Makedonien: Landet som överträffar resenärens förväntningar

När jag i slutet av mars påbörjade min långweekend till Makedonien var mina förväntningar högt ställda. Förväntningar jag så här efteråt ärligt kan säga uppfylldes med råge. Den känsla jag fick av landet och framförallt de vänliga och stolta makedonierna kommer att finnas kvar hos mig länge än. Vad är det som då gör Makedonien så speciellt?



Som resenär kan man ju alltid få en bild av ett land man tidigare aldrig besökt via artiklar och glättiga broschyrer men det finns inget som slår känslan när man väl är på plats på resmålet. Trots att Makedonien, som är en ex-jugoslavisk republik, är inklämt mellan ett antal grannländer, vad man kallar för ”landblocked”, så finns här mycket att se. Landskapet är fascinerande från de flacka norra delarna med sina bördiga marker till vackra Ohrid med den vackert belägna och berömda sjön som gränsar till Albanien och de makalöst vackra bergstrakterna i de västra delarna av landet, där nationalparken Mavrovo är belägna. Landets ovala form gör även de olika sevärdheterna lättillgängliga med bil. När man bokar via svenska The Land of Sun resebyrå (Länk: thelandofsun.se) så ingår flyg, alla transporter, besök på vingårdar, arkeologiska platser, guidning och alla måltider, vilket underlättar betydligt för förstagångsbesökaren. Avstånden är vidare korta och man kan exempelvis enkelt ta sig från skidor till badbyxor på vissa platser under vissa tider på året på en timma.



Hur tar man sig då till Makedonien? Det enklaste sättet är att åka med trevliga och prisbelönta lågprisflygbolaget Wizz Air (www.wizzair.com) som har två direktavgångar i veckan från Stockholm-Skavsta. När jag åkte flög jag på onsdag kväll och kom åter hem på söndag kväll. Med andra ord nyttjar man sin tid i Makedonien maximalt. Jag har tidigare aldrig flugit med Wizz Air och blev överraskad av den höga servicenivån ombord – mycket trevligare och bättre än Ryan Air. Planen är dessutom moderna och bekväma. Biljettpriserna är låga och man kan komma undan ännu billigare om man bokar i god tid. En fördel är att gå med i Wizz Airs kundklubb som kostar 30 Euro/år och som ger dig som kund minst 10 Euro i rabatt på varje biljett samt rabatt på incheckat bagage. Bolaget flyger över hela Europa inkluderat flera forna öststatsländer.



