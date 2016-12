Salomonöarna - paradiset på jorden

Fler bilder

Det har blivit många besök på paradisiska platser denna sommar och Salomonöarna i Söderhavet är inget undantag...

Foto: Mikael Björnfot



Det har blivit många besök på paradisiska platser denna sommar och Salomonöarna (www.visitsolomons.com.sb) i Söderhavet är inget undantag. Det är en ö nation som lever stort på framförallt dykturismen som varje år lockar dykare hit från hela världen. Men som nybörjare på landet så är även den orörda naturen och de vänliga och färgstarka människorna som är en mix av melanesiskt, mikronesiskt samt polynesiskt ursprung som så tydligt älskar sitt land och sin tillvaro en attraktion i sig själv.



Salomonöarna ligger nära grannländer som Papua Nya Guinea och Nauru. Enklast tar man sig hit från landets länder som Australien och Fiji med Virgin Australia, Salomonöarnas eget flygbolag, Fiji Airways eller Air Niugini. Landet upptäcktes 1568 av spanjoren Alvaro de Mendana och är ett varierat land indelat i nio olika provinser fördelat på 992 öar av olika storlekar och där naturen skiftar från höglänta rikt skogsbeklädda berg till låglänta atoller. Historiskt spelade regionen en strategisk och avgörande roll under andra världskriget då japanerna erövrade området. Många slag har utspelat sig här och det finns hundratals vrak efter sjunkna fartyg i alla de storlekar till stridsflygplan, både japanska och amerikanska, och är objekt på många dykares ”bucket list”. Storbritannien hade kontrollen över ögruppen från 1800-talets slut fram till landets självständighet som påbörjades 1976-1978. Mycket är fortfarande orört och landet är därför ett hett resmål för många turister. Det är enbart cirka 25 000 internationella turister som kommer till landet årligen vilket innebär att det finns ett stort utrymme för fler att upptäcka Salomonöarnas skönhet. Numera har även barnfamiljer, fågelskådare, smekmånadspar, sportfiskare och kulturintresserade börjat få upp ögonen för landet.



Det finns alla typer av boende på Salomon – från enklare Eco lodger till ett antal fyrstjärniga hotell i Honiara som är intressanta för europeiska resenärer och ett av de allra bästa är Heritage Park hotel (www.heritageparkhotel.com.sb) byggt 2009 som ligger väldigt strategiskt mitt i huvudstaden Honiara med närhet till både den intressanta och livliga marknaden, turistbyrån, banker samt hamnen. Hotellet har en mycket inbjudande pool för sina gäster inramat av en lummig trädgård med tillgång till bar för att beställa dryck och snacks. Hotellentrén är inbjudande och gästvänlig och det finns mycket personal på plats som hjälper till med det mesta. Man kan också växla in till landets egen valuta som är Salomon dollar. Hotellet har en restaurang som drivs av en indisk chefskock vilket borgar för färggranna och kryddstarka rätter med indisk touch. Jag åt en fantastiskt tillagad biff med tillbehör som pommes frittes och goda sallader. Man kan som gäst välja att sitta inne i den luftkonditionerade delen av restaurangen eller utomhus. Varje dag serveras det välsmakande bufféer av olika slag till lunch. Utbudet av viner är stort och här hittar man exempelvis flera intressanta australiska viner. Rummen är för att vara i denna del av världen mycket fräscha och av västerländsk standard. Badrummen är fina och duscharna ger varmvatten hela tiden. Bland det bästa med hotellet förutom att det också har en hög säkerhetsnivå är det fina läget precis invid havet. Man kan lätt sitta här länge och avnjuta en kall öl och bara titta ut över havet och se solen gå ner från hotellbaren.



Vädret är tropiskt och varmt året runt på Solomonöarna vilket gör det till en perfekt året runt destination. Beroende på vilka intresseområden man har och hur mycket tid man har att tillbringa på Salomon så kan jag varmt rekommendera en utflykt som jag gjorde med det fristående Destsolo Travel & Tours (destsolo@solomon.com.sb) som har specialiserat sig på att erbjuda spännande halv- och heldagsturer i Honiara med omnejd. Personerna bakom detta företag har tidigare stor erfarenhet av turism och har jobbat i olika positioner på landets flygbolag samt även deras turistbyrå och jag kan varmt rekommendera dem för olika turer.



Något som jag ofta får uppleva är svårigheten mellan att välja mellan olika utflykter som alla sinsemellan verkar lika intressanta även om temat kan skilja åt. Det som jag föll för i Destsolos digra utbud var deras heldagsutflykt till ön Savo som ligger c:a 45 minuter med buss från Honiara och sedan ytterligare 30 minuter med snabbåt till själva ön. Inkluderat i den guidade turen ingick besök på öns små samhällen samt besök på en skola. Höjdpunkten var dock besöket på den unika fågel Megapod och dess kläckningsplatser på ön där de lägger ägg i gryningen. Hela kläckningsplatsen är enorm och indelad i mindre delar som varje familj äger. I det naturliga lägger fåglarna ägg djupt ner i sanden för att sedan låta sin avkomma klara sig själv, vilket de gör med en gång, då de när de kläcks instinktivt vet och kan flyga med en gång. Byborna ”skördar” sedan varje morgon häckningsplatserna och tömmer bona på ägg för att sedan upprepa samma procedur varje dag. Äggen anses vara en delikatess och är rätt stora för att komma från en fågel av denna storlek. Äggen är vidare också åtråvärda bytesobjekt som betingar vissa värden som kan utbytas mot andra förnödenheter som familjen behöver. En viktig inkomstkälla för familjerna på ön är tillverkningen av chopra som utvinns ut kokosnötterna från palmträden på ön. Tillverkningen sker fortfarande enligt uråldriga metoder. Önskar man promenera runt ön så tar detta runt 6 – 7 timmar. Savos främsta turistmagnet är dock öns tjusiga vattenfall, heta källor, delfinskådning samt en vandring till vulkanen. Vid lunchtid får man en enkel men otroligt god måltid förberedd på morgonens färska fångst, i mitt fall, utsökt tonfisk med ris och sötpotatis frittes och som avslutning färsk ananas och vattenmelon. Enkelheten och kärleken till råvarorna gjorde denna måltid till en av de allra bästa under min tid på Salomonöarna. Destsolo erbjuder också halvdagsturer till de kända Matanikau vattenfallen och mycket mer. Vill man övernatta på ön så finns det övernattningsmöjligheter och ett nytt kommande lodge heter Longaka Home stay som kommer att så klart i slutet av 2016.



Andra saker som man kan ägna sig åt om man enbart stannar i Honiara är att besöka ett utomhuskrigsmuseumet Vilu War Museum, som ligger cirka 20 minuters biltur från centrala Honiara, som drivs av en hängiven äldre man som initierat visar upp sina fynd. Vill man se det genuina och kulturella så rekommenderar jag ett besök på Lumatapopoho kulturby som visar hur livet fortfarande kan se ut i vissa delar av landet.



Salomonöarna har mycket att erbjuda för de flesta och det finns mycket kvar att upptäcka förutom huvudstaden. Med andra ord finns det stora skäl till att återvända och ta det man inte hann med nästa gång.