla olika sidor för att förstå eller inte förstå samt att misstycka eller inse att jag har fel.



Men åter tillbaka till flyktingen, och vem som hamnat i det tillståndet. OM jag sätter mig själv in i sitsen att bli en flykting så kan jag faktiskt se hur jag skulle först och främst försöka ha mat för dagen och sen skulle min vardag se ut så att jag skulle vara vaken på allt som kunde förbättra min situation för att till slut kunna fungera i ett samhälle jag hamnat i.



Finns det t ex möjlighet till utbildning eller finns det chans att få ett enklare jobb så att jag kan köpa det nödvändigaste?



I Svedrige är det faktiskt så fantastiskt att om du tillhör ett par som båda har jobb om än det enklaste så hamnar man dock på c a 30 000 i månaden, hur stor bostad behöver man? I många länder som t ex Central Africa eller Afganistan eller USA och Ryssland kan man oftast knappt klara sig på 2 enklare jobb då det ger så lite i lön, och måmga får jobba så mycket att det varken finns tid för vila eller barn. Men då talar jag givetvis om lite B-länder.



Detta är oftast om man inte är beredd att offra livsmoral och livsetik, för i många av dessa länder kan man sälja sig och åka iväg och kriga mot lite vem som helst så länge man är beredd att blunda för vem man skjuter på och inte ifrågasätta varför man är där, egentligen.Varför ska jag döda dessa människor och vad har dom gjort mig eller de mina? Nej det måste man låta bli.



Visst är det väl en konstig värld vi lever i, man ska vara glad att man fått vara boendes i Sverige så länge som man har, med allt vad det gett för friheter, och möjligheter att göra sin stämma hörd utan att fängslas eller torteras.



För att komma tillbaka till frågan vem är en flykting så behöve jag inte gå så långt, min mor var en flykting under andra världskriget, hon kom till Sverige som liten flicka, sin syster och sina föräldrar, sedan gick hennes väg all världens väg, dominikanska republiken, Italien, Canda, Frankrike och gud vet var mer.



Men hennes resor gjordwe att jag till slut hamnade här i Sverige, född i Canada och otroligt tacksam för henne resa. Jag älskar verkligen detta land även om lite mörka moln tornar upp sig, om ett kommande val där många ser till de försämringar som skett och vem man ska klandra för det. Hinner regeringen rätta till felen de begått och visa att de faktiskt också tänker på våra gamla och sjuka ? När pensionärer blir överlyckliga över en skattelättad på 200 kronor säger det väl mer än något annat att det blivit hemskt för dom, ge dom för jäkeln en tusenlapp minst, det hade jag förstått om det givit ett glädjeskutt, emn inte innan.



Och var ska man då ta dessa pengar från ? Ja vi kan väl börja med att titta på fackpampar som stjäler, direktörer som får jättevinstutdelningar trots storförluster och läkare som gör miljoner på att lobba för en viss medicin. Alla dessa människor borde jagas, inte sjuka och gamla. Sen får man väl lägga lite tid och pengar på att omprogramera anställda på försäkringskassan så att de kan förstå och förlåta sig själva för att de betett sig omänskligt mot sina medmänniskor, det kan ta lite tid bara de inser att de inte kan fortsätta skylla på vilka direktiv de fått, jag menar bara att om direktiven vore att hoppa från närmsta berg hade dom gjort det då ? Knappast, just därför att något inombords säger att det är fel, samma sak som borde hända när man behandlar sjuka illa, men som sagt de kan vara felprogramerade, det finns hopp även fför dem,, tror jag.



Jag är i alla fall i full gång o jobbar som en galning, nu e det full fart framåt och tacksam varje dag jag vaknar frisk och slipper jagas.



Och kom ihåg att flyktingen är oftast inte så långt borta som man tror om vi är deredda att släktforska lite, själv behövde jag då inte gå längre än till morsan, vila i frid kära mor!