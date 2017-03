Mdina – Maltas levande medeltidsstad

Fler bilder

"Malta är för svenskar för tillfället kanske mest känt som en plats där flera svenska spelbolag slagit sig ned, men Malta är naturligtvis mycket mer än så..."

Foto: Per Sjödahl



Många är vi nog som drömmer om att hitta det där speciella, exklusiva ”gömstället”, dit vi kan dra oss undan jäkt, stress och vardagsbekymmer, en vacker, vilsam plats där själen kan komma till ro. Har man väl hittat ett sådant ställe kanske man inte vill dela med sig till någon annan, men jag vill gärna dela med mig av mitt – Xara Palace, beläget i den gamla staden Mdina på Malta.



Malta är för svenskar för tillfället kanske mest känt som en plats där flera svenska spelbolag slagit sig ned, men Malta är naturligtvis mycket mer än så. Malta är inte stort, men här ryms – förutom den vackra huvudstaden Valetta – bedårande små städer och byar, vingårdar och vackra naturscenerier. Malta har varit koloniserat av fenicier, greker, kartager, romare, araber, normander och, slutligen, britter och alla dessa har på olika sätt kommit att sätta sina avtryck på ön, inte minst arkitektoniskt. Flera av dessa arkitektoniska skatter finns i den medeltida staden Mdina, högt belägen och omgiven av såväl ringmur som vallgrav. Där innanför trängs kyrkor och palats från flera århundraden, de äldsta med en historia som sträcker sig tillbaka till 1200-talet. Alla är de uppförda i den för Malta så typiska sandstenen i olika nyanser av ockra.



Litet undanskymt, som sig bör för ett ”gömställe”, vid en lugn piazza ligger boutique-hotellet Xara Palace, inrymt i ett 1600-talspalats som fram till 1940-talet var hem åt adelsfamiljen Moscati Parisio. Hotellet, som nu ägs av familjen Zammit Tabona, genomgick 1996 en genomgripande men samtidigt varsam restaurering där man strävade att återge byggnaden mycket av det ursprungliga utseendet. Bland annat fick rummen tillbaka sin ursprungliga takhöjd, vilket medför att vissa har 6 meter till taket. Hotellet tillhör den exklusiva hotellorganisationen Relais & Chateaux, och har endast 17 rum, eller sviter, som är den mer adekvata beskrivningen. Redan när man anländer till Mdina och möter skönheten i de gamla byggnaderna uppfylls du av en vällustig känsla, en känsla som stegras när du stiger in genom den diskreta entrén till Xara Palace. Här andas allt frid, diskretion, omtanke och exklusivitet. Här höjs inga röster och här springer man inte i korridorerna. Hotellet är visserligen inte stort, men man märker knappt av de andra gästerna och känslan av att befinna sig i ett exklusivt privathem är påtaglig. Incheckningen äger rum sittande i den vackra ljusgården varpå du följs upp till sviten, möblerad med nya såväl som antika möbler och med konst av såväl maltesiska som internationella konstnärer. Hotellet har ett mini-gym och bastu men vill man bada går det bra att besöka Xara Lodge beläget nedanför Mdinas bastioner och omgivet av vackra trädgårdar. Här finns en magnifik pool.



På det översta planet ligger hotellets restaurang, den gastronomiska, prisbelönta juvelen de Mondion, ledd av Kevin Bonello. Restaurangen anses vara Maltas bästa och är känd inte bara för sitt förfinade internationella kök med många influenser från det italienska köket såväl det maltesiska, men förfinat. Servicen är oklanderlig och maten är utsökt likaså de maltesiska vinerna som man kan beställa på glas. Här tummar man inte på kvaliteten på råvarorna och vill du skämma bort dig själv är de Mondion det rätta stället. Restaurangerna har ofta säsongs- och högtidsmenyer som exempelvis specialkomponerade Alla hjärtans menyer osv. Restaurangen är kvällstid en höjdare där man kan välja bland olika rätter i en selektiv och välpreparerad meny. Här serveras även frukosten och att, om vädret tillåter, inta den ute på terrassen med den hänförande utsikten över havet och en stor del av Malta, ger en extra bra start på dagen.



Malta är, som nämndes tidigare, mer än bara Mdina, men efter att ha besökt Malta ett par gånger tidigare och tagit del av den lilla önationens alla trevligheter, ville jag den här gången ”ligga stilla” i Mdina, promenera i de smala gränderna där tiden tycks stått stilla sedan århundraden, titta in i de små butikerna och besöka Palazzo Falson, den näst äldsta byggnaden i Mdina med rötter i 1200-talet och tidigare ett privathem. Här finns en fin samling antika möbler, böcker och konst av bland andra Van Dyck, Poussin och Murillo. Inte långt härifrån – i Mdina ligger ingenting lång bort – ligger S:t Paulskatedralen i praktfull barock och hit måste man gå om så bara för att beskåda de spektakulära takmålningarna.



Kombinationen av Mdinas skönhet och Xara Palace’ fridfullhet och goda kök kunde inte vara bättre om man är ute efter en sant avkopplande semester.