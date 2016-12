I de tyska renässansmålarna Lucas Cranachs fotspår

Fler bilder

I dessa jultider är det ofta julmarknader som hägrar och vilket land är bättre på att skapa traditionsrika och trevliga julmarknader än Tyskland? Under hela december fram till nyår finns otaliga julmarknader att besöka över hela Tyskland och de är en stor turistattraktion hos såväl tyskar som utländska turister. Det är svårt att rekommendera några specifika, då de flesta har sin egen charm och karaktär, men jag vill gärna framhäva julmarknaderna i Celle samt även Rostock, den senare också geografiskt nära Sverige (www.germany.travel/se).



Men Tyskland är så mycket mer än julmarknader och erbjuder kulturintresserade turister mängder av alternativ att välja emellan. Förra året besökte jag några intressanta utställningar om de välkända renässansmålarna Lucas Cranach d.ä. (1472-1553) samt hans son Lukas Cranach d.y. (1515-1586) (wege-zu-cranach.de/english.html) som var i fokus 2015. Far och son Cranach anses, tillsammans med Albrecht Dürer, som Tysklands mest kända målare och grafiker. Dessa utställningar är några av en serie intressanta utställningar som inleddes redan 2008 med anledning av den Tyska turistbyrån storsatsning “Luther-Dekade”, som är en stor hommage till hemmasonen Martin Luther, reformationens ledargestalt som gjorde upp med katolicismen och införde protestantismen. Denna tio år långa kulturella gärning avslutas nästa år och kommer då att firas med pompa och ståt över hela Tyskland.



Nürnberg, är en tysk stad som för evigt etsats sig fast i många historieintresserades medvetanden, dels för dess nutidshistoria med krigsrättegångarna som efter andra världskriget som ägde rum här. Men Nürnberg har en betydligt längre historia än så och var också staden där Cranach d.ä gjorde sin första bekantskap med målaren Albrecht Dürer då Lucas fick uppdrag av Dürers beskyddare Fredrik III, även känd som Fredrik den Vise. Vissa konsthistoriker menar att Cranach tidiga konstnärliga stil har stora likheter med Dürers verk och de flesta är eniga om att Cranach samarbetat med den senare och gått skola hos honom i hans verkstad.



Germanisches Nationalmuseum (www.gnm.de/en) är Nürnbergs, Tysklands men även världens ledande museum vad gäller tysk renässanskonst. Landets viktigaste konstnärer finns representerade här. Cranachmålarna tillhör de viktigaste med en omfattande samling av deras verk som pedagogiskt tar besökaren från far till son. Lucas Cranach d.ä. spelade en avgörande roll för tysk konst cirka 1500-1550 och hans verk tillhör höjdpunkterna i museets renässans-, barock- och upplysningsutställning. Ett konstverk som sticker ut är ”Det udda paret”, målat av Lucas Cranach d.ä och som visar den osannolika förbindelsen mellan en ljuv ung kvinna som tittar rakt på betraktaren och en tandlös äldre man av låg börd som har sin blick på hennes byst. Här finns vidare flera intressanta målningar av Venus samt Martin Luther. Lucas Cranach d.ä. är särskilt känd för sina porträtt av just Martin Luther och andra ledare av den protestantiska reformationen. I sin roll som hovmålare i dåvarande Sachsen, träffade han även Luther omkring 1520 och blev hans nära vän, en vänskap som varade resten av deras liv. Lucas Cranach d.y gav sedan reformationen ett ansikte och utvecklade nya bildformer för den nya protestantiska tron.



Ett besök i Nürnberg är inte fullständigt utan ett besök på det imposanta kejserliga slottet, som har många intressanta utställningar. Här finns även ”Art bunker”, som tränger nästan 24 meter djupt ner i slottets källare. Här förvarades de mest värdefullaste konstskatterna, även från andra museer, och lyckades mirakulöst förbli oskadda även under de mest omfattande bombningarna under andra världskrigets slutskede, då 90 procent av staden förstördes. Är man intresserad av far och son Cranach så är det inte bara i Nürnberg man kan följa i deras fotspår. Hela tolv tyska städer har gått samman i ”Rutter till Cranach” för att ge allmänheten en möjlighet till mer kunskap och ett bredare fokus på dessa målare.



Jag hann besöka två av de totalt dussintalet städer som deltog i firandet. Kronach, som också var staden som Lucas Cranach d.ä tog sitt namn efter, är intressant då det var här målaren föddes 1472. Här finns en av Tysklands vackraste fästningar, Rosenberg, som är ett måste när man är här. Här hittar man även den fina ”Fränkische Galerie”, ett porträttgalleri som är en filial till Bayerns nationalmuseum och som visar konst från medeltiden och renässansen, inklusive målningar av Lucas Cranach d.ä.

Den tredje och sista staden jag gjorde ett besök i var Coburg, som är staden där vår nuvarande kungs Carl XVI Gustafs mor – Sibylla – var född. Coburgs stadsbibliotek har en utställning av vackra, tidiga Lutherbiblar med handkolorerade illustrationer från Cranach verkstad. Det imposanta slottet Veste Coburg med dess konstsamling är ett måste.



Man tar sig lätt till Nürnberg och omgivande städer med Lufthansa från Arlanda, Stockholm, med minst ett byte.