När det gäller boende i Skopje så kan jag varmt rekommendera Kamnik Hunter’s Lodge (www.kamnik.com.mk). Hotell ligger utanför centrala Skopje och nära flygplatsen vilket är en fördel, speciellt då man som jag landar strax före kl. 01 på torsdag morgon. Det som jag framförallt vill jag lyfta är Hunter’s Lodges unika inredning och stil, som jag, fast jag är väl berest, aldrig skådat. Hotellet, såväl de allmänna utrymmena som de bägge restaurangerna och rummen, är originellt inredda med djurtroffér på väggarna. Inredningen är retro rustik, sängarna är mycket bekväma och utsikten från fönstren svindlande. Frukosten är mycket god och jag kan speciellt rekommendera de utsökta nybakade crêpesen med vaniljkräm och jordgubbar på sidan av. Kaffet är en höjdare inte bara på detta hotell utan över hela landet. Jag frågade Toni Cakovski, ägaren av den svenska researrangören The Land of Sun (www.thelandofsun.se), som arrangerar dessa skräddarsydda resor, om han visste varför kaffet smakade så bra vart man än gick, och han refererade till landets rika gastronomiska kultur som bara nöjer sig med det allra bästa. På tal om gastronomi så var ett av mina mål med denna resa att upptäcka landets omtalade goda mat men också göra ett antal besök hos vinproducenter för att testa det bästa landet har att erbjuda. Tur eller otur för mig, så började jag med landets mest lysande stjärna – vinproducenten Kamnik (www.chateaukamnik.com), vid hotellet. Tur för detta besök satte ribban, otur för att inget av de viner jag testade efteråt, nådde denna exklusiva höga kvalitet. Kamnik är trots att det först etablerades 2004 som en hobbyverksamhet vuxit och på mycket kort tid korats till landets bästa vinproducent. Kamnik har redan blivit omskrivet i internationella vintidsskrifter som Decanter för sina sofistikerade, passionerade och högkvalitativa viner som gjort Kamnik världsberömda. Kamnik skulle kunna bli större men har valt småskaligt och exklusivitet istället för kvantitet och alldaglighet. Ett i mina ögon lyckat drag. Personalen på den moderna och mycket fina vingården är välutbildad och har åkt på utbildningsresor till såväl USA som Australien för att lära sig mer om vinproduktion. Kamnik har totalt 14 hektar vinodlingar. Området ligger 300 meter över havet och har vad man kallar för ett mikroklimat som gör vinodlingar särskilt gynnsamma. Deras vita druvor skördas i mitten av augusti och de röda från mitten av september. Hela skörden handplockas och det är endast de finaste druvorna som plockas. Den årliga vinproduktonen ligger på mellan 80 000 – 120 000 liter och Kamnik har en stor källare som rymmer många flaskor. Jag åt en av mina bästa luncher på vingårdens hotellrestaurang där den utsökta maten parades med lika utsöka vinmatchningar. Restaurangen är populär bland många expats och är vida kända för sin fem rätters avsmakningsmeny, för endast 600:- inkluderat passande viner, menyn kan också lätt anpassas för allergiker. Jag inledde med den första förrätten som var rökt norsk lax med dansk senapssås och lime som smälte perfekt med den unga och kylda Chateau Kamnik Sauvignon Blanc 2015. Nästa förrätt innehöll fasan, något som jag aldrig tidigare haft förmånen att smaka, och den var fyllning till en ravioli tillsammans med olivolja och gräddsås smaksatt med sibirisk lök passade den perfekt med vinmakarens fatfermenterade Chardonnay från 2014. Första varmrätten var sedan fasanbröst med en gräddig sås och rostade hasselnötter serverad med ekologiska grönsaker, till detta serverades vinmakarens Ten Barrels Syrah 2013 som också var perfekt i combo med maten. Efter en sorbet för att rensa smaklökarna följde ytterligare en varmrätt med ett kött jag tidigare aldrig provat, nämligen kanadensisk bisonstek. Köttet var stekt till fullkomlighet och serverades med en Kamnik Merlot sås, parmesan och en häftig spaghettisallad gjord av olika grönsaker. Till detta serverades husets Merlot Single Vineyard, 2011, som också satt som en smäck. Avslutningen med Tiramisu och jordgubbssås samt ananas var utsökt god tillsammans med husets dessertvin Euphoria från 2008. En underbar lunch som man så här i efterhand längtar tillbaka till att reprisera. Mina favoritviner av Kamnik var dels deras fatfermenterade Chardonnay som är perfekt att dricka nu upp till två år med en härlig subtil doft och smak passar den till all slags fiskrätter men även som fördrink. Av de röda gillade jag bäst deras prestigeviner Terroir Vranec samt Signature Merlot Grand Reserva, dessa viner har vunnit flera priser och trots deras alkoholhalt på mellan 16 och drygt 17 % så upplever man inte den alls utan man känner bara härlig frukt och kraft som med ytterligare lagring kommer ge vinet än mer karaktär i framtiden. Kamnik kommer till hösten för övrigt att lansera sitt första mousserande vin. Min rekommendation är att ni köper dessa viner på vingården och inte på flygplatsen där priserna kan vara upp till 4 gånger högre. Tre av Chateau Kamniks viner finns att beställa på Systembolaget.



Nästa vinproducent att besöka på min resa var Tikves (www.tikves.com.mk) som etablerades 1885 och är såväl landets största som äldsta vinproducent. Tikves årsproduktion ligger på hela 20 miljoner flaskor och har olika segment från vardagsviner till premiumviner. Tikves har till skillnad från andra vinproducenter ingen B & B funktion men kommer inom kort att få det vilket möjliggör övernattning. Ett besök på deras fantastiska lunchrestaurang är ett måste när man gör ett stopp här. Maten och de rekommenderade vinerna till, håller hög klass och är efter måltiden på Kamnik restaurang den bästa fine dining jag upplevde i landet under min vistelse där. Missa inte att tacka ja till den lokala brandyn som tyvärr inte är till försäljning utan något man bjuds på efter maten, utsökt och inte långt efter de bästa franska konjaker. Något som många vinproducenter kämpar med är att höja den årliga kvoten vin som makedonier dricker årligen från 8 liter vilket gör att landets vinproducenter börjat exportera sina viner över hela världen från länder i Skandinavien som Sverige och Danmark till Japan och Kina i Asien.



Efter besöket på Tikves gjorde vi ett besök och även övernattning hos en vinproducent, som också tillhör bland de bästa vinproducenteran i landet, nämligen Popova Kula Winery (www.popovakula.com.mk). Vinproducenten producerar flera utmärkta viner som mina rödvinsfavoriter Vranec och Cabernet Sauvignon Perfect Choice som är viner som är fylliga, aromatiska och lagrade minst ett år på fat. Vrancdruvan är intressant då den odlas på över hälften av Makedoniens vinfält och är ett utmärkt exempel på en druva som anpassat sig väl till landets klimat och jordmån. Popova Kula är också intressant då de även erbjuder ett helhetskoncept där såväl vinprovning, övernattning och måltider kan kompletteras med dussinet intressanta friluftsaktiviteter som exempelvis: fågelskådning, varma naturliga utomhuskällor, fisketurer, danslektioner, bergsklättring, cykelutflykter men också matlagningskurser. Land of the Sun erbjuder i sina paket som sträcker sig över en vecka två övernattningar här vilket möjliggör ett deltagande i några av dessa aktiviteter.



