Stoppa polisens övervåld

Den yngre polisstyrkan verkar vara rena fascister eller något annat som jag inte ens vill uttala. De har inga kunskaper i kommunikation utan vill bara använda (över)våld för att få ut sina frustrationer. I så fall behöver de en omgång i terapi eller intagningsregler till polisutbildningen ska ändras.

Detta hände i en stad i Västra Sverige ett par dagar sedan. Polisen fick komma till ett par på grund av vissa missförstånd. Och det var uppenbart att de redan bestämt sig för att de skulle ta med sig någon, det var solklart. Så de, en stor manlig polis och en lite mindre kvinnlig, drog kvinnan, mellan 50-60 är gammal och hon har flera sjukdomar, på golvet och höll en arm var. När kvinnan i panik försökte ta loss sig, tryckte hon naglarna i den kvinnliga polisens handled, inga märken uppstod, men poliskvinnan blev förbannad, troligen på grund av att hon inte klarade av att hålla en kvinna, dubbelt så gammal som hon själv och sa till den manliga polisen att ”Vi tar detta som våld mot tjänsteman”. Och då ringdes det förstärkning, de hade visst glömt att Gunvald dog redan i senaste avsnitt av Beck. Så helt plötsligt låg fyra poliser på kvinnan och det var handbojor och annat innan de kunde släpa henne i bilen och ta henne till polisstationen där de höll henne utan mat till 22 på kvällen. Och de var medvetna om att kvinnan har diabetes.



Både kvinnan och hennes man bad, innan omhändertagandet, om att hon skulle få lägga sig på sängen, men de sa att det inte var möjligt utan nu skulle hon följa med för våld mot tjänsteman. De sa också att kvinnan hade slagit den manliga polisen i skrevet man ingen förstår var ifrån den tredje armen kom för båda armarna var låsta av de båda poliserna. Alltså tyder detta på att de ljuger för att få lite credits.



De påstod även att hon var stupfull, men hon går ju under starka mediciner och utreds för andningssvårigheter.



Inne i polisstationen slängdes hon in i en cell och som tidigare sagt, de stängde av högtalarna. Senare, när kvinnan frågade om de får göra så så svarade det inre befälet att : "nej, vi har inte stängd någonting". Det fanns ingen toalett i cellen, eller det fanns en som inte gick att öppna. Till slut, strax före kvinnan blev utsläppt öppnades toaletten och helt plötsligt tyckte de att jag bodde på ett femstjärnigt hotell med egen toalett och allt.



Sen till slut dök de sk utredarna upp och förhörde kvinnan, ringde till åklagare som menade att eftersom hon nog inte är någon massmördare kunde hon släppas fri,



Sen fick hon sina kläder, som personen själv såg att de sparkade runt i korridoren, alltså två kvinnliga vakter eller vete fasiken vad de vär. Sen blev hon slängd ut på gatan, i kylan för att invänta sin man. När hon ringde och ville komma in innan de får ringa ambulans pga kvinnans andningssvårigheter som blir värre i kylan så fick hon höra hånskratt: "det kan du drömma om"



Till slut bytte de personal ca kl 22 på kvällen och den kvinnliga befälen lät henne komma in och erbjöd även en stol..



Man lär sig av detta attt polisen gör som de vill och aldrig åker de fast. Slutsats: det är aggressiva individer som söker poilsutbildnin för att kunna låtsas ha makt...som narxissister och psykopater gör. Akta er folk, de letarefter med förstorinsglas någon som de kan anmäla,.