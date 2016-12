Kenya – ett vackert land med en spännande kulturell diversitet

Fler bilder

Kenya har under modern tid haft sin beskärda del av terrordåd som kastat en skugga över landets fragila turistsektor, en av Kenyas främsta inkomstkällor. Kenya har emellertid agerat bestämt och ökat bevakningen av gränserna till andra länder, vilket har lett till att landet i nuläget varit förskonat från dåd det senaste året. De tidigare dåden har tyvärr avskräckt många västerlänningar från att resa till landet, vilket har lett till att landets nationella flygbolag hamnat i kris samtidigt som hotellen runt om i landet fått se beläggningen minska. Ett sätt att visa att man stödjer Kenya och dess folk är att man som turist väljer landet för sin semester. För Kenya har mycket att ge.

Jag hade tidigare aldrig besökt Kenya och valde mellan att besöka landets huvudstad Nairobi eller kuststaden Mombasa, jag valde den senare mest för att ta fördel av stadens närhet till havet och dess sevärdheter inte bara i form av sol och bad men även för den goda fisken och skaldjurens skull.



Om man inte väljer att resa till Kenya via London med Kenya Airways finns alternativet att resa med Ethiopian Airlines (www.ethiopianairlines.com), som flyger från Stockholm på bra tider via Addis till Mombasa och till flera andra afrikanska destinationer. Flygbolaget har vunnit flera priser och var ett av de första bolagen att flyga med de till en början otursförföljda Boeing Dream Liner 787. Efter de inledande barnsjukdomarna flyger emellertid planen nu som de ska. Flygplanstypen ger en mycket högre passagerarkomfort än andra flygmodeller och har exempelvis större fönster som bara med en lätt knapptryckning kan fås att gå från öppet till stängt läge. Bättre kabintryck och luft motverkar vidare jetlag och motorljudet är lägre. Ethiopian flyger till Addis nästan varje dag från Arlanda runt klockan 20 på kvällen vilket innebär att man landar strax efter klockan 6 lokal tid morgonen efter. Jag valde att uppgradera mig till business class för att få ta del av servicen ombord till fullo samt även få möjligheten att få vakna upp fräsch och redo för nya äventyr. Ethiopians businessklass håller genomgående hög klass och man blir bortskämd med utsökta etiopiska rätter serverade på riktigt porslin och med goda etiopiska viner till. Nöjesutbudet är stort och via den jättelika, personliga teveskärmen och proffshörlurarna kan man avnjuta de senaste filmerna. Stolen som under viloläge förvandlas till en helt platt säng är mycket bekväm och man sover väldigt gott och bra genom natten.



Väl framme i Mombasa vid lunchtid, efter en kort mellanlandning i Addis, så väntade passkontrollen och som nordisk medborgare kan man i förväg söka visum on line, vilket gör proceduren smidig. Efter att passerat tullen tog jag mig till utgången, där jag möttes av chauffören som jag bokat i förväg via lodgen jag skulle bo på. Jag hade gjort ett utförligt arbete med att kolla vilka hotell och resorts som finns i Mombasa med omnejd och det som jag slutligen föll för var Severin Sea Lodge (www.severin-hotels.com/severin-sea-lodge). Bland annat har stället fått bra betyg på Tripadvisor. Det fina läget invid havet var ett annat plus och det faktum att det är ett tyskt bolag som ligger bakom lodgen, som etablerades 1972, borgar för att lodgen är väl bekant med västerländska krav på hygien och bekvämligheter. I dessa orostider har lodgen ett högt säkerhetstänk och har patrullerande vakter dygnet runt. Lodgen omgärdas också av murar och varje fordon undersöks innan det tillåts köra in på området.



Prisbelönta Severin Sea Lodge ligger cirka 45 minuters bilresa från flygplatsen och ligger intill den indiska oceanen på Bamburi beach, en mycket vacker plats där man kan både kan flanera på stranden eller simma i det svalkande havet. Hotellet har två stora pooler med sköna vilstolar där man också kan vila och avnjuta en drink från baren eller bara koppla av. Mombasa har ett tropiskt kustklimat med temperaturer uppemot 30 grader. Från juni till oktober är klimatet som mest gynnsamt för oss européer. Jag var där i början av juli månad och njöt av temperaturer på runt 28 grader.



