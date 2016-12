8 sätt på vilka IOT kommer att påverka din verksamhet

IOT är ett relativt nytt begrepp och står för Internet Of Things. Things står för de saker vi ansluter till internet som datorer, plattor och mobiltelefoner.

IOT är ett relativt nytt begrepp och står för Internet Of Things. Things står för de saker vi ansluter till internet som datorer, plattor och mobiltelefoner. Det kommer att röra sig om massor med andra saker i framtiden som tvättmaskinen, värmepumpen, kylskåpet och så vidare. Fler och fler enheter kommer att anslutas och påverka, men hur?



Att veta var allt är och vad det är



Att veta status på saker kommer att vara framtidens melodi. Enheter kommer att kunna leverera information om status på ett helt nytt sätt. Precis som företagssystemen hanterar lagersaldon, försäljningsstatistik och varnar när det är dags att fylla på eller att ett värde ligger för lågt kan detta omsättas i de enheter som finns i ett hem. Vilken temperatur är det i vardagsrummet, hur många paket mjölk finns kvar och hur lång tid tar det innan tvätten är färdig. Total kontroll över vad som pågår och vart saker är kommer att påverka din vardag och det liv du lever idag.



Att ha koll på all data och ännu mer data



Idag gäller det att ha koll på Facebookuppdateringar, Twitter, leverantörer och kunder. Om det känns mycket så kommer det att bli mer. När det finns möjlighet att kontrollera och ha koll på mer och mer så kommer också informationsflödet att öka. Koll på hur dina anställda arbetar, vad de gjort i dag, hur produktionen mäter sig mot i går, samma datum som för en månad sedan, för ett år sedan. Kravet på analytisk förmåga kommer att öka och det kommer att finnas applikationer som hjälper till att analysera mera. Kort sagt kommer kravet på hur företaget hanterar information att öka för att det inte skall riskera att drunkna i informationshavet.



Hastigheten ökar



Om informationsflödet skrämmer så är hastigheten det andra som det gäller att hålla koll på. Internet of things, kunder både kräver och förväntar sig snabbare effektivare tjänster. Med alla system och enheter, som håller koll på allt inom verksamheten, kommer produktionen att vara snabbare, leveranserna snabbare. Baksidan på medaljen är att leverantören också måste bli snabbare. Med nya system på marknaden, och med bättre koll, ökar också kundens krav på snabb produktion och på snabba leveranser. Konkurrenten som har implementerat nya system levererar snabbare och snabbare som en effekt av de nya systemen. Det gäller för din verksamhet att hänga med.



Energi och produktion kommer att bli billigare



Med alla övervakningar av uppvärmning och nedkylning kommer våra system att bli effektivare. Detta kommer att minska energikostnaderna drastiskt. Produktionen blir dels effektivare med den nya teknologin som ger möjlighet att koordinera arbetet bättre och effektivisera produktionen. Utvecklingen av teknik gör det också billigare med ny teknik som gör robotar och tillvekningsmaskiner mer effektiva. Detta kommer att sänka kostnaderna på produktion samtidigt som det effektiviserar produktionen.



Möjligheterna till distansarbete ökar



Molnbaserade tjänster, snabbare nätverk och överföringar skapar nya möjligheter. Utvecklingen av teknologin att ansluta till olika system som finns på företaget ökar. En medarbetare kan idag komma åt kundregister, ekonomisystem, mail och andra system som är en förutsättning för att utföra sitt arbete på distans. Många tjänster som tidigare varit omöjliga att sköta på distans blir möjliga att hantera även om man sitter hemma. En produktionslinje kan övervakas på distans, en försäljningsorganisation kan finnas på tre olika platser och mötas via webb för avstämning.



Att hålla koll på alla enheter



Här kommer huvudvärken med IOT. Från att ha haft bärbara datorer med en halvdålig linje kommer vi att befinna oss i en värld med bärbar dator, mobil, platta och kanske andra enheter. Ett nytt område är att hålla koll på är just alla enheter. Det kommer att vägas upp av att arbetet blir effektivare men det är definitivt något att ha koll på framöver.



Produktiviteten kommer att öka



Till en början kommer kostnaderna att öka radikalt. Nya system måste implementeras, ny hårdvara måste införskaffas. Alla måste ställas in för att fungera ihop och det är många gånger flera enheter per person som skall fungera tillsammans. Men när detta väl är klart kommer en mindre personalstyrka att vara mer produktiv än en större.



Vissa industrier kommer att försvinna helt



Det är inte alla industrier som kommer att gynnas. Många kommer att få det mycket tuffare, kommer att få ändra om sitt tjänsteutbud eller kommer att försvinna helt. Vi har sett det hända tidigare med skivaffärer som fått lägga ner i konkurrensen med Internet. Post- och logistikverksamheter som inte längre kan göra pengar på brev när e-mailen kom, och i stället fick leveranser av Internetbeställningar att bygga en ny verksamhet på. Håll koll på teknologin och på din bransch, försök att ligga steget före.