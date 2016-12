Seychellerna – öparadiset i Indiska oceanen

Fler bilder

"Jag besökte Seychellerna i början av juli och njöt av de lite svalare temperaturerna som påminner om en skön, svensk sommardag."

Seychellerna (www.seychelles.travel), som ligger i Indiska oceanen, har länge förtrollat sina resenärer med sin charmiga och varierande natur, trevliga människor och spännande matkultur. Landet har länge legat på min lista över länder att besöka och det blev äntligen av tidigare i somras. Det som främst fascinerat mig är landets spännande historia, som också är en direkt förklaring till landets tre officiella språk: franska, engelska samt kreol, det sistnämnda en variant av förenklad franska. Önationen var nämligen en tid först under franskt styre och efter ett krig mellan just Frankrike och Storbritannien hamnade landet sålunda under brittiskt styre och var så fram till självständigheten 1976.



Man kan ta sig till Seychellerna på ett flertal sätt från Sverige, bland annat med Ethiopian Airlines men man kan även flyga med Seychellernas eget nationella flygbolag direkt från Paris.



Seychellernas klimat är tropiskt med temperaturer mellan + 24 och 32 grader året om. Maj till september är det lite svalare och torrare. Jag besökte Seychellerna i början av juli och njöt av de lite svalare temperaturerna som påminner om en skön, svensk sommardag. Mahe är landets största och viktigaste huvudö där cirka 90 procent av landets invånare bor. Man behöver inget visum som svensk medborgare men kommer man från ett land där gula febern härjar så behöver man uppvisa bevis på fullgjord vaccinering. Malaria existerar inte på Seychellerna vilket underlättar betydligt om man, som de flesta, vill njuta av sol och bad utan heltäckande kläder. Landet är generellt en mycket säker destination att besöka vilket också bidrar till dess attraktion främst bland förmögna turister. Detta är också något som speglas i landets generellt höga prisnivå på hotell, barer och restauranger.



Jag bodde på Avani Resort och Spa (www.avanihotels.com) på huvudön Mahe, 30 minuters bilfärd från flygplatsen. Läget är perfekt precis intill havet där sanden är kristallvit och vacker. Hotellet har totalt 124 rum och fem olika rumskategorier och jag valde att bo i deras ocean view room som var ett rymligt och fint rum med både dusch och stort och lyxigt badkar. Avani erbjuder halv- och helpension och har två restauranger; Tamarind, som serverar välsmakande asiatisk mat, samt Elements, som serverar dagliga bufféer med olika teman. Avani har också den trevliga baren Gravity med goda drinkar och cocktails. Man får vara på sin vakt om havet går att bada i då det kan finnas förrädiska undervattenströmmar. Kontrollera därför att det är vit flagg som visar att det är säkert att bada. Avanis egen pool är dock fin och stor och duger väldigt bra som substitut. På Avanis SPA går det att få Ayurvedisk massage och andra behandlingar.



Seychellernas huvudstad Victoria, som också är en av världens minsta huvudstäder, rymmer sevärdheter för alla preferenser. Bland annat får man inte missa ett besök i den färgglada hinduiska templet The Arul Mihu Navayagar Temple, byggt 1992, och som ligger centralt i Victoria eller för den delen ett besök i den välutrustade och välbesökta Victoria Market. Marknaden byggdes 1840 och renoverades 1999 och är den bästa platsen att köpa färsk fisk, frukter, grönsaker och kryddor på. Här finns även butiker som säljer souvenirer, kläder och konst av lokala konstnärer. Ett besök i Victoria är inte fulländat om man inte också besöker den botaniska trädgården. Här hittar man ett stort utbud av endemiska träd, blommor och växter som inte finns någon annanstans. Den troligen mest kända symbolen för landet är den säregna dubbelkokosnöten ”Coco de mer” som bara finns på Seychellerna och som har en säregen kvinnlig anatomisk form. Här hittar man även stora sköldpaddor där vissa exemplar är över 150 år gamla och som man mot en avgift faktiskt får gå in i ett speciellt inhägnat område och direkt mata med deras favoritföda. Trädgården är mycket stor och man kan lätt tillbringa många timmar här. Har hittar man olika slags kryddor men även äkta vanilj och blommor som Ylang Ylang, som i pressad form används som ingrediens i de exklusivaste parfymerna.



Ett annat intressant utflyktsmål på Mahe är Mission Lodge, som ligger uppe i bergen och som bjuder på kanske en av landets mest spektakulära utsikter över såväl hav som berg. Här finns även ruinerna efter en gammal farm och en skola för fria slavbarn som öppnades 1876 men som lades ned en bit in på 1900-talet.



Då man som jag är en sann gourmet så ville jag inte missa tillfället att besöka Seychellernas kanske bästa restaurang, La Plaine St Andre, som erbjuder härlig fransk-kreolsk mat med finess. Intill restaurangen finns även ett annat utflyktsmål – Trois Freres Distillery, som producerar inhemsk rom och erbjuder allt från enklare sorter till vällagrade och smaksatta varianter.



En mycket intressant plats att inmundiga sin lunch på är den mycket artrika Le Jardin du Roi Spice Garden. Här hittar man mängder av växter, grönt, frukter och blommor som man som besökare kan hitta naturligt på Seychellerna. Trädgårdens utsökta kök, som serverar enkla men välsmakande måltider där alla grönsaker, frukter och kryddor som används kommer från den egna trädgården, tillhör nog min finaste matupplevelse på Seychellerna. Smakerna är gudomliga och kryddningarna tar fram det bästa i råvarorna. Efter en sådan fulländad måltid satt det fint med ett glas rom smaksatt med lokal vanilj. Missa heller inte att samtala med den trevliga damen som äger trädgården och restaurangen och som visade sig ha svenska anor.



Övriga aktiviteter som man kan sysselsätta sig med om man tröttnar på sol och bad är segling med alltifrån större båtar som katamaraner till mindre kajaker. Fiske, speciellt flygfiske, är en annan populär sport. Dykning är en annan självklar favorit. Trots att landet marknadsförts som en smekmånadsdestination så finns det mycket som lockar även barnfamiljer på Seychellerna.



Efter två dygn på Seychellerna så väntar nya resmål men jag kan konstatera att jag säkerligen kommer att återvända men att jag då ser till att ta med mig vänner som jag kan dela alla fina upplevelser med.