Efter övernattningen på Popova Kula Winery stannade vi till vid en av Makedoniens många arkeologiska platser, den romerska staden Stobi (www.stobi.mk). Här hittar man välbevarade romerska lämningar från en tid då Makedonien var en del av det romerska riket, för mer än 2 500 år sedan. Arkeologer har kommit fram till att det finns mycket kvar att upptäcka under marken så mycket finns kvar att beskåda. Denna stad visar också på att Makedonien har så mycket mer att erbjuda än det kulinariska. Staden Ohrid, stod sedan näst på tur, som är vida känd för dels det fina klostret S.t Naum men även för sin sjö med samma namn som staden. Sjön är unik såtillvida att den är en av Europas största färskvattenreservoarer. Den uppskattas vara 4 miljoner år gammal och står även under UNESCO:s beskydd. Här finns exempelvis 200 endemiska fiskarter, det vill säga arter som bara finns här och ingen annanstans. Men det som jag ser som ett av Ohrids största dragplåster är dess fint bevarade gamla stad men också sjön med dess möjligheter till sol och bad och inte minst de båtutflykter man kan göra. När det gäller shopping i Ohrid så är det originalpärlor från sjön av tillverkaren Filev som står högst i kurs, drottning Silvia har exempelvis ett pärlhalsband härifrån. Många européer har upptäckt Ohrid och varje vår och höst kommer det tusentals holländska pensionärer och bosätter sig här under några veckor främst lockade av det sköna klimatet men även för att deras euros räcker länge här. Det finns många trevliga hotell i Ohrid, Hotell Belvedere (www.hotelbelvedere.mk) som jag bodde på är ett bekvämt fyrstjärnigt hotell som erbjuder all tänkbar service och bekvämlighet. Ett annat hotell som jag inte bodde på men som jag hörde talas om som också toppar Tripadvisors lista är Vila Bisera som håller mycket hög klass på boendet. När det sedan gäller maten så är ett besök på restaurangen Biljanini Izvori ett måste. Restaurangen är delad i två delar, där den ena delen räknas som en utomhusrestaurang, där det är tillåtet att röka. Köket erbjuder rejäl god makedonisk husmanskost med mycket fokus på kött och grönsaker.



Efter Ohrid väntade sålunda Skopje, landets huvudstad, på att bli närmare synad i sömmarna. Bilfärden från Ohrid via det vackra bergslandskapet tar verkligen andan ur en. Min sista dag tillbringade jag sedan bland annat genom att flanera på Skopjes gator där man som flanerare slås av den positiva och välkomnande stämning som man som turist får ta del av men också att makedonierna är duktiga på engelska och att de är genuint nyfikna på oss turister. De nyligen uppförda byggnaderna i samband med Project 2014, som syftade till att lyfta traktens historik och celebriteter, smälter varsamt in med de övriga byggnaderna varav flertalet har renoverats exteriört. Makedoniens valuta är denar och 1 svensk krona är c:a 7 denars. I city finns flera bra restauranger invid floden Vardar där prisnivån, för en svensk är mycket gynnsam. Vad sägs om c:a 75 – 100:- för en middag med öl eller vin eller en kopp utsökt kaffe för 5-10 kr. Eller testa det lokala ölet eller sippa på ett glas lokalt vitt vin. Som turist får man inte missa att besöka fortet, naturhistoriska, judiska samt det historiska museet. Andra aktiviteter är att åka upp med bergbanan till berget Vodno med det stora korset eller paddla kajak på Matkasjön. Allt finns inom nära räckhåll.



Ett besök i Skopje är inte fulländat om man inte också besöker stadens gamla Bazaar, som existerat i mer än 700 år. Där hittar man mängder av stånd som säljer massor av saker, från färsk frukt och grönsaker till kläder. Här finns många trevliga restauranger som erbjuder traditionell kebab och liknande men också baklava om man gillar sötsaker. Ett annat absolut måste när man är i Skopje är ett besök i Moder Teresas födelsehus, centralt beläget nära stadstorget. Det är fritt inträde och faktiskt ett fint och intimt museum som öppnades 2009 och som fungerar inte enbart som museum utan även har ett galleri och kapell. I det ortodoxa Makedonien vimlar det av kloster och kyrkor (950 totalt). Ett av de kloster jag besökte under min resa var det berömda nunneklostret S:t George the Victory Bringer. Klostret erbjuder såväl utsökta handgjorda vävar men också inlagda grönsaker och marmelader. Ett annat kloster som jag besökte var S:t Jovan Bigorski (Johannes döparen) som byggdes på 1000-talet. Templets Byzantinska stil är väl värd att beskåda bägge kloster är tillgängliga på vägen till Skopje från Ohrid.



Makedonien som land har verkligen gett mig mersmak och jag känner ett sug att få återvända och upptäcka mer av det som jag tyvärr denna gång inte hann med. Det är framförallt landets stolta och trevliga medborgare som gör att man känner sig välkomnad och det betyder mycket för en turist som tidigare inte besökt landet och jag ser en stor framtida potential för landet att bli en kommande sevärd turistmål för svenskar som uppskattar det goda i livet.