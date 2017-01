Varför visar klockor alltid 10:10 i reklam?

När man bläddrar i ett modemagasin eller någon annan typ av livsstilsmagasin brukar man inte hinna bläddra många sidor innan första reklamen för något klockmärke presenteras framför ens ögon.

När man bläddrar i ett modemagasin eller någon annan typ av livsstilsmagasin brukar man inte hinna bläddra många sidor innan första reklamen för något klockmärke presenteras framför ens ögon. Såväl stora som små klocktillverkare och varumärken använder reklam för att nå ut till sina kunder, något som sker via de flesta typer av kanaler, inkluderat TV, sociala medier och traditionella tidningar samt magasin. De sistnämnda lägger stor prestige vid att ha de fina märkena representerade i sina upplagor och det är inte ovanligt att klockmärken (tillsammans med parfymreklam) återfinns på magasinens dyraste reklamplatser, dessutom med speciellt papper för att särskilja sig från andra annonsörer.



Det vanligaste är att man marknadsför produkten genom en särskilt framtagen kampanj, vilket innebär att man som konsument och användare av sociala medier snabbt uppfattar budskapet. Märkesklockor som syns i TV-reklam använder nästan alltid samma modeller och koncept som man möter på reklamaffischer nere på stan.



Inställda på 10:10



En liten intressant detalj när det kommer till reklam för armbandsur av olika slag, både analoga och digitala klockor, är det faktum att produkten nästan alltid har den fasta tiden tio över tio inställd. Varför är det så? Efter att ha läst den här texten kommer även de som aldrig lagt märke till detaljen tidigare att titta lite närmare på den inställda tiden när de ska handla märkesklockor.



Amerikanska New York Times valde att undersöka ämnet vidare för att finna anledningarna bakom tidvisarnas förbestämda tid på reklambilder. Tidningen utgick från sina egna annonsörer och kunde därifrån dra slutsatsen att den inställda 10:10 tiden näst intill var standard.



Anledningar till inställningen



Det som tycks vara den främsta anledningen till att märkesklockor och även andra klockor som syns i reklamer är satta på tio över tio har att göra med det visuella intrycket. Genom att låta tidvisarna stå på 10:10 ramas varumärket för klockan in på ett stilfullt och säljande sätt. Det är nämligen så att de flesta armbandsur har tillverkarens logga i den högre delen av klockan precis under 12:an. Skulle visarna ställas på ett annat sätt, exempelvis på 11, 12 eller 1 skulle varumärkets symbol alltså inte synas tydligt.



Man kan såklart undra varför man inte lika gärna ställer visarna på tjugo över åtta, men experter menar att den tiden inte skulle innebära samma positiva påverkan på kunden. Förr i tiden, på 20- och 30-talet, var dock de flesta klockor i skylt och på lager ställda till denna tid istället för dagens trend med 10:10.



Som modern förklaring i en tid av sociala medier, där kunder på ett modernt sätt köper klockor online, sägs 10:10 inställningen på klockor i reklam vara ett sätt att ge budskapet en positiv klang genom att visarna efterliknar en så kallad smiley. Digitala klockor använder sig alltså även de av en inställd tid och ett exempel är märket Timex som har en ”officiell tid” på sina klockor i lager och i skyltfönstren. Deras produkter är inställda på den exakta tiden 10:09:36. När klockor skickas ut från lagret stängs klockorna av på samma tid för att på ett marknadsföringsmässigt sätt synka hela konceptet.



Det finns en annan tämligen färsk studie som visar att 97 märkesklockor av 100 i ett urval på Amazons onlinebutik var inställda på just tio över tio, så ovan nämnda anledningar tycks ändå vara av relevans. Det är nästan så att inställningen av tid är något av en regel när det kommer till att marknadsföra klockor, oavsett om det är frågan om smarta, analoga eller digitala klockor. Både stora märkesklockor som Rolex och okända budgetvarianter använder knepet för att sälja mer och skapa ett positivt budskap. Rolex har en bestämd tid som används vid all typ av produktfotografering, samtliga modeller ställs in på tiden 10:10:31 och de som har en inbyggd kalender samt visar veckodag är inställda på måndag den 28:e.



En positiv känsla kan leda till köp



Det finns många anledningar att bära klocka. Självklart är själva funktionen A och O men den visuella biten är minst lika viktig idag, och sättet vi som kunder blir presenterade klockor har stor betydelse för valet av modell.



En positiv känsla redan i första mötet med en reklamaffisch eller TV-annons kan vara avgörande för hur vi väljer produkt, och med dagens uppkopplade samhälle är det smidigt att direkt via mobilen handla klockor online. Den som är shoppingsugen kan i enkla drag sitta på bussen, få syn på en tilltalande reklam för en specifik klocka och i samma ögonblick klicka sig in på nätet för att beställa klockan hem till dörren.