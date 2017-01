Tro på 2017!

Vad kan den lilla människan uträtta, ändra på? Inte ens i en demokrati som Sverige vågar man tro på individens förmåga att nämnvärt förbättra tillståndet i världen. Det är illa. Låt oss nästa år vända på talesättet "seeing is believing" och se om inte kräftgång fungerar bättre.

Från mig alla till er alla, en liten nyårshälsning och -önskan:

Jag önskar att vi under 2017 ska bli rikare på tilltro och fattigare på uppgivenhet ("Det spelar ingen roll hur man röstar... Eländet kan ändå inte bromsas... Den lilla människans vilja väger ingenting...").

Det som gör livet på planeten så disharmoniskt, så syns det mig, är att de som är inne på destruktion är så starka, välorganiserade och tvärsäkra, medan de som söker harmoni, ljus och klarhet är så gruvligt tvivlande på sig själva.



Seeing is believing, brukar man säga. Att se är att tro? Helt fel. Att se är att se och inget annat.Tro kommer inte in i bilden och behövs inte.



Att tro på det man ser är inget svårt, vilken klumpeduns som helst klarar det. Men att tro på det man önskar och hoppas på (och som man innerst inne vet) när man INTE ser det -- det är en konst.



Och den konsten behöver vi lära oss bättre.



Believing is seeing, vill JAG säga. Genom att tro på att världen kan bli harmonisk, fredlig, vänlig och inte minst ärlig, tar vi bort ogräset resignation och tillåter inte de krigshungriga, manipulativa och ständigt pengatörstiga hökarna att hur som helst styra (och förstöra) världen. Den tron kan försätta berg.



Vi behöver reformera mycket av vårt tänkande, för vi är så vana att tänka i svartvitt. Win-lose är vår (suck) uppgivna modell. Men vi måste inte vara vinnare eller förlorare. Världen kan vara en vacker och vänlig plats.

För att komma dithän måste vi dock göra ett offer. Vi behöver lägga något gammalt och invant på offeraltaren, en lämning av 2016 och åren dessförinnan.

Vår fatalism.

Ladislaus Horatius