Severin Sea Lodge, som ligger vackert som en oas eller trädgård full av höga palmer, är en relativt stor, fyrstjärnig anläggning med totalt 188 rum uppdelade på standardrum, komfortrum samt 4 sviter. Jag bodde i ett komfortrum som var att likna vid en liten fristående bungalow i Swahilisk stil, fullt utrustad med modernt badrum, hall samt stort sovrum med en liten uteplats där det dock gäller att se upp för de söta men tjuvaktiga aporna som plötsligt kan dyka upp. Myggnät, AC, ½ liter fritt vatten varje dag, TV och Wi-fi finns på rummet. Det sistnämnda finns över hela anläggningen. Från rummet är det sedan bara en kort sträcka till själva huvudbyggnaden, där man finner restaurangerna, barerna, den dygnet-runt-öppna receptionen samt butiker. Det vanliga är att man som gäst bor en till två veckor på lodgen och då kan välja mellan halv- eller helpension, frukost och middag. Jag bodde där dock endast tre nätter, vilket jag tyckte var för kort tid. Frukosten och middagen intas på The Kisma Restaurant, som erbjuder varierad och vällagad mat med olika teman varje dag. En annan restaurang är The Safari Bistro som serverar sallader och italienska rätter. Alla restauranger har öppet även för lunch. Maten håller över lag mycket hög kvalitet och ett tips är att inte missa Afternoon Tea, då resorten serverar gratis te eller kaffe med varierande bakverk, mycket uppskattat. Alla grönsaker och frukter till måltiderna i alla restauranger kommer från resortens egna biodynamiska odlingar. Höjdpunkten bland restaurangerna är dock Severins special restaurang; Imani Dhow, som huserar på en slags större inhemsk traditionell båt som tagits upp på land och renoverats. Här serveras utsökta á la carte fisk- och skaldjursrätter på fångst fångad samma dag. Jag åt middag här en kväll och kan varmt rekommendera restaurangens delikata hummer med de klassiska tillbehören, men testa även någon av de fina currybaserade kycklingrätterna. Det är de små detaljerna som varma tallrikar, oklanderlig service och stilig dukning som gör det där lilla extra. Vinerna som serveras även på glas är fina sydafrikanska märken. Imani Dhow är även öppet för icke hotellgäster. Att sedan avsluta kvällen med en cocktail på Safari Bar är ingen dum avslutning på kvällen.



Lodgen erbjuder en mängd fritidsaktiviteter, exempelvis en dykskola, som är en av Mombasas allra bästa. Man kan även välja andra vattensporter, gym och här finns en massös som erbjuder underbara massager. Kostnaden för en timmes massage är mycket överkomlig och ligger på cirka 300 SEK. Om man efter några dagar vill se sig om i omgivningarna så skräddarsyr lodgen utifrån ens egna önskemål utflykter till närliggande Mombasa stad eller safaris av olika slag. Systerföretaget Severin Safari Camp (www.severinsafaricamp.com), som håller till i Tsavo West National Park intill kända Kilimanjaro, den tredje största nationalparken i världen, cirka 250 kilometer från Sea Lodge, erbjuder gäster en unik upplevelse i bushen, där man bor i lyxiga tält fullt utrustade med el och – hör och häpna – tillgång till wi-fi. Hit kan man ta sig med bil eller med lokalflyg. Dock hann jag inte ta mig dit denna gång men ser fram emot att få göra dess bekantskap vid ett senare tillfälle.



Severin Lodge tar ett stort ansvar för återvinning och bevarande (Eko turism) samt stöttar ett lokalt barnhem ekonomiskt. Severin Lodge är verkligen ett ställe dit jag gärna återvänder, inte minst för att åter få träffa och samtala med dess vänliga och serviceinriktade personal.