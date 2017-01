Känsla och förnuft i politiken

"Det pratas och skrivs just nu väldigt mycket om fejk och om falsk information. Men allmänheten är inte särskilt chockad. Snarare road..."

Det pratas och skrivs just nu väldigt mycket om fejk och om falsk information. Men allmänheten är inte särskilt chockad. Snarare road. Den vet att det är de sociala medierna som styr i stort sett hela verkligheten. Politik ingår numera i underhållningsbranschen. Så ligger det till sen länge också i idrottsvärlden. Fejkade idrottsutövare är numera nästan det normala. Det hjälper inte hur mycket man gråter och bedyrar sin oskuld. Att spelmyglet också är utbrett är också självklart.



Man talar just nu extra mycket om fejkad information i USA. Men även i Sverige har mycket förändrats under de senaste decennierna. För inte så länge sen var forskarna, regeringen, departementen, riksdagsledamöterna och administrationen högt respekterade. Och 99,9 % var helt säkert hedervärda personer. Men med de sociala mediernas intåg så har det bara gått utför. Det är alltför många som finner ett stort nöje i att förtala och kasta skit på dom som har en viss makt. Nu har de styrande i stort sett förlorat makten och det är de sociala medierna som bestämmer dagordningen. Den intellektuella eliten trakasseras och får allt svårare att göra det de är ålagda att göra. På varje departement finns det numera två personer som på heltid ska besvara mer eller mindre knäppa brev från allmänheten. De breven är offentliga handlingar och kan inte läggas i byrålådan utan måste besvaras inom 24 tim.



Det finns två sorters politiker, de som redan blivit "avslöjade" och nersvärtade. Och så de som ännu inte blivit det. Men det är bara en tidsfråga innan de också blir ett lovligt villebråd. Numera är det i stort sett bara känslor som styr politiken, inte så mycket fakta. Alla de som håller på med forskning och insamlande av fakta jobbar verkligen i motvind. Det politiska livet är en strid mellan känsla och förnuft, Just är det känslorna som har övertaget, särskilt efter det amerikanska presidentvalet. I Sverige går det lugnare till. Jag hade en gång en text om att regeringen Reinfeldt borde försöka undvika känslor och vara förnuftig när det gällde U-hjälpen. I stället för att skicka varor för överlevnad i överbefolkade länder borde man i stället skicka preventivmedel. Nu ser jag i sociala skvallermedia att Fredrik Reinfeldt öppnat sitt hjärta i sin kammare. Dock glömde han tydligen att vidta några preventiva åtgärder.