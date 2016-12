Madagaskar – den okända ön

Fler bilder

Säger man Madagaskar till någon så får personen ofta något drömskt i sin blick...

Foto: Janne Haapamäki



Säger man Madagaskar till någon så får personen ofta något drömskt i sin blick. Det är något okänt och exotiskt över destinationen som får många att drömma sig dit. Men landet, som per definition är ett utvecklingsland som kämpar på med bitvis bristfällig infrastruktur, är dock på god väg att bli en destination att räkna med. Ön, som är belägen utanför Afrikas kust i den Indiska oceanen, är en av världens största öar och sträckan norr till söder motsvaras ungefär av distansen mellan Sveriges norra och södra ändar. Landet var tidigare en monarki men var under franskt styre från 1897 till 1960, då landet fick sin självständighet. Det franska språket är, vid sidan av madagaskarianska, landets officiella språk vilket underlättar kommunikationen mellan landsmännen då det finns 18 olika stammar som alla sinsemellan talar en unik dialekt.



Madagaskar är unikt såtillvida att dess unika natur och djurliv under miljoner år fått utvecklas i fred. Madagaskar är exempelvis platsen där den unika aparten lemurer lever naturligt, lemurer som många svenskar fått uppleva på nära håll när de besökt Skansen i Stockholm. På Madagaskar kommer man dem mycket nära i deras naturliga miljö. Totalt finns det 30 olika arter av lemurer.



Mitt mål när jag reste till Madagaskar var just att få se denna unika art men också få ta del av unika träd och växter som enbart finns här. Ett visum, som enkelt köps på flygplatsen när man anländer, kostar cirka 250 kronor för vistelse upp till en månad. Jag hade bokat min korta men mycket sevärda vistelse via den svenska researrangören Kenzan tours (www.kenzantours.se/madagaskar) och lokala aktörer på plats. Kenzan tours är en svensk aktör som är stora på Afrika och i synnerhet Madagaskar.



Huvudstaden Antananrivo är en trevlig stad med låg bebyggelse och man ser med en gång det franska inflytandet i trafiken då det verkar som om samtliga Renault från 1980-talet transporterats hit från Frankrike. Jag kan varmt rekommendera Tamboho hotell som ligger cirka 30 minuters färd från flygplatsen. Det är ett litet boutiquehotell som ligger invid ett större shoppingcentrum. Det som slog mig när jag kom in i hotellet första gången var den luftiga lounge-miljön samt den sparsmakade, nästan minimalistiska inredningen. Rummen är mycket funktionella med sköna sängar och fräscha badrum samt har snabb wi-fi som ingår i priset. Frukosten är mycket god och påminner om en fransk frukost med gott svart kaffe och baguetter med goda tillbehör. Det går också att beställa ägg i olika former.



Min ursprungliga plan var att jag vid ankomsten skulle bege mig till Andasibe, som ligger cirka 3 timmars bilfärd utanför huvudstaden för att ta in det fina naturlandskapet med risfält, vattenfall och skogsstationer samt besöka reptilparken Marozevo där man kan beskåda mängder av olika kräldjur av alla slag många unika för Madagaskar. Vakona Forest Lodge, som även ska ha en fin park med många intressanta djur stod också på programmet. På grund av att mitt plan ställdes in var jag emellertid tvungen att offra en dag och natt i Madagaskar vilket innebar att jag fick fokusera på att se huvudstaden och en mycket intressant lemurpark strax utanför huvudstaden där 8 olika arter av lemurer fredligt lever i ett inhägnat skogsområde. Där var det intressant att se att det finns så många olika arter av lemurer som är olika varandra till utseende och storlek. De konkurrerar inte om födan då de alla är specialiserade på en viss typ av föda. Det var mycket fascinerande att vandra runt i lemurparken tillsammans med den duktiga guiden och ett besök här rekommenderas varmt. Efter lemurbesöket så väntade lunch på populära Lapasoa, som ligger i de centrala delarna av huvudstaden, Middle town och som varit igång i tjugo år. Restaurangen är chosefri med trevlig inredning och mycket god mat. Gratis snabb wi-fi finns också att tillgå. Restaurangen har specialiserat sig på olika rätter med gåslever som ingrediens. Jag valde dock en wok med grönsaker, ris samt strimlad oxfilé av den inhemska Zebukossan som har ett säreget utseende men som har ett mycket mört och gott kött. Missa heller inte restaurangens goda chokladdesserter.



Madagaskar har för den stora allmänheten på senare tid blivit känd genom den tecknade Disneyfilmen med samma namn men landet är även känt ur en rent kulinarisk synvinkel, då Madagaskar är världsledande exportör av äkta vanilj och peppar av olika slag. Möjligheten till gynnsamma köp av dessa ädla kryddor finns på flera ställen.



På rekommendation intog jag middag på en av stadens och även landets allra bästa restauranger, nämligen La Varangue som blivit mer eller mindre en institution bland expats (benämning för arbetande utlänningar i förskingringen) men också för turister. La Varangue serverar fransk gourmet-mat med en Madagaskariansk tvist och smak. Förutom den utsökta maten, som hade kunnat vara serverad på en fransk krog av bästa kaliber, men där prislappen är en bråkdel av den franska, är inredningen mycket intressant och speciell och bara den värd ett besök. Man upplever som gäst att man kommer in i en antikhandel där ägaren har specialiserat sig på att köpa in antika klockor av alla de slag. Tycker man att prakten blir för mycket så kan man alltid välja att dinera på deras fina utreplats eller terrass med utsikt över den charmiga trädgården. Servicen är oklanderlig och vänlig. Jag åt en mycket välsmakande tomatsoppa med olika fräscha tillbehör och fortsatte med kött serverat med klassisk grönpepparsås med härligt sting. Avslutningen blev ”Chocolat Suprise” som bestod av en kula av choklad med hemligt innehåll och som öppnar sig när servitören häller över den varma chokladssåsen. Innovativt och mycket gott.

Morgonen på min avresedag hade jag i förväg bokat en chaufför och guide som tog mig runt i staden och såg till att jag fick fina fotomöjligheter. Guiden berättade också om landets och stadens fascinerande historia.



Madagaskar ger en som turist ett stort mervärde och man känner när man lämnar landet att hit vill man komma tillbaka för att se och upptäcka mer av – för den stora allmänheten – landets okända skatter. Till Madagaskar flyger man bekvämt med bland annat Air France från Paris.