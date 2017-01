Zürich – En stad att längta tillbaka till

Fler bilder

När svenskar planerar en storstadssemester brukar det vara metropoler som London, Paris, Rom och Berlin som hägrar. Det finns emellertid så många fler alternativ och jag vill här slå ett slag för Zürich, vackert beläget vid Zürichsjön och på båda sidor om floden Limmat. Vill man ha en storstadssemester utan det ”brus” och den intensitet som en exempelvis London erbjuder, är Zürich med sin rofylldhet och skönhet ett utmärkt alternativ. Även om här finns ett livligt stadsliv härskar här en behaglig stillhet som mycket kommer av att biltrafiken är minimerad i stadskärnan. Håll dock koll på spårvagnarna!



Även om Zürich storleksmässigt inte kan mäta sig med exempelvis London eller Paris, är Zürich en shoppingstad av första rang, även om den starka schweizerfrancen gjort det dyrt för oss svenskar. Det är dock trevligt att strosa längs Bahnhofstrasse, en av Europas mest kända affärsgator. Från Hauptbahnhof sträcker den sig hela vägen fram till Bürkliplatz och Zürichsjön och ändrar litet karaktär beroende på vilken del av den man vistats på. Delen närmast Hauptbahnhof får ses som litet mer ”folklig” medan lyxbutikerna ligger tätare ju närmare sjön man kommer. Längs gatan finns även flera fina, traditionella varhus som Manor, Globus och Jelmoli. På de båda sistnämnda är inte minst livsmedelsavdelningarna väl värda ett besök. Ett måste för Zürichresenären är även ett besök på det berömda konditoriet Sprüngli vid Paradeplats. Fynda i den stora butiken i gatuplanet eller ta dig en trappa upp och stärk dig med kaffe och bakverk med utsikt över spårvagnarna nere på torget.



Vill man få i sig litet kultur rekommenderas ett besök på Kunsthalle, med bland annat en stor samling målningar av Marc Chagall och Edvard Munch. Just nu pågår där en fint upplagd utställning med verk av Alberto Giacometti. Tycker man om Chagall skall man inte heller missa att besöka Fraumünster-kyrkan med Chagalls berömda glasmålningar.



Vad beträffar boendet, så tillhör jag inte dem som anser att det inte ä r så viktigt var man bor när man reser säger att ”jag skall ju ändå bara sova där”. För mig är dock boendet – hotellet, pensionatet, ett B&B eller en hyrd lägenhet – mer än en plats man ”bara sover på”. Det är ens hem under tiden man vistas på platsen. Zürich, liksom Schweiz i stort med sin långa och välutvecklade hotelltradition, erbjuder en mängd fina alternativ. Här hittar man flera av världens bästa hotell. Jag har fastnat för Ambassador à L’Opera (www.ambassadorhotel.ch/en) ett förhållandevis litet, fyrstjärnigt-stjärnigt boutique-hotell beläget, som namnet antyder, bakom operahuset och nära Bellevueplatz och Bahnhofstrasse. Bara några minuters promenad bort ligger järnvägsstationen Stadelhofen, dit man enkelt och snabbt tar sig från flygplatsen. På Ambassador à L’Opera finns en tilltalande, diskret elegans och atmosfären är familjär utan att vara påträngande. Från takterrassen har man en hisnande utsikt över staden och snöklädda alptoppar. Om hörnet ligger även Zürichsjön med sin trevliga strandpromenad, utmärkt för en joggingtur, och den trevliga China garten. En annan av hotellets stora tillgångar är dess restaurang – Opera – med sin härliga, målade dekor av konstnären Tatjana Tiziana. Motiven är hämtade ur operans fantastiska värld. Restaurangen är inte stor och det är gott om utrymme mellan borden och även här råder behaglig stillhet. Ingen bakgrundsmusik, inga störande ljud. Det här är ett givet ställe för romantiska möten och innerliga samtal. Att sedan även maten håller hög kvalitet är något självklart. Det är vidare så att oavsett var man äter och oavsett prisklass så kan man vara säker på att kvaliteten är hög. Vi var tacksamma för att restaurang Opera hade kvar sin utsökta hummersoppa från förra gången vi var här. Den har en len konsistens kombinerat med de utsökta smakerna från havet. En av restaurangens specialiteter är fisk av olika slag speciellt den som fångats samma dag och som trancheras direkt vid bordet. Tillsammans med fina tillbehör och grönsaker smälter maten mycket fint i munnen. Dessertutbudet är stort och vi föll för en annan specialitet som de hade senast och som var Lindt chokladmousse baserad på den fina chokladen med samma namn. Vinlistan är bred och omfattande och de rekommenderade vinerna på glas till maten är perfekta. Vi hade förmånen att testa ett Katalanskt rött vin som var ett av de allra bästa vi drack under vår helg i staden.



Är man i Schweiz under vinterhalvåret måste man äta ostfondue. Den här gången föll valet på Raclette Stube (www.raclette-stube.ch) i hjärtat av den charmiga Gamla staden, Zähringerstrasse 16. Raclette Stube är så nära originalet man kan komma en riktigt genuin restaurang som specialiserat sig på ett av Schweiz trumfkort; ost. Med sin rustika inredning kombinerat med mycket atmosfär samt trevlig, snabb och effektiv service är Raclette Stube ett måste för ostälskare. Som av namnet så serveras det Raclette men även klassiska ostfonduer med klassiska tillbehör som bröd och potatis. Restaurangen har en trevlig ambience och här hittar man lokalbefolkningen, studenter till professorer och turister som samsas runt de rustika borden. Då ost är mycket mättande rekommenderas varmt någon av de goda sorbeterna baserade på plommon eller körsbär som är ett måste för att smälta maten snabbare. Under säsongen är här ofta fullsatt så det är klokt att boka bord. Skulle det vara fullt kan man försöka på någon av systerrestaurangerna Chässtube-rehalp eller Friburger Fondue Stubli.



Mycket i Zürich känns som hemma, men mycket är även annorlunda och det kanske är just denna kombination, av igenkänningsfaktorn och det för oss nya, exotiska som är hemligheten bakom varför Zürich känns så spännande. För mig är detta en stad jag vill återvända till, många gånger än.